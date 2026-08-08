大腸癌｜不煙不酒仍患大腸癌 醫生點名飯桌5大隱形殺手增致癌風險

不少都人都特別注意養生，除了作息有規律，更堅持運動且不煙不酒，生活習慣看似很健康，但許多人到中老年做體檢時，總會發現腸道有息肉、炎症、甚至早期腸癌。不少人對此感到疑惑，不禁問：「明明沒有熬夜酗酒，為何還會出現各種腸道問題呢」?



現在不少人作息規律，堅持運動，不煙不酒，看似很健康，但每年體檢卻總能發現腸息肉、腸道炎症、甚至早期腸癌。（AI生成圖片）

腸癌高發：不可忽視的日常飲食風險

根據中國國家癌症中心於2024年發布的《2022年中國惡性腫瘤流行情況分析》最新數據，2022年內地結直腸癌的死亡病例約為24萬宗，即每天有約670人因腸癌離世，其中大半是45歲以上人士。在大部分人的認知裏，常吃重油重辣、燒烤的食物才會導致患上腸癌，但真正藏在餐桌上的腸道殺手往往是大家每天吃的食物。大腸癌｜19歲女求診13次被指「太年輕」 最終確診三期癌變！

在大部分人的認知裏，常吃重油重辣、燒烤的食物才會導致患上腸癌，但真正藏在餐桌上的腸道殺手往往是大家每天吃的食物。(AI生成圖片）

很多長者秉持節儉養生的理念，認為白粥清淡養胃，乾淨清淡的白粥本身不傷腸胃，但搭配的幾樣佐餐食物才是日積月累損傷腸道、誘發病變的核心原因。

5類家常菜吃多會大大增加致癌風險

醫學共識認為，腸道癌變是1個黏膜反覆受損、發炎、增生的漫長過程。以下5種食物，再愛吃也要少吃。

1.醃製類和加工肉類：致癌風險比炸物高10倍

像鹹菜、泡菜、臘肉、臘腸及火腿等這類食物，製作過程中會產生大量亞硝酸鹽。這類物質進入人體腸道後會轉化成有害物質，持續刺激腸道黏膜。而老年人黏膜修復能力變差，長期食用容易引發慢性炎症，從而提升了癌變風險。還有很多老人覺得自己醃製鹹菜無添加更健康，可自然醃製的食材避免不了亞硝酸鹽的生成，存放時間越久風險越高。

鹹菜、泡菜、臘肉、臘腸及火腿等這類食物，製作過程中會產生大量亞硝酸鹽。長期食用容易引發慢性炎症，從而提升了癌變風險。（AI生成圖片）

2.隔夜剩菜：肉眼沒變質不代表沒有致癌有害物質

老一輩人節儉慣了，沒吃完的飯菜第二加熱繼續食用，認為只要沒變質沒變酸就沒問題。這是一大誤區！帶葉蔬菜、豆製品以及熟食隔夜後，即使冷藏保存也會滋生細菌並產生亞硝酸鹽，反覆加熱後有害物質會不斷積累。偶爾吃身體可以代謝，天天吃會加重腸道的代謝負擔，為腸道病變埋下隱患。

綠葉菜、豆製品以及熟食隔夜後，即使冷藏保存也會滋生細菌並產生亞硝酸鹽，反覆加熱後有害物質會不斷積累。（AI生成圖片）

3.輕微發霉的食材：佈滿肉眼看不見的黴菌毒素

很多老人買菜做飯十分節約，一些食物輕微發霉，捨不得丟掉。習慣切掉發霉部分繼續吃。醫學資料顯示，黴菌產生的毒素穿透力極強，肉眼看到的霉點只是冰山一角，食物內部早已佈滿霉菌毒素。這類毒素難以被高溫破壞，長期攝入會提升腸道癌變風險，對身體造成不可逆的傷害。

輕微發霉的食材，佈滿肉眼看不見的黴菌毒素，長期攝入會提升腸道癌變風險，對身體造成不可逆的傷害。（AI生成圖片）

4.重油重鹽的滷味紅燒菜

很多家庭日常做飯喜歡紅燒，燉煮的做法，認為入味下飯。但這類菜品烹飪時會加入大量油、鹽等調味料，長期高油高鹽飲食會刺激腸道黏膜，刺激人體分泌過量膽汁，腸道菌群會分解膽汁酸產生刺激性代謝產物，持續侵蝕腸道壁。久而久之，不僅引發便秘，還會增加腸道息肉及病變風險。

長期高油高鹽飲食會刺激腸道菌群會分解膽汁酸產生刺激性代謝產物，持續侵蝕腸道壁，增加息肉和癌變的風險。（AI生成圖片）

5.長期過量攝入紅肉

不少老人認為吃肉補氣血、養身體，但世界癌症研究基金會（WCRF）與美國癌症研究所（AICR）等權威機構長期建議，民眾每周紅肉攝取量應控制在500克（熟重）以內，以有效降低罹患大腸癌的風險。

不少老人認為吃肉補氣血、養身體，但臨床觀察發現，長期大量攝入紅肉會加重直腸癌的發病風險。（AI生成圖片）

腸道是人體最大的消化器官和代謝器官，既脆弱又嬌氣，最怕的不是偶爾的大吃大喝，最怕日復一日的不良飲食習慣。真正的養生在於建立良好的日常飲食習慣，管好日常餐桌上的細節，就是對腸道最好的保護。大腸癌｜每日運動35分鐘降40%腸癌風險！腸道好菌3功效助腸道健康