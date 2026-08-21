港女餐廳用膳後肚瀉變「噴射戰士」 木/竹容器易滋生致癌黴菌？

社交平台threads流傳一篇帖文引發熱烈討論，事主在帖文中以「警世」為題，強烈呼籲大眾小心。她崩潰表示，進食餐廳食物後肚瀉並伴隨嘔吐感，更慘痛直呼「你會好快體驗到乜叫噴射戰士」。事件曝光後，不少網民將焦點放在餐廳使用的木製容器上，從相片中可以觀察到，餐廳使用了一個結構複雜、劃分多個小格的木托盤，將熟食、海鮮及前菜等食材直接擺放在木製凹槽之中。木／竹製容器雖天然環保且手感溫潤，但如果沒有妥善保養，它們的含菌量隨時比馬桶蓋還要髒，甚至可能滋生會釋放致癌毒素（如黃麴毒素）的黴菌。



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事主帖文截圖（threads）

事主於帖文下留言指自己狂瀉不止，更為此第一次便溺於褲上（threads）

事主上載餐廳食物的圖片（threads）

這篇帖文隨即引發熱議，有網民一針見血地指出，食肆大量使用木材餐具的做法實屬「反智」，因為木器「用得多洗得多會霉會爛」，認為木器本身就不可以亦不應該長時間接觸水分，即使是家用的木砧板都需要定期更換，「更加唔好講放入口」。另一位網民的留言亦獲得廣泛認同，直指木/竹容器容易藏菌，「見到都唔開胃」。

有網民認為肚瀉原因歸咎於木製餐具（threads）

網民回應事主帖文（threads）

為何木／竹餐具容易藏菌？

植物纖維佈滿孔隙



木材和竹材作為天然植物纖維，佈滿微小的孔隙，在日常使用中這些天然毛細孔會像海綿一樣，迅速吸收食物的汁液、油份以及清洗時的水分。如果水分長期鎖在纖維深處無法徹底乾燥，加上廚房或餐廳溫暖潮濕的環境，便會為細菌和黴菌提供一個極佳的溫床，讓它們在材質內部迅速向下扎根並大量繁殖。

日常的損耗破壞保護層



餐具在反覆使用時，表面無可避免會產生刀痕或咬痕；若食肆或家庭習慣使用粗糙的百潔布甚至鋼絲刷來強力洗刷，更會在其表面破壞保護層，製造出無數肉眼看不見的微小刮痕。這些細微的縫隙會將細碎的食物殘渣死死卡住，成為細菌源源不絕的養分庫，單靠一般表面的水洗或擦拭根本無法將深層污垢徹底清除。

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多宮格設計容易積聚油污



許多木／竹餐具為了美觀或防滑，會加入一圈圈的坑紋、直角的凹槽或多宮格設計，這些結構上的死角往往最容易積聚油污與水垢。當殘留的碳水化合物和蛋白質遇上內部積聚的濕氣，若每次清洗後未經妥善的通風風乾，不僅會滋生一般腸胃細菌，更極易萌發出難以消滅、甚至會釋放致癌黃麴毒素的有害黴菌。

AI圖片

木／竹餐具小心滋生致癌黴菌！

黃麴黴菌最適合生長的溫度大約落在28°C到30°C左右。在香港廚房的環境通常既溫暖又潮濕，這幾乎是黃麴黴菌繁殖的「天堂」。另一方面，木材和竹材吸水力強，如果洗完後沒有徹底擦乾並通風，水分會一直積聚在纖維深處。當餐具內部處於陰暗潮濕的狀態，黴菌孢子就會在裡面迅速萌發。除此之外，黃麴黴菌也非常喜歡富含澱粉、碳水化合物和蛋白質的環境。木／竹餐具表面的微小孔隙，或是清洗時造成的肉眼看不見的刮痕，會將我們夾過的米飯、麵條汁液、肉汁等殘渣「吃」進去，為黴菌提供了源源不絕的養分。

黃麴毒素可用水洗掉嗎？ 黃麴毒素被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，與肝癌有強烈關聯。更棘手的是，它非常耐高溫，需要高達280°C 才能被破壞。這意味著一般的滾水燙洗、甚至高溫烹煮，都無法消滅已經產生的黃麴毒素。

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日常保養木／竹餐具三大守則

要延長木／竹餐具的壽命並徹底杜絕發霉藏菌，平時的清潔與保養關鍵在於防潮與溫和去污：

即時清洗並立刻抹乾

用餐後請務必盡快清洗。千萬不要將木／竹餐具長時間泡在水槽或廚餘中，這會讓天然植物纖維吸飽水分和油污，極易導致發霉或材質龜裂。洗淨後，請馬上用乾淨的吸水布徹底擦乾表面水分。隨後放置於通風良好的地方自然風乾；筷子應筷頭朝上放入筷籠中，木盤則建議豎立放置，確保接觸面減到最低並完全乾透。

定期深層保養

當餐具完全風乾後，每月可定期在表面塗抹一層薄薄的植物性食用油（如亞麻籽油或橄欖油），靜置一晚讓其吸收後，再用廚房紙巾擦去多餘油脂。這能形成天然保護膜，防止木材乾裂。

遠離鋼絲刷、洗碗機與微波爐

長時間的高溫與高濕度環境，會導致木／竹材質嚴重變形、裂開，甚至直接破壞其防護結構，故此需避免使用洗碗機與微波爐；另一方面，鋼絲刷與粗糙百潔布這類強效清潔工具會在餐具表面刮出無數肉眼看不見的微小縫隙，反而成為食物殘渣與細菌的最佳溫床。

木／竹餐具出現４個狀況必須馬上丟棄！

發黑或出現黑斑：無論是在筷子尖端還是頂端，只要出現洗不掉的黑色、墨綠色斑點或大面積發黑，就代表黴菌（甚至可能包含黃麴毒素）的菌絲已經深入木頭內部。這時用熱水燙或刮除表面都無效，必須立刻丟棄。

出現裂縫或凹槽：當木／竹餐具因為熱脹冷縮、摔落或長時間使用而出現肉眼可見的裂痕、裂縫或明顯刮痕時，這些縫隙會成為食物殘渣和水分的「超級避風港」，極易大量繁殖細菌。

起毛邊或木屑剝落：如果筷子尖端已經磨損到起毛邊，甚至會掉木屑，不僅容易將細菌吃下肚，還可能刺傷嘴巴或食道。

散發霉味或酸臭味：每次洗完晾乾後，可以拿起來聞一聞。如果外觀看起來正常，但卻散發出一股霉味、酸味或潮濕的悶臭味，代表內部已經開始腐敗變質、暗藏大量細菌。