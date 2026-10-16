50歲男吞嚥卡頓驚罹食道癌晚期！拆解4大隱蔽症狀與4大致病因子

吞嚥食物時總覺得胸口「卡住」，或者頻繁出現胃酸倒流，切勿以為只是工作勞累或普通消化不良！食道癌作為消化道常見的惡性腫瘤，根據衞生署衞生防護中心及香港大學李嘉誠醫學院「support+」食道癌專題數據顯示，本港每年約有400宗新發個案，男性發病率顯著偏高，男女比例約為4.5比1。由於食道管壁具有彈性，初期腫瘤體積較小、尚未封閉管腔時，患者幾乎沒有明顯痛感，高達八成患者確診時已處於第三期或第四期。



【食道癌】吞嚥感痛楚、有異物感為早期徵狀 常吃滾燙熱食屬高危

吞嚥食物時總覺得胸口「卡住」，或者頻繁出現胃酸倒流，切勿以為只是工作勞累或普通消化不良！（AI生成圖片）

50歲男子昏倒突確診食道癌末期

據台灣新聞媒體《元氣網》報道，當地50歲保安員陳先生長期任職夜班，兩年前陸續出現吞嚥困難、體力變差、排出黑便及胃酸倒流等症狀。由於陳先生40歲時健康曾亮紅燈，容易疲累，當時已辭職並戒煙，因此他以為今次只是年輕時日夜顛倒留下的舊胃病，並未即時求醫。直到一次突發昏倒送院，詳細檢查後才驚覺已罹患食道癌第四期，經歷腫瘤切除手術及長達9個月的食道狹窄適應期，他才重新恢復進食能力。

另一名55歲病人胡先生，因長期吸煙喝酒，吃東西時常感卡阻，經檢查確診為食道癌第三期，幸經放射治療與化學治療後順利控制病情。

台灣50歲保安員陳先生長期任職夜班，兩年前陸續出現吞嚥困難、體力變差、排出黑便及胃酸倒流等症狀，就醫後確診食道癌第四期。（AI生成圖片）

食道癌早期4大隱蔽症狀

據香港大學李嘉誠醫學院臨床腫瘤學系指出，食道癌在發病初期病徵極為隱蔽，但仔細觀察仍有跡可尋，4大隱蔽症狀包括：

1.吞嚥微弱異物感：進食較乾硬的固體食物（如米飯、堅果、乾肉）時，感覺胸骨後方有短暫的停滯感或輕微哽噎感，飲水後通常可緩解，極易被誤認為咽喉發炎。

2.進食時胸骨後不適：吞嚥食物時，胸骨後方、背部或上腹部出現隱痛、輕微灼熱感或脹悶感。

3.頻繁胃酸倒流與打嗝：胃酸長期倒流至食道，伴隨心口燒灼（俗稱「燒心」）或無故頻密打嗝。

4.喉嚨乾澀與緊繃感：常覺得喉嚨下端有異物貼附，吞之不下、吐之不出，特別在乾燥或進食刺激性食物時更為明顯。

食道癌在發病初期病徵極為隱蔽，會出現吞嚥微弱異物感、進食時胸骨後不適、頻繁胃酸倒流與打嗝、喉嚨乾澀與緊繃感等症狀。（AI生成圖片）

4大高危致病因子

綜合香港大學李嘉誠醫學院臨床腫瘤學系資料，食道癌的發生與日常生活習慣高度相關，當中更有4大高危致病因子：

1.香煙與高濃度酒精：長期吸煙或大量飲用烈酒，會對食道黏膜造成慢性化學刺激，兩者並存更會使患癌風險呈倍數遞增。

2.飲用過熱飲料或湯品：習慣飲用滾燙老火湯或熱茶，容易反覆燙傷食道上皮黏膜，引發慢性發炎與基因變異。

3.不良飲食結構：長期缺乏新鮮蔬果與膳食纖維，或過量食用醃製、煙燻食物（如鹹酸菜、臘肉等）。

4.慢性胃酸倒流：胃酸長期倒流至食道下端，可引致巴洛氏食道（Barrett's Esophagus），增加食道腺癌的變癌風險。

食道癌的發生與日常生活習慣高度相關，例如香煙與高濃度酒精、飲用過熱飲料或湯品、不良飲食結構等，會增加食道腺癌的變癌風險。（AI生成圖片）

預防食道癌的3大關鍵法則

要避免食道癌威脅，建議從生活習慣與定期檢查入手：

1.改善飲食習慣並遠離致癌物：戒煙限酒，避免食用過燙食物及過量醃製食品。

2.高危人士定期接受胃鏡檢查：有長期吸煙喝酒、慢性胃酸倒流或家族史者，應定期進行檢查。

3.保持健康體重與適量運動：維持規律作息與運動，提升自身免疫力。