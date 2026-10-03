卵巢癌75%確診已末期　日本女星1個月逝世　留意4大偽腸胃病症狀

明明食量完全沒有增加，下腹部卻無故日益隆起，難道只是年紀漸大、新陳代謝變慢？不少女性對腰圍突然變粗或持續胃脹掉以輕心，往往自行服用瀉藥或消化藥想減掉腹部脂肪，直到出現劇烈腹痛求醫時，才驚覺已罹患惡性腫瘤。日本已故女星高見知佳就是其中一個病例，她於2022年11月因腹痛求醫，終確診罹患卵巢癌，一個月後逝世。



【卵巢癌】肚痛腰痛性交痛9大症狀要小心 餵母乳服避孕藥減風險

日本知名女星高見知佳於2022年11月因腹痛前往醫院檢查，確診罹患卵巢癌，且癌細胞當時已轉移至肝臟與肺部，儘管持續接受治療，最終仍於12月21日逝世。（網上圖片）

日本女星高見知佳腹痛求醫 確診卵巢癌

據日本傳媒報道，日本知名歌手、演員兼主持人高見知佳，自1978年出道以來在演藝圈極為活躍，曾以當紅歌曲《裸唇》獲廣告採用、參演電影《蒲田進行曲》，並跨足主持界擔任NHK電視台主持人，更於2022年7月以無黨籍身份參選議員。不料，她於同年11月因腹痛前往醫院檢查，原本以為僅是單純腸胃不適，不料竟確診罹患卵巢癌，且癌細胞當時已轉移至肝臟與肺部，儘管持續接受治療，最終仍於12月21日逝世，享年60歲，消息震驚日本演藝圈。

不少女性對腰圍突然變粗或持續胃脹掉以輕心，往往自行服用瀉藥或消化藥想減掉腹部脂肪，直到出現劇烈腹痛求醫時，才驚覺已罹患惡性腫瘤。（AI生成圖片）

75%患者確診已屬晚期 盆腔深處腫瘤易被誤診

卵巢癌這類「偽裝成腸胃病」的婦科疾病正威脅女性健康，據台灣衛生福利部最新公布的死因統計顯示，癌症已連續44年高居死因首位，在各類惡性腫瘤中，卵巢癌因早期缺乏明顯症狀，被臨床醫生稱為「婦科寂靜殺手」。據PubMed (NCBI)刊載的醫學研究報導及美國國家衛生研究院(NIH)相關臨床數據顯示，高達75%的卵巢癌患者首次確診時，病程已進入第三期或更晚期。

導致延誤診治的主因，在於卵巢位於女性盆腔深處。當腫瘤逐漸增大並壓迫周圍器官時，初期產生的症狀與消化不良、胃脹、便秘或尿頻高度相似。不少人第一時間選擇求診腸胃肝臟科或泌尿科，歷經多次轉折才轉至婦科，無形中錯失黃金治療期。

當腫瘤逐漸增大並壓迫周圍器官時，初期產生的症狀與消化不良、胃脹、便秘或尿頻高度相似。（AI生成圖片）

自我評估：留意4大「偽腸胃病」異常警號

若過去無腸胃病史，卻突發連續兩周以上的以下4大異常症狀，即使無劇烈疼痛，亦應儘快求醫。國際權威醫療機構Mayo Clinic的臨床指引指出，卵巢癌的體徵和症狀可能包括：

1.持續性腹脹與腰圍異常變粗

下腹部無故隆起且持續數周不退，穿着原本合身的褲子突然感到腰圍過緊。與一般飲食引起的暫時性胃脹不同，這類腹脹會日益嚴重。

下腹部無故隆起且持續數周不退，穿著原本合身的褲子突然感到腰圍過緊。且連續兩周以上，即使無劇烈疼痛，亦應儘快求醫。（AI生成圖片）

2.易有飽足感與食量大減

明明進食份量極少，甚至只吃幾口便感到胃部受到極大壓迫、難以繼續進食，常伴隨食慾不振。

3.盆腔或下腹部隱痛與壓迫感

下腹或盆腔區域出現模糊的鈍痛、脹痛或下墜感，且疼痛感不會隨排便或排氣而緩解。

下腹或盆腔區域出現模糊的鈍痛、脹痛或下墜感，且疼痛感不會隨排便或排氣而緩解。連續兩周以上，即使無劇烈疼痛，亦應儘快求醫。（AI生成圖片）

4.尿頻及排便習慣改變

當腫瘤壓迫附近的膀胱或直腸時，會引起尿頻、急尿感，或是原本規律的排便突然轉為持續性便秘。

卵巢癌易致命因缺乏具備高特異性普查工具

臨床上卵巢癌之所以致命，關鍵在於缺乏具備高特異性的常規普查工具，傳統的子宮頸抹片檢查無法篩檢出卵巢癌，而常規血液檢查中的腫瘤標記CA-125（癌抗原125），在卵巢癌早期時的陽性率往往低於50%，且容易受子宮內膜異位症、盆腔炎等良性疾病干擾。

因此，當患者出現無故且持續超過兩周的胃脹、食慾下降與排便改變時，單靠一般腸胃科開立之制酸劑或緩瀉藥極易延誤病情，臨床建議應盡早至婦科安排經陰道超聲波（Transvaginal Ultrasound, TVS）及骨盆腔電腦斷層掃描（CT），直接觀察卵巢實質性囊腫或腹水情況。