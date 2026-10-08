短時高效健身法　高強度間歇訓練HIIT指南　20分鐘高效燃脂！

在現代節奏快的生活中，「沒時間運動」往往是許多人放棄體態管理的最大藉口。然而，近年來在全球健身界盛行的「高強度間歇訓練」（High-Intensity Interval Training，簡稱 HIIT），徹底打破了傳統運動「耗時長、效果慢」的迷思。HIIT 以其短時、高效且兼具燃脂與提升心肺功能的特性，成為忙碌都市人最推崇的健身方式之一。 HIIT 的核心原理是甚麼？為甚麼有如此健康效益？本文將附上具體的居家練習動作，有興趣以HIIT減脂的市民可以一試。



甚麼是 HIIT？運作原理是什麼？

高強度間歇訓練（HIIT）並非特定的一種運動，而是一種訓練模式與結構。它的核心邏輯是：在短時間內進行「高強度爆發性運動」，隨後搭配「短暫休息或低強度恢復運動」，並如此循環數次。

例如：全力衝刺 30 秒，隨後慢跑或休息 15 秒，重複 8 到 10 個循環。整套訓練通常只需 15 至 30 分鐘，卻能達到甚至超越傳統長跑 1 小時的運動效果。

核心運作機制：後燃效應（EPOC）

HIIT 之所以被譽為「燃脂神器」，關鍵在於它能啟動體內的「運動後過量氧耗」（Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, EPOC），也就是俗稱的「後燃效應」。

在進行高強度運動時，身體處於高度缺氧狀態；運動結束後，為了將體溫、心率、激素水平及含氧量恢復至正常狀態，身體會持續消耗大量的氧氣與熱量。這意味著：即使你做完 HIIT 已經躺在沙發上休息，身體依然在未來的 12 至 24 小時內持續燃燒脂肪！

HIIT 的四大核心優勢與效率解析

1. 時間效率

對於工作繁重的上班族而言，HIIT 最大的吸引力就在於「省時」。只需利用午休、下班後或週末的 20 分鐘，就能快速完成一次高密度的全身鍛鍊，極大地降低了培養運動習慣的門檻。

2. 啟動後燃，提升基礎代謝率

相較於中低強度的有氧運動（如慢跑、騎自行車）只在運動當下消耗熱量，HIIT 結合了有氧與無氧訓練，能更有效地刺激肌肉、提升基礎代謝率。

3. 保留肌肉量，避免肌肉流失

長時間的傳統有氧運動，在分解脂肪的同時也容易消耗肌肉；而 HIIT 由於強度高、時間短，且常融入徒手力量動作，能最大程度地在減脂過程中保留寶貴的肌肉組織，塑造緊緻的體態線條。

4. 顯著提升心肺功能與血管健康

HIIT 能在短時間內將心率提升至最大心率（HRmax）的 80% 至 90% 以上，這能強效鍛鍊心肌、增加最大攝氧量（VO2 max），進而改善心血管健康與整體耐力。

HIIT 適合哪些人？哪些人需要謹慎？

雖然 HIIT 效益顯著，但因其強度極高，並非適合所有人：

適合族群：

• 時間有限的上班族與學生： 無法抽出一兩小時去健身房，希望能快速完成訓練者。

• 遇到減脂瓶頸期者： 長期進行單一有氧運動、體重不再下降者，可用 HIIT 給予身體新的刺激。

• 希望提升心肺耐力的運動者： 想突破體能極限、增加運動爆發力的人。

需謹慎或避免的族群：

• 完全沒有運動習慣的極度新手： 建議先從基礎有氧與徒手重訓開始，建立基礎肌力與心肺功能後再嘗試。

• 患有心血管疾病、高血壓或呼吸系統疾病者： 劇烈的心率波動可能帶來潛在風險，進行前務必諮詢醫師。

• 關節受傷（如膝蓋、腰椎不適）或嚴重過重者： 部分高衝擊跳躍動作可能增加關節負擔，應選擇無衝擊版本的改編動作（如改為快速步行的間歇訓練）。

4 個經典居家 HIIT 徒手動作範例

以下精選 4 個不需要任何器材、只需一張瑜伽墊即可在居家施展的經典 HIIT 動作：

1. 波比跳（Burpee）—— 全身性爆發力神技

作用： 同步鍛鍊胸肌、核心、大腿與心肺功能，被公認為熱量消耗極高的動作。

做法： 站立預備，蹲下並將雙手撐地；雙腳向後跳躍形成高平板支撐（可選擇加上一次俯臥撐）；隨後雙腳收回至手掌後方，向上爆發跳起並於頭頂拍手。

2. 開合跳（Jumping Jacks）—— 快速提升心率

作用： 適合用於 HIIT 組合中的過渡動作，能迅速啟動全身血液循環。

做法： 雙腳併攏站立，雙手自然下垂；跳躍時雙腳向兩側張開略寬於肩，同時雙手舉至頭頂合十；再次跳躍時還原預備姿勢。

3. 開車式登山者（Mountain Climbers）—— 核心與下腹打擊

作用： 深層鍛鍊腹橫肌與髖屈肌，提升核心穩定度與下肢頻率。

做法： 呈高平板支撐姿勢，手掌於肩膀正下方，肩膀至腳跟成一直線；核心收緊，交替將左右膝蓋快速向胸前提拉，保持臀部不抬高、頭部不低垂。

4. 深蹲跳（Squat Jumps）—— 下半身肌力與燃脂

作用： 強化股四頭肌、臀大肌，提升下肢爆發力。

做法： 雙腳微開與肩同寬，臀部向後下坐至深蹲姿態；運用臀腿爆發力向上跳起；落地時注意由腳尖過渡至腳跟輕盈著地，並順勢緩衝回到深蹲姿勢

持之以恆最重要

高強度間歇訓練（HIIT）以其科學的燃脂機制與極高的時間效益，打破了「運動必須耗時費力」的迷思。只要懂得靈活運用零碎時間，每天投入 15 到 20 分鐘，搭配均衡飲食與規律作息，就能在忙碌的生活中輕鬆擁有健康的體態與豐沛的活力。今天下班回家後，不妨放下手機，花 15 分鐘體驗 HIIT 吧！