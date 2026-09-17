木村拓哉時隔廿年再代言GATSBY零走樣！拆解50+男神4招凍齡秘訣

最近木村拓哉時隔20年再度為GATSBY拍攝廣告，影片甫曝光即引起熱烈討論。畫面中的木村令不少網民驚嘆：「為何與20年前毫無分別？」雖然這位一代男神今年已經年過50，但無論是緊緻的下顎線還是完美的體態，都完全沒有留下歲月的痕跡。到底木村拓哉是如何對抗地心吸力，維持這個不老神話？

與其羨慕男神得天獨厚，不如一窺他日常實踐的養生法則，其實當中不少秘訣，你我都能輕易跟住做。



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網民盛讚木村拓哉經歷20年仍未見「走樣」。（IG@musetv_hk）

1. 獨門飲食法：納豆加醋與酵素玄米

在飲食方面，木村絕對不是盲目節食的人，他反而有一套非常獨特的「加數」飲食法。首先，他出名熱愛納豆，幾乎餐餐必備。但他的食用方法與別不同，就是會在納豆中加入「醋」。這種看似反傳統的配搭，背後卻藏著抗老與防脂的科學原理。醋含有的醋酸有助抑制血糖急升，減低內臟脂肪積聚；而納豆本身的酵素則有助促進血液循環。兩者結合，在抗老之餘更能預防老花，難怪男神的雙眼依然電力十足。

除了納豆，木村對主食亦相當講究。他的家中是找不到白砂糖和白米的。他會以寡醣代替白砂糖，以維持腸道健康；至於白米，他則改食自家製的「酵素玄米」（發酵糙米紅豆飯）。發酵後的糙米口感比起一般糙米更軟糯易入口，不僅含有豐富的氨基丁酸及抗氧化物質，其升糖指數（GI值）也遠低於白米，能有效避免進食後血糖大幅波動。這絕對是對抗糖化衰老以及控制體重的絕佳主食。

此外，木村亦十分推崇「芽菜減肥法」，他就曾在節目中分享自家製的「豬肉芽菜沙律」食譜。作法是將芽菜快速汆水1分鐘以保留爽脆口感，加入芝麻油、味醂與蘋果醋，再鋪上煎熟的豬肉片與冰鎮過的生菜絲，最後淋上柚子醋。芽菜熱量極低且富含膳食纖維，搭配高蛋白質的豬肉，既能提供強烈飽足感，達致增肌減脂的效果，又不會攝取過多碳水化合物。

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2. 早食早休：17:00 吃晚飯與優質睡眠

規律的作息與進食時間同樣是凍齡的關鍵。木村家一直維持著一個獨特的習慣，就是通常在下午5時許便會吃晚飯。這種將晚餐提前的習慣，與近年流行的「168斷食法」有異曲同工之妙，能大幅延長夜間空腹的時間。這不僅能減輕腸胃在睡前的負擔，讓身體有更充足的時間去消化食物，更能有效促進體內脂肪的消耗，減少熱量囤積。

除了提早進食，木村亦極度注重睡眠質素。他深知隨著年紀增長，新陳代謝無可避免地會減慢，而優質的睡眠正是對抗衰老的最佳武器。他曾表示，睡眠不單是為了讓身體「充電」，更是細胞進行自我修復和提升代謝機能的黃金時間。只要晚上睡得好，翌日醒來自然精神飽滿，狀態大勇。

3. 運動生活化：將鍛鍊融入日常

木村深明保持好體態不能單靠飲食，規律的運動絕對是不可或缺的一環。除了恆常的健身室鍛鍊外，他更重視將運動「生活化」。作為愛狗之人的他，每天風雨不改地出門放狗散步，確保一定的基礎活動量；在日常細節中，他亦會刻意增加身體的負荷，例如行樓梯時習慣一次跨越兩級，藉此順道鍛鍊下肢肌肉。此外，他亦曾表示，除了肉體上的勞動，保持與大眾交流互動、維持心境開朗，對整體狀態的提升同樣功不可沒。

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4. 獨特的身形警報系統：20歲的牛仔褲

至於如何精準監控體態，防止中年發福？木村有一個著名的「絕招」——他的衣櫃裡永遠掛著一條20歲時穿過的牛仔褲。這條褲子儼如他的「體重計」，閒時他便會試穿，一旦感覺變緊，便會立刻察覺自己發胖，從而加緊運動和控制飲食。這種防患於未然的心態，確實令人佩服。

講到底，木村拓哉的不老神話，並非來自什麼靈丹妙藥、貴價保健品。而是他早已將自律化作日常，在飲食與生活中找尋平衡。與其說他在對抗衰老，不如說他是在用心經營生活，或許這才是最值得我們參考的凍齡秘訣。