腦癌末期被判只剩半年命！男子靠3大關鍵改變多活十年 附飲食建議

不少都市人日夜埋頭苦幹，無非想為自己和家人賺取更好的生活。然而，一場突如其來的重病，往往能瞬間打亂所有人生規劃。在台灣便有這樣一宗個案——男子正值37歲事業衝刺期時，卻突然確診第四期腦癌，更一度被診斷只剩半年壽命。面對生死關頭，他選擇停下腳步、放下對生活的執念，從作息、飲食到心態徹底重整，結果一步步走出陰霾，健康生活了十個年頭。

從被宣告命不久矣到成功跨過十年，他在生活細節上到底作出了哪些取捨？面對防癌與抗癌之路，我們又可以從日常餐桌學到什麼？



37歲確診腦癌四期：以為只是普通跌倒與中風

（圖片來源：截圖自《新聞挖挖哇》）

在台灣訪談節目《新聞挖挖哇》中，嘉賓鄭富裕便分享了這段「逆轉命運」的經歷。當時只有37歲的他正處於事業打拼期，任職高端旅行社，專門接待富豪與私人飛機團。他對工作追求極致完美，經常由清晨五點半忙到深夜，每天睡不到6個小時，日復一日長期透支體力。

某天上班時，他突然腳軟跌倒，起初還以為只是扭傷或初期中風，做了多次檢查都找不出端倪。直到幾個月後，他在辦公室全身發冷、體重暴跌，輾轉被轉到台大醫院徹底檢查，才證實患上腦部淋巴癌第四期。醫生私下告知家屬，他的生命大概只剩下半年。

經歷了四次化療，腦內約3.5公分的腫瘤依然頑固沒有縮小，化療宣告無效，只能轉做放射治療。在那段人生最灰暗的日子，他反而看開了：「既然可能只剩半年，不如把剩下的日子過得踏實一點。」這一轉念，配合生活習慣的徹底顛覆，竟讓他走過了整整十年，至今依然精神奕奕。

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奇蹟多活十年！抗癌延壽的3大生活關鍵

富裕回顧這十年的抗癌路，總結出三件看似平凡卻至關重要的轉變：

1. 睡飽睡足，給身體修復時間

生病前，他為了工作和賺錢買樓，一天只睡幾個小時；生病後，他徹底戒掉通宵與過勞，每天晚上9點準時入睡，睡到翌日清晨5點半，確保每天有足夠8.5小時的深層睡眠。充足的休息讓免疫細胞有了喘息和重新工作的機會。

2. 重視原型食物，外食「過水」去油

以往三餐多依賴茶餐廳、外賣飯糰和漢堡包，生病後他學會下廚，多選天然食材。若無可避免要吃外賣，他會準備一杯熱水將餸菜「過水」，洗去過多的鹽分與大豆沙拉油（Omega-6脂肪酸偏高容易促進發炎），轉而多攝取核桃、亞麻籽等抗發炎好油。

此外，他每天早上堅持喝一杯自己磨的純豆漿，以及一杯自製精力湯。

【材料清單（一人份量）】



十字花科蔬菜：小松菜 100克（先蒸熟）、高麗菜苗 15克



新鮮水果：蘋果 50克、番石榴 50克、菠蘿 70克



抗炎好油與提味：堅果約 11克、連皮檸檬皮 3克（洗淨切碎）



水份：適量熱水（水量稍微蓋過食材即可）



【詳細做法】



小松菜洗淨後先隔水蒸熟，放涼後以食物秤精準秤重；將水果、菜苗、堅果及檸檬皮依比例備齊，按每天一杯的份量分別裝袋，趁假日一次過備好一至兩星期的食材冷凍包放進雪櫃備用。



每天早上取出一份冷凍包，直接將未解凍的食材倒入攪拌機或調理機中。注入微熱的溫水（水量剛好覆蓋食材），高速攪打 55 秒，即可製成一杯約 400 至 500 毫升、微溫易入口的高纖抗氧化精力湯。



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3. 放下壓抑與執念，不再什麼都一個人承受

富裕坦言，生病前的自己性格追求完美，遇到任何委屈或情緒都習慣死忍、硬生生吞回肚子裡，長年下來把自己逼進死角。得知病情後，他徹底改變了面對生活的方式。他不再為不可預知的未來焦慮，也不再把賺錢買樓當成人生唯一的指標，甚至放棄了在台灣背負沉重供樓壓力的念頭。面對工作與人際交往，他學會看開與轉念，把全副心思放在過好當下的每一天。

在節目中，諮商心理師林嘉歆亦分析，富裕這種凡事硬吞、追求完美的性格，在醫學上容易讓壓力荷爾蒙（皮質醇）長期偏高，不知不覺令身體陷入發炎狀態，削弱免疫防線。富裕生病後主動停止跟自己較勁，把專注力從「我快要死了」轉移到「過好眼前生活」，在心理學上正是啟動了副交感神經，讓緊繃的神經系統重新放鬆，身體的自癒力量才有機會真正發揮作用。

從個人經歷到餐桌實踐：權威抗癌飲食建議

富裕的經歷展示了生活方式帶來的轉變，但回歸到日常生活，每個人的體質與療程反應各異，如何落實防癌與調養？不妨參考香港防癌會的建議，無論是希望未雨綢繆做好預防，抑或正經歷康復階段，都可從以下幾項大原則著手：

蛋白質要加碼



身體在修復組織或抵禦疾病時，蛋白質的需求往往高於平時。建議多選擇優質蛋白質，例如雞蛋、牛奶、去皮白雞肉、魚肉及黃豆製品。傳統民間常有「吃雞吃蛋會助長腫瘤」的迷思，防癌會特別澄清這說法並無醫學證據，只要個人沒有敏感，病人大可放心適量進食以補充體力。

食得落比「清淡」更重要



如果胃口不佳或體重下降，切忌刻意節食。低熱量的清湯或開水只能帶來飽足感，卻無法提供修復所需的熱量。這時候不妨吃少少高營養的甜品，例如豆腐花、紅豆沙或芝麻糊，甚至將肉類與蔬菜打成順口的肉糊或菜蓉，以「小量多餐」的形式輕鬆進食。

善用天然酸甜味提振味蕾



治療期間若遇到口乾或味覺變鈍，可以在醃肉和調味時多用檸檬汁、番茄、果汁或白醋。多吃多汁的瓜菜、含啜新鮮西瓜粒或飲用少許酸梅湯，都能溫和刺激唾液分泌，讓進食不再是一件苦差事。

避開「致癌地雷」



日常飲食要嚴格避免發霉穀物、燒焦的肉類，並盡量少吃高溫油炸、炭火直接烘烤及高鹽醃製食物；少喝酒、不吸煙，多吃各色新鮮蔬果，就是保護細胞最天然的盾牌。

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