飲私家車「隔夜水」暗藏殺機？台灣醫生警告隨時飲出急性腎損傷！

不少車主都有在私家車擺放樽裝水的習慣，有時喝了一半就留在車內，翌日上車口渴時便順手拿起來繼續飲。不過，近日台灣有腎臟專科醫生在社交平台發出強烈警告，指出在車內放隔夜的樽裝水「千萬別順手喝掉」，否則隨時引發急性腎損傷！

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台灣腎臟專科醫生洪永祥近日在Facebook專頁發帖文，分享一個有關腎損傷的案例，一名50多歲糖尿病慢性腎衰竭的男性，上班中午過後嚴重上吐下瀉發燒送急診，白血球偏高且已呈現脫水與急性腎損傷，診斷是急性細菌性腸胃炎。

病人表示他未曾吃過生冷或隔夜不新鮮的食物，後來洪醫生仔細詢問病人飲食，懷疑是喝到不潔的隔夜水，病人告知他早上上班開車時口渴，發現兩天前出遊喝了一半的樽裝水還放在置杯架，就順手拿起喝完。洪醫生認為病人可能因此喝下大量滋生的病原菌，導致急性腸胃炎引發嚴重脫水，進而誘發急性腎損傷。

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急性腎損傷是什麼？ 急性腎損傷是指腎臟在短時間內（數小時至數天內）突然失去過濾血液中廢物的功能，導致毒素在體內積聚，並破壞水分及電解質平衡。若不及早治療可引致致命併發症，但只要及時介入，腎功能通常可以逆轉並恢復正常。

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細菌爆發三要素：口水＋車內＋過夜

洪醫生進一步指出，這個案例證明樽裝水一旦碰過嘴唇又放在車內過夜，在高溫環境下就已經不再是純淨水，而是爆滿細菌的細菌培養液。

人類口腔含有數億個細菌。當嘴唇接觸瓶口或口水回流時，細菌與食物殘渣就會順勢進入水中。他提出一篇發表於《韓國環境衛生學會誌》的真實研究，對「開瓶對嘴飲用後的樽裝水」進行了微生物追蹤實驗。研究團隊發現，當嘴唇接觸瓶口時，口腔內的殘渣與細菌會瞬間污染水體。

在室溫環境下僅放置24小時，水中的異養菌數（HPC）就會呈現指數級暴增，菌落總數甚至直接翻飆數萬倍！ 若再遇上夏日私家車內高達40°C–60°C的高溫，細菌分裂速度會加快數倍，讓一瓶原本乾淨的水在短短幾小時內菌量徹底炸裂。

當喝下私家車內「隔夜水」中暴增的細菌與毒素，洪醫生認為最直接的就是引發急性細菌性腸胃炎。劇烈嘔吐與腹瀉會讓身體水分快速流失，有效血容量急遽下降，血液無法正常注入腎臟，造成腎臟缺血缺氧，誘發急性腎損傷（AKI）。過量的細菌毒素需經由腎臟過濾，直接加重腎臟負擔，對腎功能較弱的人更是致命打擊。

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用口飲過樽裝水容易滋生什麼細菌？ ．鏈球菌：這是口腔內最常見的常駐菌。大量滋生後再次飲用，若遇上人體免疫力低下，可能會引發喉嚨痛、扁桃腺發炎或上呼吸道感染。

．葡萄球菌：尤其是金黃色葡萄球菌，通常附著在嘴唇、面部皮膚或鼻腔周圍。一旦進入水中並大量繁殖，可能會釋放腸毒素，導致噁心、腹痛、腹瀉等食物中毒症狀。

．綠膿桿菌：環境和水中常見的細菌。如果飲用過的水放置時間過長，這類細菌會迅速繁殖，並可能令水產生異味或黏液感。

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醫生籲養成清空私家車「隔夜水」習慣

為免因小失大，醫生強烈建議各位駕駛人士，下車時應養成習慣，將喝過的樽裝水一併帶走；若發現車上留有昨天對嘴喝過、放了一晚的水，今天絕對不要貪方便再喝。這些「隔夜水」大可以用作清潔車廂，切忌為了慳一口水，而賠上寶貴的腎臟健康。