港乳癌最年輕患者僅20多歲！香港醫學會：肚漲或是卵巢癌徵狀

每4位女性就有1位患癌？女性癌症發病率持續上升，年輕癌症患者中普遍以女性居多？香港最年輕乳癌患者原來僅20多歲？不論任何年齡，女士對癌症都不能掉以輕心！在常見的女性癌症當中，大家對乳癌、子宮頸癌的認知度普遍較高，但對卵巢癌、子宮內膜癌卻一知半解。不少卵巢癌患者以為自己只是腸胃不適而延遲治療，確診時病情已惡化至晚期階段。今次有香港醫學會義務秘書及婦產科專科凌霄志醫生及家庭醫生陳婉晴醫生為大家拆解常見女性癌症迷思，教大家如何及早發現及處理問題。



女性比男性更容易患癌

根據醫管局香港癌症資料統計中心資料顯示，20至59歲成年人中，女士比男士更容易患上癌症，主要是由於乳房、子宮頸、子宮體及卵巢等與性別有關的癌症發病率相對較高。而在20至44歲年齡組中，女性患癌新症數字更是男性的兩倍以上。女性癌症年輕化趨勢不容忽視，有見及此，香港醫學會於YouTube頻道上載了2條公眾健康教育影片，其中1條探討5大常見女性癌症，呼籲各界關注和討論女士健康問題。

香港醫學會今年將3月定為「女士健康月」，以「女士健康第一步，由自我愛護開始！」為口號，倡導女性積極管理個人健康，培養女性內在力量，讓她們綻放女神的光芒。

為幫助各年齡女性理解及早檢查和治療的重要性，香港醫學會製作了多輯健康教育影片，其中一條為大家拆解常見女性癌症迷思。

第二條影片探討常被忽視的女性健康議題 ，呼籲各界關注，冀能啟發重要對話。

正視乳癌年輕化

以為乳癌與自己無關的年輕女士要注意！不要被坊間普遍認為的「老年標籤」誤導，事實上乳癌無分年齡、發病率極高，已不再只是老年婦女需要擔心的疾病。香港每13位女性就有1位可能患上乳癌，而最年輕乳癌患者更不足25歲，30多歲的患者亦為常見。

卵巢癌徵狀似腸胃疾病易忽略

小腹大、消化不良、容易脹氣，這些都市人常見的腸胃不適，原來有機會是卵巢癌的無聲侵襲。陳醫生指，經常接觸一些病人起初因腸胃不適或腹痛而求醫，但持續腹痛不止，最後轉看婦科才發現是卵巢癌，確診時已經發展至第三期或者更晚期！然而，如果能及早發現卵巢癌的早期徵狀，可增加治癒的機會，故凌醫生特別在影片中傳授一個簡單易記小口訣「BEAT」，教女士如何觀察自己有沒有卵巢癌早期訊號，想馬上get當中秘密？立即觀看香港醫學會針對女士健康製作的公眾健康教育影片

香港醫學會義務秘書及婦產科專科凌霄志醫生特別在影片中傳授一個簡單易記小口訣「BEAT」，教女士如何觀察自己有沒有卵巢癌早期徵狀。

陰道異常出血或是子宮內膜癌前兆

不少女士對子宮內膜癌較陌生，甚至會將子宮內膜癌與子宮頸癌混淆。子宮內膜癌，又叫「子宮體癌」，其發病率其實不斷上升，比子宮頸癌及卵巢癌更高出一倍。患者雖然較少有疼痛等不適徵狀，但有超過9成患者都曾出現陰道異常出血的情況。兩位醫生指，子宮內膜癌主要風險因素為肥胖，研究指全球約有七成病例同肥胖有關。但如果能維持足夠的運動量，便能將患癌的風險減少兩成。

凌醫生呼籲：「身體會向我們發出不同的小訊號，女士們都要留意。雖然這些小毛病未必是嚴重疾病所引起，但千萬不要忽視。若有任何不適，建議可以先去找家庭醫生諮詢和檢查，處理潛在問題。」

柏氏抺片＋HPV檢測預防子宮頸癌

大家最常聽到的柏氏抺片，即子宮頸細胞檢驗，是最典型的子宮頸篩查方法。但現時子宮頸癌篩查的新方法是直接在子宮頸位置檢測是否存有HPV病毒的DNA。這種檢測靈敏度較高，因為它可以偵測子宮頸細胞有否受「高風險HPV」感染，而持續感染「高風險HPV」病毒類型，有可能會引起細胞病變和癌症。

凌醫生指：「在香港，女性不論在家庭還是職場中都扮演重要角色，新一代女性需要更多時間和精力去應付不同崗位帶來的種種挑戰，有可能因而忽視自身健康。作為醫生，我們希望倡導各年齡層的女性，通過細心觀察、主動記錄、及時求醫及定期檢查，關注自己的身心健康，活出女神的光芒。」

想知道更多關於女性癌症資訊，可觀看香港醫學會YouTube頻道。

香港醫學會積極推行各種健康教育工作

秉承「維護民康」的宗旨，香港醫學會多年來積極推行各種健康教育工作。為響應三月八日國際婦女節，香港醫學會今年將3月定為「女士健康月」，透過不同平台提高公眾對女性健康的認知，並宣傳女士關注自身健康。除了製作多輯教育影片上載至YouTube頻道 及Instagram，香港醫學會亦製作了以女性健康為主題的專題網頁，為公眾提供重要健康資訊。

結合不同平台宣傳，香港醫學會亦製作了以女性健康為主題的專題網頁，為廣大市民提供重要健康資訊。

另一方面，香港醫學會也為醫生會員開設兩場實體持續醫學進修課程：第一節主題為「子宮頸癌最新預防及篩查方法」，為業界提供最新資訊；第二節主題為「女性更年期症狀管理與心理健康」，藉以提升為更年期女性提供支援的能力。

未來，香港醫學會將密鑼緊鼓開展更多健康教育活動，包括「男士健康月」、「成人免疫種接計劃」及「精神健康月」等，並會繼續製作多輯不同系列的教育影片和定期更新健康專題網頁，為廣大市民提供一個重要的健康資訊平台。