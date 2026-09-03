遊韓注意｜首爾廣藏市場黑心攤販回收食剩生菜再賣 辯稱AI說可以

南韓首爾知名觀光景點廣藏市場爆發嚴重食品衛生及「劏客」醜聞，市場內部分黑心攤販不僅利用「陰陽菜單」欺瞞外國遊客，更嚴重違反食品安全規範，重複回收已沾有顧客唾液的廚餘作二次販售。面對當地電視台《Channel A》採訪團隊的現場質問時，涉事攤販甚至給出「AI 說可以回收」等匪夷所思的狡辯。



位於首爾鍾路區的廣藏市場擁有超過 5,000 家店舖，以販售辣炒年糕、綠豆餅及生魚片等傳統小吃聞名，是全球旅客造訪首爾的必遊之地。然而，該市場近年屢次傳出價格不透明、專門針對外國觀光客索取高價等爭議。

為釐清亂象，南韓電視台《Channel A》採訪團隊特別喬裝成外國觀光客與當地韓國人進行暗訪，揭露了市場內黑心攤販的價格歧視手段，以及令人髮指的食材處置過程。

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調查發現，廣藏市場部分攤販設有「陰陽菜單」，專門利用外國遊客語言不通、不熟悉當地物價的弱點謀取暴利。團隊喬裝成外國遊客購買辣炒年糕與瓶裝水時，餐牌上明明標示瓶裝水的價錢為 1,000 韓圜（約港幣 6 元），結帳時攤販卻強行收取 1,500 韓圜（約港幣 9 元）。翌日採訪團隊改以韓語購買相同商品，店家隨即恢復 1,000 韓圜報價。

更嚴重的是，採訪團隊在一家賣魚生的攤位目擊到以下違規行為：

回收食剩生菜：將上一組顧客離座後留下的生菜原封不動放回待售區。

回收沾有唾液的蒜片及切片辣椒：將顧客用筷子夾過、沾有唾液的蒜片與切片辣椒掃回容器，塞回冰箱準備給下一組客人食用。

攤位旁刷牙：部分攤販直接在擺放待售食材的攤位旁刷牙。

廣藏市場黑心攤販回收食剩生菜 (南韓電視台《Channel A》截圖)

廣藏市場黑心攤販回收食剩生菜 (南韓電視台《Channel A》截圖)

攤販直接在擺放待售食材的攤位旁刷牙 (南韓電視台《Channel A》截圖)

事件曝光後，外界將矛頭指向當地政府長期以來的監管缺失。首爾鍾路區廳雖於6 月推行了「違規扣分制度」，旨在懲處有違規行為的攤販，然而該新制度實施三個多月以來，竟沒有任何一家攤販遭到扣分，被大眾質疑稽查形同虛設。對此，首爾鍾路區廳回應，先前是因為缺乏足夠的監督人力導致無法及時查處。針對本次被媒體揭發的黑心攤販，區廳認定其行為已嚴重違反《食品衛生法》，並對涉事的黑心攤販開出最高的 30 點違規扣分處分；全面加強廣藏市場現場的巡查與執法力道，以重建消費者對食品安全與觀光形象的信心。

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進食回收剩菜的交叉感染風險

幽門螺桿菌：主要透過唾液及飲食經口傳播。若健康民眾食用沾有他人唾液的蒜片或辣椒，極易感染幽門螺桿菌，進而引發慢性胃炎、胃潰瘍，甚至增加胃癌罹患風險。

病毒性肝炎與腸道病毒：甲型肝炎與諾羅病毒皆可透過唾液及被污染的食物傳播。諾羅病毒只需極少量的病毒顆粒即可引發嚴重的急性胃腸炎（嘔吐、劇烈腹瀉）。

呼吸道與口腔傳染病：包括流感病毒、新冠病毒以及單純疱疹病毒等，皆能透過唾液殘留在食物表面，進而傳播給免疫力較弱的下一位食客。