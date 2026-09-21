清遠爆出毒鮮筍！黑心工場以硫磺燻製 長期攝入二氧化硫恐損肝腎

內地近日頻頻爆出食品安全醜聞，繼早前的甲醛白菜及染色萵筍後，廣東清遠再被踢爆有不法商人以硫磺燻製新鮮竹筍。據內地博主實地暗訪揭發，涉事竹筍經徹夜燻製後超標逾24倍。清遠市官方隨後證實事件屬實，目前已查封相關違法加工場，並正緊急追查毒筍流向。



「漁獵齊哥」稱，截至18日早上和相關執法人員到達源潭鎮上述燻製據點，現場依然還在燻製中。（抖音@漁獵齊哥）

偏僻山溝建簡陋工場 氣味刺鼻令人作嘔

曾踢爆河北甲醛白菜的內地博主漁獵齊哥，近日再發布影片揭露食安黑幕。他與團隊跟蹤運筍貨車，發現廣東清遠市清城區、清新區及英德一帶，有不法分子將大量新鮮收購的鮮筍，運至偏僻山溝的簡陋加工點，直接用硫磺進行燻製。

從航拍及暗訪影片可見，現場環境極度惡劣，僅用雨布搭建成簡易棚架。雖然棚架包裹嚴密，但仍有大量白色煙霧不斷飄出。博主形容，在山腰已能聞到飄來的煙霧氣味，打開裝有燻筍的編織袋後更是氣味極度刺鼻，直言「我的呼吸道感到嚴重不適，這個竹筍根本不能吃，太嚇人了」。

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現場人員將燻製好的竹筍裝車運走。（抖音@漁獵齊哥）

縮減成本進行快速漂白 殘留量超標24倍

據報道指出，正常的竹筍醃製及加工工序繁瑣，一般需耗時數天；但不法商人為降低成本，改用硫磺燻製，只需一晚即可完成加工。此舉不但能令竹筍快速漂白增色，更可防腐，令保質期大幅延長至一年。

然而，博主將現場購買的硫磺筍進行檢測，發現其二氧化硫殘留濃度高達4860mg/kg。根據內地最新的《食品安全國家標準》並以乾製蔬菜為例，二氧化硫殘留限值不得超過0.2g/kg，換言之，涉事竹筍的殘留量超標逾24倍。

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影片截圖

官方證實屬實 全市展開深入調查

清遠英德素有中國鮮筍之鄉的稱號，產量佔全國九成以上，事件隨即惹起民眾恐慌，不少網民憂慮超市售賣的袋裝泡筍或泡椒筍亦已中招。

廣東清遠市市場監督管理局其後發布通報，指針對網傳使用硫磺燻蒸鮮筍一事，當局第一時間聯同公安、農業農村等部門展開實地調查，經初步核查證實情況屬實。當局目前已查封涉事違法加工原料及產品，公安部門亦已對相關人員採取強制措施。市監局強調，正緊急追溯涉事鮮筍的流向，並在全市展開深入調查。

「漁獵齊哥」稱，打開編織袋後氣味異常刺鼻。（抖音@漁獵齊哥）

長期攝入二氧化硫恐損肝腎

少量的二氧化硫進入人體後可以通過代謝排出體外。但是，新鮮蔬菜是嚴禁使用硫磺燻製的。若長期食用此類二氧化硫嚴重超標的毒竹筍，會對身體造成多方面的損害：

刺激呼吸道與消化道黏膜



二氧化硫具有強烈的刺激性。短期或過量接觸和食用，會直接損傷口腔、食道及胃腸黏膜，引起噁心、嘔吐、腹痛等腸胃不適，同時其揮發的氣味會嚴重刺激呼吸道。

破壞維他命B1與影響神經系統



長期超標攝入二氧化硫會破壞人體內的維他命B1，導致身體出現維他命B1缺乏症。這會進一步影響神經系統和消化功能，出現周圍神經炎、記憶力減退、疲勞等症狀。

加重肝腎負擔



人體攝入的二氧化硫需要在肝臟中解毒，並通過腎臟排泄。長期大量攝入會讓肝腎超負荷運轉，可能導致慢性肝腎功能損傷。

潛在的重金屬中毒風險



由於目前尚不確定涉事使用的是食品添加劑硫磺還是工業硫磺。如果是工業硫磺，其中往往含有砷、鉛等劇毒重金屬。長期食用工業硫磺燻製的食品，重金屬會在體內蓄積，對神經系統、造血系統及全身多個器官造成不可逆的毒性損害。

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三招教您揀筍免中毒！

大家可透過看、聞、摸等日常感官方法，初步分辨正常鮮筍與違規使用硫磺燻製的鮮筍：

看顏色是否異常亮白



正常鮮筍外表多帶有自然的微黃色、微褐色或泥土色。其切面暴露在空氣中一段時間後，會因自然氧化而變暗、變黃；而硫磺燻製筍顏色往往異常鮮亮、白皙或呈現不自然的亮黃色，看起來賣相極佳，且切口長時間放置也不易變色發黑。

警惕刺鼻酸味



正常鮮筍會帶有淡淡的竹子清香與天然的泥土氣息；相反硫磺燻製筍因殘留大量二氧化硫，會散發出刺鼻的酸臭味、化學氣味或類似火柴劃燃後的硫磺味。若在菜檔前聞到嗆鼻異味，應果斷放棄購買。

摸上手異常滑膩要小心



正常鮮筍觸感自然，帶有植物表皮原本的微粗糙感及適度的水分；硫磺燻製筍經過化學藥劑浸泡或燻製後，表面可能會殘留物質，摸起來容易有異常的滑膩感，或者外表看似飽滿但捏下去缺乏鮮筍應有的自然脆彈感。

由於毒筍的二氧化硫殘留物易溶於水，所以建議大家在烹調前將買回來的鮮筍切塊，用清水反覆浸泡沖洗多次，並務必用沸水汆水5至10分鐘。高溫和水煮不僅能有效去除大部分殘留的二氧化硫，還能去除影響口感的草酸。

食品安全關乎大眾健康，清遠毒竹筍事件再次為社會敲響了警鐘。面對層出不窮的黑心食品，市民除了寄望當局加強源頭打擊與市場監管外，更需在日常生活中提高自我防範意識。選購食材時切勿盲目追求外表光鮮亮麗的產品，保障自己與家人的健康安全。