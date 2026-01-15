韓59歲女星患食道癌暴瘦15kg　原因和即食麵有關　不良習慣增風險

59歲女星許允禎（허윤정）是韓國80年代知名的玉女演員，曾榮獲百想藝術大賞、MBC演技大賞。她早前上節目時透露，其實2020年被診斷罹患食道癌，切除了24公分的食道，讓全場震驚，還說當時就算吃喜歡的食物也猶如嚼蠟，幾個月內就暴瘦15公斤。回顧過去的飲食習慣，猜測是長期一口氣吃掉熱騰騰的泡麵導致生病。



許允禎說，過去忙碌的工作讓她有不良的飲食習慣，有時必須在10分鐘內用完餐，所以會一口氣吃掉熱騰騰的泡麵，吃麵條的時候也用喝的一樣吃下去。生病後許允禎體悟到飲食習慣的重要，吃飯的時候都會咬個30下再吞下去。

台灣外科醫師陳榮堅曾在Facebook發文表示，若是喝熱湯時不小心灼傷食道黏膜，造成食道輕微受傷，又在食道沒有完全修復的情況下再次喝熱湯，就會出現反覆慢性刺激食道黏膜細胞的情況，而細胞再生就容易出現錯誤，進而提高癌化的可能，增加罹患食道癌的機率。

陳榮堅提到，人類基因都有修復的能力，偶爾想喝點熱湯是沒問題的，但是要注意，不建議長期食用或飲用過燙的食物，還是要給食道充足的修復時間，減少慢性刺激的風險。

台灣北投健康管理醫院副院長梁程超曾指出，食道癌的發生原因為抽菸、喝酒、嚼檳榔所引起，或者偏愛吃過燙飲食（溫度超過65度）、愛吃醃漬物、食道曾經接觸腐蝕性或放射性傷害，肥胖也會增加罹患食道癌的風險。世界衛生組織（WHO）將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，若覺得食物燙口時，就有可能已達到傷害食道的溫度，長期下來，就可能導致疾病發生。

食道癌難以被早期發現，且因為食道只有三層構造，少了漿膜層，因此當食道發生病變，癌細胞容易侵犯及向外擴散。所以許多病人出現症狀再就醫時，往往已是中晚期，早期食道癌大多是靠定期檢查或意外發現，儘早接受手術治療，治癒機率相當高。

