氣炸鍋隱藏健康危機！研究揭恐釋放大量PM2.5及致癌物

氣炸鍋憑藉其少油、方便與能打造酥脆口感的特色，成為無數家庭廚房裡的常備好物。然而，這種被譽為「健康版油炸」的家電，背後卻隱藏著不可忽視的健康風險。研究指出，氣炸鍋在高溫加熱過程中，不僅會釋放出濃度驚人的 PM2.5 細懸浮微粒，更可能生成多種強致癌物質！氣炸鍋真的健康嗎？又有甚麼方法更安全使用氣炸鍋？



氣炸鍋釋出多種潛在致癌物？高溫下的隱形健康殺手

許多人以為氣炸鍋後的食物更少油，就更健康了，但問題出在「高溫加熱」本身。氣炸鍋內部高溫加熱食物的過程中，不同食材在高溫下發生化學反應，便會釋出一系列危害人體的物質：

丙烯醯胺： 當薯條、麵包等高澱粉類食物加熱超過 120°C 時，食材中的天門冬胺酸與還原糖會發生梅納反應，進而生成丙烯醯胺。此物質已被世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究機構（IARC）歸類為 2A 類潛在人類致癌物。

異環胺（HCAs）與多環芳香碳氫化合物（PAHs）： 當肉類（如豬肉、牛肉、雞肉等高蛋白質及高脂肪食物）經高溫烹調超過 150°C 時，這些高溫烤過或烤焦的肉類會生成異環胺和多環芳香碳氫化合物。這兩者皆被列為 1 級或 2 級致癌物，會大幅增加腸胃道癌症的風險。

PM2.5 細懸浮微粒： 研究顯示，氣炸鍋利用熱風高速對流使食材悶熟並烤脆，這過程會將食物中的油脂與水分強力霧化，釋放出極高濃度的 PM2.5（直徑 ≤2.5μm 的細懸浮微粒）。PM2.5 已被 IARC 列為第一級人類致癌物，其微小粒徑能輕易穿透肺泡、進入血液循環系統，引發慢性呼吸道發炎、心血管疾病甚至肺癌。在密閉不通風的空間內使用氣炸鍋，產生的油煙濃度甚至可達傳統油炸的數倍！

氣炸鍋內部高溫加熱食物的過程中，不同食材在高溫下發生化學反應，便會釋出一系列危害人體的物質。（圖片：Shutterstock）

氣炸鍋迷思：少油真的比較健康？

許多減重族群或健康追求者將氣炸鍋視為「無負擔炸物」的救星，但這樣的觀念其實只對了一半：

1. 脂肪含量確實較低，但非能達到減肥

氣炸鍋的原理是利用頂部加熱風扇，將超高溫熱風吹向食物，使水分迅速蒸發並鎖住油香，達成類似油炸的酥脆口感。因此，處理雞腿、帶皮雞翼等自帶油脂的食材時，確實無須額外加油；處理蔬菜或瘦肉時，也只需刷上微量油脂即可。相比傳統大量浸油炸，熱量與脂肪攝取量確實大幅降低。

然而，「少油」不等於「零熱量」。若因為心態鬆懈而無節制地食用氣炸炸雞、薯條，且平時缺乏適量運動，累積的熱量依然會轉化為體脂肪，同樣面臨肥胖與三高風險。

2. 致癌物風險

香港食物安全中心指出，高溫是產生「丙烯醯胺」的主因。當含豐富碳水化合物的食物在空氣炸鍋中以攝氏120度或以上烹煮時，食材表面極易達到高溫烘烤狀態，若長時間以高溫烹調，就會產生更多丙烯醯胺及油煙致癌物。

若長時間以高溫烹調，就會產生更多丙烯醯胺及油煙致癌物。（圖片：Shutterstock）

安全使用氣炸鍋的 5 大黃金法則

想要享受氣炸鍋帶來的便利與美味，同時守護家人健康，使用時務必落實以下防護措施：

1. 務必開啟抽油煙機，保持極佳通風： 絕不要在無通風設備的客廳或密閉房間使用氣炸鍋！建議將氣炸鍋放置於廚房抽油煙機正下方運作，並將抽油煙機開至最大風速，或者放在靠窗且通風極佳的位置，避免將 PM2.5 與油煙吸入肺中。

2. 控制烹調溫度在 120°C 或以下為佳： 烹調澱粉類食材時，盡量將溫度設定在 120°C 以下（儘量不超過 130°C），並適度縮短加熱時間，將食物炸至「金黃色」即可，切勿追求過度焦脆而炸至「深褐色」或焦黑，盡量避免以高溫及長時間氣炸食物，減低攝入丙烯酰胺的風險。

3. 食物應確保徹底煮熟：食安中心建議，尤其是較大件的食物，應分批烹煮，以免空氣炸鍋超出負荷。注意食物是否有較易烤焦的部分，避免形成有害化學污染物。偶爾翻動一下食物，使食物均勻受熱，防止烤焦。食物應煮至全熟，但要注意不要過焦。

4. 鋪上烘焙紙或適當吸油： 在鍋底鋪設食品級烘焙紙，能減少油脂直接滴落發熱管產生二次燃燒與濃煙；烹調完畢後亦應在拔掉電源並待機身完全冷卻後徹底洗淨鍋底殘留油脂，防止下次加熱時碳化產生更多有毒物質與濃煙。

5. 不以氣炸取代日常烹調： 氣炸鍋宜作為偶爾調劑生活美味的工具，切勿每日使用，完全取代日常烹調方法，日常飲食仍應以蒸、水煮、清燉、溫拌為主，多攝取新鮮蔬菜與未加工全穀類至為健康。

任何烹調方式都有其利弊，氣炸鍋雖然減少了油脂攝取，卻也有更高的潛在致癌物隱患。追求健康飲食的同時，亦要注意安全烹調過程，切記開啟抽油煙機、避免高溫長時間烘烤，用正確的方法使用家電，才是讓廚房兼具美味與健康的長久之道。