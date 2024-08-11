食物安全｜夏季為食物中毒高峰期？雪櫃保存食物4秘訣減食安風險

台灣早前時間食品中毒事件頻繁，從小吃店、知名飯店傳出民眾吃完飯後出現不適，為降低此類事件的發生，不少民眾改為買菜在家自己烹調，該怎麼避免吃下疑慮的食物？



台灣亞東醫院營養師張庭瑜也分享四大秘訣，教會民眾如何培養良好的食品調理和保存習慣，以減少食品安全風險。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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迎來夏季5-10月食物中毒高峰期

根據台灣食藥署統計，每年5-10月是食物中毒的高峰期，常見的食物中毒原因主要有七類：食品未適當保存、生食和熟食交叉污染、食品加熱不足、食品調理器具未清潔乾淨、調製後食品放置時間過長、烹飪人員衛生習慣不佳，以及水源受到污染。

為避免將有疑慮食物吃下肚，台灣食藥署提出的「五要原則」，包括：「要」洗手、「要」新鮮、「要」生熟食分開、「要」澈底加熱、「要」注意保存溫度。在處理食材方面，不僅要確保食材新鮮，也要注意用水的清潔程度；將生鮮食材帶回家後應儘速放入雪櫃冷藏，同時準備多組砧板和刀具等器具，以避免生食與熟食交叉污染。在調理食品前，務必洗淨雙手，若有傷口應先進行包紮、戴上手套。

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錯誤習慣！別把食物全丟進雪櫃就安全了

隨著天氣愈來愈熱，也要加強食物保存的時間，張庭瑜營養師指出：「溫度介於7-60℃間是細菌迅速繁殖的危險溫度帶，在加熱食材時應確保溫度超過 70℃ 以上，低溫儲存時應保持低於7℃，烹調後的食品溫度應保持在 60℃ 以上。」

因此，食品不宜在室溫下存放過久，烹調後應盡快食用完畢，若有未食用完的食物，也應盡快放入雪櫃冷藏，若要再吃必須完全復熱。

雪櫃沒有殺菌功能！

許多民眾認為，「只要將沒吃完的食物全部放進雪櫃就安全了」，其實雪櫃的功能僅是延長食物的保存期限，並不具有殺菌功能。經常有人將食物放到過期壞掉。張庭瑜營養師提供雪櫃保存食物小秘訣：

1. 雪櫃只放6-7分滿：

雪櫃內物品要有間隔，存放食品避免遮擋出風口、放置空間不超過7分滿，冷氣才能有效循環，以利食材確實冷卻。

2. 生熟食品分區放置：

標示有效或購買日期雪櫃內的食物應妥善密封，並按照生熟食品分區存放，可減少交叉污染的風險，最好養成標示有效期或購買日期的習慣，保持先進先出的原則，以確保食物的新鮮度。

愛吃刺身冷食者6個建議（點擊下圖看清！👇👇👇）

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3. 定期確認雪櫃溫度：

確保冷藏室的溫度維持在攝氏 0-7 度，冷凍室的溫度則維持在攝氏零下 18 度以下。

4. 未吃完的熟食應儘速冷藏：

避免將食物「放涼後再放入雪櫃冷藏」，容易讓食物降至危險的溫度帶7-60℃ ，造成細菌滋生。建議將熟食降溫至約 60℃，微熱但不燙的溫度後，就可放入雪櫃冷藏。

若準備的份量太多難以一次食用完畢，建議分裝後冷凍，並只將需要的份量進行復熱，避免重複加熱再冷凍。

最後，張庭瑜提醒，民眾務必牢記上述各項要點並注意食物的五要原則，在享受美食的同時，才能吃得安心又健康。尤其家中若有「腸胃道症狀」或受到「諾如病毒感染」的家人，也應避免調理食物，免造成家中病毒性腸胃炎的傳染。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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