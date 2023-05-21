卵巢癌｜52歲婦停經1年胖10公斤　檢查發現卵巢內藏7厘米腫瘤

一名52歲婦人因已經完全停經，邁入更年期後就開始迅速肥胖，腰圍、小腹都有明顯變粗、變大，不到一年就胖了10幾公斤，身高才150厘米的她，體重卻已達到85公斤，她也坦言，本來就愛吃美食，也沒有運動習慣的她，對於變胖這件事也感覺不意外，不料，就醫檢查後竟發現卵巢內竟有約7厘米大腫瘤，確認罹患「卵巢癌」。



台灣北投健康管理醫院副院長錢政平醫師表示，女性50歲過後，因為老化及生活上種種不良習慣使得腫瘤發生率明顯提升，尤其是更年期後的婦女因為荷爾蒙的流失，身體也會因失去荷爾蒙的保護，如果生活作息、飲食上沒有加以控制，最明顯的變化就是肥胖！而肥胖問題不僅是外觀上的改變，更是許多熟齡女性常見癌症的背後危險因子！

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台灣錢政平醫師進一步說明，該婦人在健康檢查中意外發現卵巢癌，卵巢癌被譽為婦女的「寧靜殺手」，因為卵巢癌初期症狀沒有特異性，常見是等到腫瘤逐漸長大，壓迫到鄰近器官，才會發生輕微症狀如腹部脹痛、消化不良、食慾不振、便秘、頻尿等，即使感覺不舒服也常被誤會是腸胃疾病，因此延誤救治時間。

不過，錢政平醫師表示，慶幸的是，該婦人發現的早，病灶只發生在一側，也未有腹水發生、也沒有擴散轉移。他表示，卵巢癌雖死亡率高，但只要早期發現都有不錯的存活率表現，第一期存活率可達93%、第二期存活率可達70%。

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近年來，台灣人婦女卵巢癌發生率和死亡率逐年攀升現象，錢政平醫師提醒，卵巢癌好發於停經後或55～75歲間的婦女，除了肥胖為危險致病因子，如果家族中有人罹患過卵巢癌、一等親有乳癌家族病史（母親、姊妹、女兒）、30歲以後生第一胎或不曾哺乳或生育、初經在12歲前發生或55歲後停經都屬於卵巢癌的高危險族群，早期發現是降低死亡率最好的方法，建議高危險族群都應積極主動安排定期健康檢查，才能避免卵巢癌的無聲傷害。

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