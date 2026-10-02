側睡會導致禿頭？專家拆解夜間脫髮真相 教5招減輕頭髮負擔

你有沒有留意過，自己左右兩側的髮線好像不太對稱，甚至平時習慣側睡的那一邊退後得特別明顯？據外媒報道，近期醫學期刊《JPRAS Open》一項針對161名男士的研究引起廣泛討論，報告指出習慣側睡的人，常睡的一側髮線退縮幅度確實較大，令人不禁懷疑：難道每晚睡覺都在悄悄「壓死」自己的毛囊？



不過，先別急著強迫自己半夜轉睡姿。外媒訪問了多位毛髮與皮膚專家，專家們隨即澄清，睡姿本身並非脫髮主因，真正讓髮絲在夜間受損的，其實是頭皮下的枕頭套與睡前壞習慣。

▼４大禿頭掉髮類型 （按圖看清👇👇👇）

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側睡會壓死毛囊？外科醫生：物理上講不通

該項研究發現側睡者的髮線後移偏向特定一側，推測是頭部長時間壓迫頭皮，阻礙微血管血液循環，導致毛囊無法吸收養分。

然而，專門處理植髮手術的南加州大學、整容外科醫生 Roxana Moayer 博士對此說法持保留態度。她指出，要阻斷毛囊血流所需的壓力，遠比頭部靠在枕頭上的重量大得多。Moayer 醫生提出一個很簡單的反證：仰睡時，後腦勺承受整晚最集中的壓力，但那裡偏偏是男士最少脫髮的區域，甚至正是醫生提取健康毛囊用作植髮的「黃金地段」。

毛髮修復高級執業護士 Ashley Zsaton 博士亦補充，這項研究只記錄了兩邊髮線的「不對稱程度」，並無測量總體脫髮量；而且仰睡者兩邊髮線對稱，絕不代表他們脫髮較少。

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真正元兇：整晚翻身產生的「機械性磨損」

既然不是血液循環問題，為什麼側睡那邊的頭髮看起來較稀疏？答案在於「物理摩擦」。

研究顯示，我們睡覺時每小時平均會轉身1.6次，整晚翻來覆去十幾次。美國個人護理獨立實驗室 TRI Princeton 纖維科學研究總監 Ernesta Malinauskyte 博士指出，這種反覆的彎曲、拉扯與摩擦，對脆弱的髮絲傷害極大。

Ashley Zsaton 博士解釋，這種摩擦在醫學上稱為「機械性磨損」。它雖然不會直接殺死毛囊令你變禿，但長期磨損會扯斷髮絲，甚至演變成「拉扯性脫髮」。很多長年側睡的人，常受壓的一邊頭髮往往斷得特別厲害，視覺上便成了兩邊不平衡的髮線。

護髮由睡房開始 專家推薦5大夜間防斷對策

專家一致認為，毋須為了保護頭髮而犧牲睡眠質素，只要在睡前調整生活細節，就能減輕頭髮所承受的夜間負擔：

1. 改用真絲或色丁（緞面／Satin）枕頭套



一般純棉枕頭套纖維表面較粗糙，容易吸乾頭髮水分並產生靜電。美國皮膚科醫學會建議換成順滑的真絲或緞面枕套，Ashley Zsaton 醫生指出這能有效減低翻身時的拖拽力，特別對預防拉扯性脫髮很有幫助。

2. 以真絲睡帽包好頭髮



如果不打算換枕頭套，戴透氣的真絲睡帽入睡亦有一樣的效果，而且能隨頭部移動全方位保護髮絲。但要注意睡帽邊緣不可太緊，若橡筋過度勒住髮際線，反而容易扯傷前額毛囊。

3. 切忌頭髮未乾透就入睡



Malinauskyte 博士與 Zsaton 醫生均警告，頭髮在濕潤狀態下結構最為脆弱。洗頭後切忌用一般毛巾大力搓揉，應以微纖維毛巾輕輕印乾水分，並以低溫或涼風徹底吹乾才上床。

4. 避免緊箍頭髮



有些人習慣紮頭髮睡覺，但 Zsaton 博士提醒，橡筋拉扯處極容易成為斷髮重災區。若想撥開長髮，可改用寬鬆柔軟的大腸髮圈，在頭頂鬆鬆綁成高馬尾、隨性的高丸子頭（鬆髻），或編一條鬆辮，分散頭皮受力。

5. 髮尾薄塗護髮油



早晨或洗頭時用的護髮素，保護力到了深夜往往已經耗盡。睡前可在髮中至髮尾補上一層免沖水護髮素或髮油，形成保護薄膜減少摩擦。但謹記避開頭皮位置，避免殘留物堵塞毛孔。

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不用逼自己半夜強行轉睡姿

對於要否改變睡姿，兩位專家都給予明確答案。Zsaton 醫生明言：「我不認為大家需要因為害怕壓到某一側頭髮，而在半夜驚醒糾正睡姿。」Moayer 醫生亦強調，睡得舒適放鬆永遠比擔心睡姿更重要。

髮線高低本質上仍由基因遺傳及荷爾蒙主導。只要改善床品材質、改掉濕頭睡覺的壞習慣，就能阻截絕大部份夜間造成的斷髮危機。