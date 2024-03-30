卵巢癌｜還以為是中年發福！49歲女士籲身體檢查多做「這2項目」

「卵巢癌」死亡率位居女性十大癌症第7位，死亡人數年增率高達9.9%，也是十大癌症之最。由於卵巢癌初期並無明顯症狀，較難早期發現，加上治療後復發率高，堪稱三大婦科癌症中最難治的癌症。49歲的台灣卵巢癌患者家芸化病苦為力量，認真蒐集資料，寫成一篇「健檢提升卵巢癌期發現」報告，寄發至全台一千多家大型公司，呼籲企業在女性員工的健檢中加入陰道或骨盆腔超音波、抽血檢驗CA-125，為更多女性爭取即早發現的機會。



家芸最初發現腹部越來越大，原以為是中年後代謝變差導致肥胖，直到按壓會感到輕微不適，才輾轉到家醫科、腸胃科就診，最後竟在婦科確診卵巢癌第1期；電腦斷層影像顯示，一個16厘米大的卵巢腫瘤佔據了她卵巢的所有空間，其中包含實體瘤及一塊疑似惡性腫瘤的陰影。

台灣花蓮慈濟醫院婦產部醫生李佩蓁指出，卵巢癌初期並無明顯症狀，病人較難早期發現，加上治療後復發率高，因此一直是三大婦科癌症（即卵巢癌、子宮頸癌、子宮體癌）中最難治的癌症，近年來卵巢癌患者更有年輕化的趨勢，在她的病人當中，最年輕的患者僅34歲。

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女性不孕、未生育提高罹癌風險

「女性未懷孕期間，卵巢每月固定排卵，但排卵濾泡液其實可視為一種有基因毒性的致癌物質，可能導致卵巢或輸卵管的癌變風險增加。」李佩蓁指出，過去卵巢癌較常發生在50歲以上患者，但近年卵巢癌的年輕患者變多，推測與現在女性不孕或未生育比例提高有關。

因卵巢癌初期較難被發現，往往患者感覺不舒服，就醫檢查後被診斷出來，病程可能已進展到晚期，5年存活率僅剩25%以下，是相當兇險的癌症。所幸家芸在李醫生的門診被診斷罹患卵巢癌時是第1期，尚未轉移到其他部位，她也表示自己非常幸運。

「希望我的經驗和疾病不僅是被拿來呼籲要做健檢，而是真的能落實在行動上，帶給女性實際的幫助！」家芸很快地接受腫瘤積減手術，將子宮、兩側卵巢和輸卵管、腸網膜都摘除，以避免癌細胞擴散、轉移。

而家芸更在後續的化療及標靶治療期間，努力查找資料，也諮詢了婦產科權威、台北慈濟醫院副院長黃思誠教授的意見，撰寫成《一封能增加幸福的信－健檢提升卵巢癌期發現》，內容介紹卵巢癌的風險和篩檢方式，並印出一千多份，分別投遞到全台資本額排名靠前的企業。

超音波內診、抽血檢驗CA-125可篩出

家芸說，卵巢癌第1期的5年存活率達93%，若能透過定期健檢，及早發現問題，對於治療預後將會大有幫助。但考慮到單純以病友身分呼籲大家定期健檢，可能推力不夠強烈、推及範圍不夠廣，苦思許久才決定向國內具一定規模和制度的企業提出建言，期盼這些有健檢文化的大型公司調整健檢項目，在女性員工的健檢中加入陰道或骨盆腔超音波、抽血檢驗CA-125。

李佩蓁則表示，「讓卵巢休息一下，就能夠預防卵巢癌。」懷孕、哺乳是最天然能夠讓排卵暫停、卵巢休息的方法，而使用口服避孕藥，也能降低約3～5成的卵巢癌風險。

雖然卵巢癌目前尚無有效的預防手段，也沒有直接的篩檢方式，但仍然可以至婦產科透過超音波、內診，或抽血檢測CA-125（卵巢腫瘤標誌）數值是否正常，及早發現卵巢癌、提早診斷治療。

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