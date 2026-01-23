食道癌｜吃飯卡住胸口灼熱　忍一忍變第三期　醫生提醒預防4要點

「如果早點檢查或許就不會這麼嚴重了」——王先生的這句感嘆，說出了許多癌症患者的心聲。58歲的王先生一直都是煙酒不離身，半年前開始覺得吃飯「卡住」、胸口灼熱，他原本以為只是小毛病，忍一忍就過了，沒想到後來連喝水都吞不下去，就醫才發現竟已是食道癌第三期！



醫生提醒，食道癌早期症狀非常隱匿，容易被誤診或忽略，等到出現明顯的吞嚥困難時，患者通常癌症的病程已進展到中晚期。

食道癌的隱形殺手：煙酒、燙食是高危險因子

台灣亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅指出，食道癌在男性中較為常見，主要致癌風險因子包括：

●抽煙、喝烈酒、嚼檳榔：這三項習慣會顯著增加罹癌風險，三者並用危險性更高。

●喜好過燙食物：長期食用高溫食物會反覆傷害食道黏膜，增加癌變機會。

●長期胃食道逆流未治療：胃酸長期逆流刺激食道，也可能導致細胞癌化。



劉柏毅強調，這些不良生活習慣會造成食道黏膜反覆受傷，最終演變成癌症。

晚期有什麼治療可以選擇？新輔助治療與微創手術

食道癌晚期（例如第三期或第四期）的治療通常需要採取多專科團隊合作的模式，單獨進行手術切除往往效果不佳。手術是否可行，取決於癌症的具體分期（是否有遠端轉移）、患者的整體健康狀況以及腫瘤是否能完全切除。

劉柏毅以前述案例做說明，因為該個案的腫瘤較大且已轉移，醫師採用了「新輔助放射線治療及化學治療」合併「達文西食道切除暨胃管重建手術」。

他說明，達文西微創手術是近年食道癌治療的重要突破；它主要是透過一些1到2公分的小傷口、利用3D立體內視鏡與高度靈活的機械手臂進行手術，能精準切除食道腫瘤、清除淋巴結，並避開重要的喉返神經，減少出血與神經損傷風險。這種方式具有傷口小、出血量低、疼痛輕以及復原快的優點，患者術後隔日就可以下床活動。

預防優於治療！別小看食道癌，掌握生活習慣與定期檢查是關鍵

食道癌的治療預後與發現早晚息息相關，如果能在第一、二期診斷治療，多數患者能獲得良好的控制。

劉柏毅提醒民眾，預防食道癌是提升存活率的關鍵：

1. 務必戒除煙、酒、檳榔。

2. 減少攝取過燙的食物或飲品。

3. 保持規律作息，避免暴飲暴食。

4. 妥善控制胃食道逆流症狀。



對於高風險族群，或是有長期喉嚨異物感、吞嚥不適、體重無故下降、胸痛灼熱等症狀，最好能每年安排胃鏡檢查，這是目前唯一較能檢測早期食道癌的方法；切勿忽視身體發出的早期警訊，把握早期發現、早期治療的機會。

