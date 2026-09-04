台灣知名火雞肉飯店爆食安危機 11人腹瀉送院 手套致食材交叉污染

台灣嘉義知名火雞肉飯店「阿宏師」近日爆發集體食物中毒疑雲。一個家族一行 12 人前往用餐後，竟有高達 11 人陸續出現腹痛、狂腹瀉等嚴重腸胃不適症狀，甚至有 4 人因病情嚴重被送往急症室。顧客指控當天的火雞肉片呈現異常「鮮嫩粉紅色」，懷疑未有徹底煮熟。



事件曝光後，業者初期一度以為是網民惡意攻擊，但隨後於社交平台發表聲明致歉，坦承經內部調查與衛生部門初步釐清，主因是員工在處理雞肉食材時，未有落實手套清潔與更換的標準作業程序，進而導致食材交叉污染。目前兩家分店已停業進行深度消毒，嘉義市衛生局亦已介入稽查並採樣送驗。

內地「甲醛白菜」引爆食安恐慌 5類高危食材出事！附防「毒」原則

圖片來源︰阿宏師火雞肉飯 Facebook

未熟禽肉的致病菌威脅

生禽肉或半生不熟的家禽極易夾帶沙門氏菌與空腸彎曲桿菌，這類細菌致病力強，人類誤食後，通常會在 6 至 48 小時內爆發劇烈腹痛、嘔吐、高燒及水樣腹瀉，嚴重者可能導致脫水、敗血症或急性腸道發炎。

圖片來源︰阿宏師火雞肉飯 Facebook

手套導致交叉污染 成為細菌「高效傳播器」

此事件中，阿宏師坦承主因在於「手套未有落實更換與清潔導致交叉污染」，這揭露了餐飲業極為常見的衛生迷思——戴手套不等於衛生。

從員工處理生肉、觸碰抹布、接觸熟食到找換零錢，若全程都戴着同一雙手套，手套表面便會積聚大量生食細菌。這時手套不僅失去保護作用，反而成為將生食細菌（如沙門氏菌、金黃葡萄球菌）大量轉移至熟食上的高效媒介。

同時，手套內部因手部出汗形成潮濕溫熱環境，外部若沾染蛋白質養分，若長時間未有更換，細菌極易在手套表面形成生物膜，大幅增加生熟食交叉污染的風險。

港女餐廳用膳後肚瀉變「噴射戰士」 木/竹容器易滋生致癌黴菌？

shutterstock 圖片

出外用餐要留意三點

1. 堅持「徹底煮熟」

享用雞肉、鴨肉等禽肉製品時，若發現肉質呈現生嫩粉紅色、帶有血絲或口感有異常生澀感，應立即停止食用並要求餐廳重新加熱處理，切勿勉強吃下肚。

2. 觀察店家生熟食分離與手套使用情況

留意餐廳是否實行「生熟食分區處理」，若發現工作人員戴着手套同時處理生肉、熟食及收銀，即屬於高風險的交叉污染行為。

3. 高危人士應格外謹慎

長者、幼童、孕婦及免疫力低下者，腸道黏膜較為脆弱，一旦感染沙門氏菌等致病菌，重症風險極高，外出用餐時應盡量選擇完全煮熟且衛生情況良好的餐廳。