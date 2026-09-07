林峯拍攝《九龍城寨之終章》致肌肉撕裂 週末突然運動也是高危？

港產動作電影《九龍城寨之圍城》近年紅遍亞洲，演員們憑藉硬朗拳腳與流暢動作獲讚敬業，票房與口碑皆創下佳績。然而，光鮮亮麗的銀幕背後，卻暗藏令人心驚的健康風險與肉體代價。男主角林峯在拍攝續集《九龍城寨之終章》期間，為呈現高難度動作場面與逼真打鬥，手部與腳部不幸接連受傷，經診斷為肌肉撕裂，目前仍處於漫長的康復階段。日前，林峯出席活動時更被粉絲拍到用手按壓受傷位置，而且痛到面容扭曲。



事件不僅引發影迷對偶像的關切，也再次將「肌肉撕裂」這項常見卻易被忽略的嚴重運動傷害推向大眾視野，提醒大家在追求運動表現或高強度訓練的同時，必須高度重視肌腱防護。



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什麼是肌肉撕裂？不只是「拉傷」那麼簡單

許多人常將「肌肉拉傷」與「肌肉撕裂」混為一談，但兩者在醫學上有著顯著差異：

輕度拉傷（微撕裂）：肌纖維僅受微細拉扯，結構未遭嚴重破壞，通常伴隨輕微腫脹與酸痛，休息數天至數周可自行痊癒。

中度至重度撕裂：肌纖維大量斷裂，甚至整條肌肉完全斷裂。患者會感受到劇烈刺痛，局部出現嚴重瘀血、腫脹，且患處肌肉會顯著失去力量與活動能力，需要數月時間配合物理治療，極端情況下甚至需要手術縫合。

在動作片高強度的拍攝環境中，演員需要反覆進行爆發力極強的動作（如跳躍、踢腿、擋拳及高空墜落），肌肉在瞬間承受超過極限的張力，極易導致肌纖維無法負荷而發生撕裂。

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《九龍城寨之圍城》劇照

肌肉撕裂的高危人士 那些人最容易「中招」？

1. 高強度爆發型運動者

從事需要突發性加速、急停、跳躍或肢體對抗運動的人，例如足球、籃球、羽毛球、越野跑及重訓人士。當肌肉在高速度下進行「離心收縮」（即肌肉一邊拉長一邊出力）時，撕裂風險最高。

2. 平日久坐、週末突然運動的人

平日長期久坐辦公室、缺乏規律運動，到了週末突然進行高強度運動的人。這類人士的肌肉彈性與神經協調性較差，肌腱未適應壓力，極易在突然受力時受傷。

3. 肌肉疲勞與修復不足者

正如林峯在緊湊的劇組日程中連續拍攝，肌肉長時間處於疲勞狀態。當肌肉組織尚未獲得足夠的休息與營養修復，累積的微小損傷會使肌肉彈性大打折扣，最終引發嚴重撕裂。

4. 暖身不足或關節僵硬者

長者或平時缺乏拉筋習慣的人，其肌腱與肌肉組織隨年齡增長而逐漸缺乏彈性。若在未足夠暖身、體溫未上升的情況下直接進行劇烈動作，肌肉就像冷硬的橡皮筋一樣容易拉斷。

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如何避免肌肉撕裂？

要有效避免肌肉撕裂，關鍵在於提升肌肉的彈性、力量以及給予身體足夠的修復時間。不論是進行高強度訓練還是日常運動，都可以參考以下5個預防方法：

1. 運動前進行「動態暖身」而非靜態拉筋

運動前肌肉處於冷卻且僵硬狀態，如果直接進行高強度動作或強行靜態拉筋，極易導致肌纖維撕裂。建議在主運動前進行 5 至 10 分鐘的動態暖身，例如開合跳、高抬腿、關節繞環或輕量慢跑，藉由提升體溫與血液循環，增加肌肉與肌腱的延展性。

2. 強化「離心力量」訓練

多數肌肉撕裂發生在肌肉一邊拉長、一邊出力的「離心收縮」階段，在日常訓練中加入離心力量訓練，例如慢速下蹲、大腿後側肌群的深層離心控制，能大幅增強肌纖維對瞬間張力的耐受度。

3. 避免過度疲勞，給予足夠修復時間

當肌肉長時間連續工作且未得到充份休息時，微小的肌纖維損傷會不斷累積，使肌肉彈性驟降。在高強度訓練後，應確保同一組肌肉獲得至少 48 小時的休息與修復時間。

4. 補足水分與電解質，防止肌肉異常抽搐

脫水與電解質（如鈉、鉀、鎂）不平衡容易引發肌肉痙攣（抽筋）。在抽筋的瞬間，肌肉會產生非自主性的劇烈收縮，若此時剛好受到外力拉扯，極易引發嚴重的肌肉撕裂。因此，在運動過程中應規律補充水分及運動飲料。

5. 留意身體狀況，不盲目硬撐

當肌肉發出緊繃、酸痛或局部發熱等，代表組織已經達到臨界點。此時如果為了完成動作而強行硬撐，往往就是導致劇烈撕裂的時刻。如感到肌肉異常時，應立即降低強度或中止運動。