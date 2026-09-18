蔡一智赤膊揮壺鈴備戰巡演 年屆六十不見老態 拆解３招逆齡增肌法

年屆六十，不少人已經準備退居幕後過慢活日子，但殿堂級男團「草蜢」卻完全反其道而行。近日蔡一智在社交平台曬出一段赤膊居家特訓的片段，只見他雙手俐落地揮動黃色重磅壺鈴，一身結實線條完全看不出歲月痕跡。他更預告正加緊操練迎戰接下來的四面台巡迴個唱，誓要「唱出power跳出power」。



很多市民以為人過中年，肌肉流失、關節退化是避無可避的自然規律。但阿智卻笑言自己年輕時連十公里都未必跑得完，近年來，更在「登六」後一口氣完成了半馬拉松，甚至大方展現腹肌，戲稱這是自己的「回春術」。到底年近花甲要維持這種爆發力與精神狀態，背後有什麼可以借鏡的健康法則？

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壺鈴訓練：熟齡族維持心肺與關節的核心法寶

片段中阿智所練的壺鈴擺盪，其實是非常適合熟齡人士的全身性動作。很多銀髮族怕傷膝蓋不敢跑步，又怕傳統器械重訓太枯燥，壺鈴正好提供了一個折衷選擇。

這個動作主要運用臀部與大腿後側的「髖關節鉸鏈」發力，而非靠手臂硬扯。好處是在強化核心肌群、臀肌的同時，不會對膝蓋造成過度撞擊。而且連續擺盪一兩分鐘，心率就會迅速提升，一次過兼顧力量訓練與心肺功能。不過初學者最好在教練指導下先掌握發力點，切忌彎腰借力，以免傷及腰椎。

蛋白質要夠，但絕不虐待味蕾

過去直播時，蔡一智曾表示會食雞蛋增肌，並搭配魚子醬和蔥花來調味。(直播截圖)

講起增肌減脂，很多人第一反應就是淡而無味的白烚雞胸肉。但阿智早前在直播中就坦言十分抗拒喝「雞胸肉汁」，認為把維持健康變成苦差只會難以堅持。他反而會每天吃6至8隻雞蛋，有時是水煮蛋，有時是煎蛋，甚至會奢華地加上魚子醬和蔥花來調味。

從營養學角度來看，雞蛋確實是極佳的天然優質蛋白質來源，人體吸收率極高，蛋黃中亦含有豐富的卵磷脂與維他命，對腦部神經有保護作用。年長人士每日蛋白質攝取不足，很容易出現「肌少症」，令跌倒風險大增。

阿智這種聰明的飲食方式相當值得參考：只要注意烹調時不要過油並控制鈉含量，能吃得享受，健康習慣才能長久維持。

不過要注意的是，蔡一智每日吃6至8隻雞蛋的份量，是為了配合藝人極高強度的運動訓練與高能量消耗；一般人應該根據自身的體質、慢性病史及日常活動量適量調整，不必盲目跟風。當然對大眾而言，餐餐添加魚子醬可能有點奢侈，但在蛋上撒些少許黑胡椒、香草，或是搭配牛油果，其他同樣能兼顧健康與美味。

補鈣不能等到骨質疏鬆才開始

除了阿智的雞蛋增肌法，草蜢三子亦曾分享過另一個維持「長跳長有」的習慣——飲奶補鈣。即使到世界各地巡演，阿智也隨身帶備奶粉沖飲，時刻顧及骨骼與關節保護。

人體骨質在三十多歲達到頂峰後便會漸漸流失。很多都市人平時少曬太陽、少做承重運動，關節更容易提早退化。每天飲用牛奶或高鈣乳製品，配合適量日曬吸收維他命D，是鞏固骨骼最直接的方法。如果本身有乳糖不耐症，亦可考慮加鈣燕麥奶、豆腐、深綠色蔬菜或沙甸魚等替代。

說到底，年過半百要保持活力，關鍵往往不在於盲目跟從苦行僧式的戒律，而是像阿智一樣，找到讓自己樂在其中的節奏——吃得好、動得對，把保養變成日常生活的一部份。只要心態不設限，六十歲隨時是另一段精彩體能旅程的起點。

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