食物安全｜深水埗街市驚現化學毒蔥！疑染硫酸銅恐致肝腎衰竭

近日食安問題再次引起市民關注！繼早前有甲醛白菜後，有港媽在社交平台發佈影片，驚爆香港街市疑似出現化學毒蔥。她在深水埗街市菜檔獲贈兩棵蔥，發現其顏色異常，用紙巾擦拭後竟抹出大量不明藍色液體。



IG影片截圖

蔥身綠得不自然 連擦四張紙巾仍有藍色殘留

該名港媽在Instagram的影片中親自示範，展示兩棵從深水埗街市菜檔免費獲贈的蔥。她指出蔥身顏色「綠到唔自然」，表面更有明顯的藍色斑點，與她平時自家種植的蔥完全不同。

為了查明真相，她隨即用白色紙巾用力擦拭蔥段，結果令人咋舌——紙巾瞬間沾滿不明的藍綠色液體。她強調，這些化學殘留物附著力極強，無法以清水沖走，她連續抹了四張紙巾都依然有顏色，情況令人憂慮。

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疑以劇毒重金屬掩蓋蔥腐爛狀況

港媽在片中直指，這些藍色殘留物很可能是硫酸銅。她解釋，有商販為了掩蓋蔥段腐爛和發黃的真實狀態，不惜使用含有劇毒的重金屬染料，強行幫「死蔥」進行美容，令其外表看起來保持翠綠新鮮。

有自家種蔥習慣的港媽表示，今次是因為菜檔老闆附送才意外揭發事件。她在影片尾段強烈呼籲市民提高警覺：「如果蔥可以自己種，千祈唔好買！」她警告這些化學毒蔥已經滲入香港街市，提醒大眾買餸及處理食材時務必多加留意，以免病從口入。

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AI生成圖片

硫酸銅具強烈刺激性 恐致肝腎衰竭

硫酸銅對身體的影響主要取決於接觸的途徑與劑量，成人的致死劑量可能僅需10到20克。

過量誤食的影響



初期消化道症狀：口腔出現強烈的金屬味，隨後引發劇烈腹痛、噁心與嘔吐（嘔吐物可能帶有藍色或綠色物質），並可能伴隨嚴重腹瀉與消化道出血。

血液系統損害：銅離子會直接破壞紅血球，導致血管內溶血。同時會引發變性血紅素症，使血液失去攜氧能力，患者會出現皮膚發紫，血液呈現朱古力色。

肝腎衰竭：吸收進入血液的銅會大量沉積在肝臟，導致急性肝臟壞死與黃疸。通常在中毒後第3到4天會引發急性腎損傷或腎衰竭，常伴隨深色血尿。

神經與全身反應：嚴重時會出現心跳異常、血壓下降（休克）、肌肉痙攣、昏迷甚至死亡。

皮膚與眼睛接觸的影響



皮膚：具有刺激性，會引起局部紅腫、發癢、水泡或潰瘍，長期接觸可能引發接觸性皮炎。

眼睛：若不慎濺入眼中，會造成嚴重的結膜炎、角膜潰瘍，甚至可能導致視力受損。

2025年網民在Facebook群組發文指蔥的顏色有異常

上年已有蔥呈異常綠色 食安中心指農藥殘留恐為禍首

2025年已有網民在Facebook群組發文，稱於住所附近的超級市場購買了些青蔥用以炸薑蔥油，卻驚見炸出來的蔥油呈現詭異的亮綠色。立法會議員何俊賢當時曾去信政府，促請關注青蔥甩色事件，降低公眾對食品安全之憂慮。

食安中心在回覆信件中，就青蔥出現的異常顏色作出了詳細解釋，指出青蔥甩色現象可能與名為含銅農藥波爾多液的農藥殘留有關。波爾多液為硫酸銅和熟石灰的混合劑，屬於用作防治植物中細菌及真菌病害用途的天然礦物農藥。香港目前有數十種含銅化合物農藥獲准登記作殺蟲劑使用，而波爾多液混合殺菌劑在中國內地、歐盟、美國及澳洲等地亦獲批准使用。

若有關植物在種植過程中使用了水溶性的含銅化合物農藥（例如波爾多液），有關物質容易沾染到其他物體上，從而留下由銅離子引起的藍綠色。

食安中心強調，若有食物驗出含有銅，會按需要進行風險評估，以確保市民食用安全。

選購蔬菜時務必「帶眼識菜」

大家在選購蔬菜時盡量避免購買顏色過於鮮豔或帶有不尋常斑點的農產品。在處理食材時，應以流動清水仔細沖洗；若發現如上述事件中連抹四張紙巾仍有顏色的異常情況，應果斷棄置，切勿勉強食用以防病從口入。