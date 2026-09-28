踢走秋燥防感冒！4大當季滋潤生果推介 這款含維他命C+紓緩暗瘡

踏入秋季，天氣漸漸轉涼，秋高氣爽的同時也帶來了讓人煩惱的秋燥，不少人開始出現喉嚨乾涸、皮膚痕癢，甚至容易有便秘問題。面對這些轉季不適，下文小編推介了4款秋天必吃的當季水果，教大家如何透過日常飲食來滋潤身體。其實只要挑選對的當季水果，不僅能補充營養，還能順應時節養生。



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秋天養生重點

秋天的氣候以乾燥為主。中醫認為，秋燥容易消耗人體的水分，導致燥勝則乾、燥令傷肺。這段時間，呼吸道和皮膚最容易出狀況，常見像是感冒咳嗽、皮膚乾癢，甚至排便乾硬等問題。因此，秋季養生的最大關鍵，就在於養陰潤燥，適時為身體補充並鎖住水分。

4大當季滋潤生果

柿子：潤肺止渴、解秋燥

柿子是秋天最應節的水果，香甜軟糯，含有豐富的維他命A與膳食纖維，不僅能促進腸胃蠕動，還能維護眼睛健康。尤其在秋高氣爽、容易出現秋燥的時候，吃柿子能幫助紓緩乾燥不適。

小貼士：空腹吃柿子容易引起胃部不適，建議最好在飯後食用。



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西柚：促進代謝好幫手

西柚酸甜清爽，富含維他命C與鉀質，能增強免疫力、維持血壓平衡，是秋冬常見的健康水果。但它也有一個隱藏的地雷：西柚可能會和藥物產生相衝作用。

值得留意是，香港藥劑師學會曾警告西柚汁中富含高濃度的呋喃香豆素及特定黃酮類化合物，這些成分會不可逆地強效抑制人體小腸與肝臟中的核心代謝酵素「細胞色素P450 3A4（CYP3A4）」。當酵素功能被抑制後，體內原本應被正常代謝排出的藥物便會大量蓄積在血液中，使血藥濃度飆升數倍至數十倍不等，形同服用超劑量藥物。

小貼士：如果正在服用降血壓藥（鈣離子阻斷劑）、降血脂藥、免疫抑制劑、鎮靜安眠藥或抗心律不整等藥物，服藥期間應完全禁止食用西柚與西柚汁，絕對不能只靠錯開時間來防範。



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番石榴：高纖維、含大量維他命C

根據香港特別行政區食物安全中心及衞生防護中心的蔬果營養數據庫顯示，一個中型番石榴（約55克去籽）所提供的維他命C即高達約126毫克，每100克含量更可突破200毫克，足足是同等重量奇異果的2倍、中型橙的3倍以上，甚至遠超檸檬。

番石榴也有止瀉、止痕癢的功效，特別適合腸胃蠕動過快、容易腹瀉的人士食用；對於紓緩暗瘡、粉刺也有幫助。中醫講究秋天可以多吃點酸味水果，番石榴帶有微酸甘甜的滋味，正好能調和身體，幫助抵禦秋燥。

小貼士：番石榴纖維豐富，進食的同時記得要補充適量水分，避免增加腸胃負擔。



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雪梨：潤肺生津、止咳化痰

清代著名食療典籍《本草求真》曾精闢指出：「梨多食則躄，以其寒也。生者清六腑之熱，熟者滋五臟之陰。」雪梨性質甘寒，生吃具有極佳的清熱瀉火、生津止渴功效，特別適合因秋燥導致熱咳、黃痰黏稠、口乾舌燥、咽喉腫痛的溫燥體質者。

然而，若是素體脾胃虛寒、容易手足冰冷、大便溏洩或咳嗽痰多清稀的患者，生吃雪梨反而容易加重腹瀉與胃寒不適。此類虛寒體質人士若想透過雪梨養生，最佳途徑是將雪梨去核，加入少許溫潤補中的冰糖、性平潤肺的百合，甚至幾顆健脾和胃的紅棗或少許陳皮隔水蒸熟成冰糖燉雪梨。透過加熱蒸煮的烹調過程，能大大削弱雪梨的寒涼之性，轉化為溫和滋潤的甘露，既可深入滋陰潤肺，又不會損傷脾陽胃氣。

小貼士：雪梨性質偏涼，體質偏寒或容易腹瀉的人士建議適量食用。



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秋天的水果不僅美味，也十分符合時節養生的需求。柿子能幫助解燥，西柚能促進代謝但要注意服藥禁忌，番石榴富含維他命C與纖維能提升防禦力，而雪梨更是潤肺止咳的經典。掌握進食當季水果的智慧，讓我們在享受鮮甜果味的同時，也能顧好健康，迎接一個清爽紓心的秋天！