夏蘭特紅蘿蔔當零食爆紅 拆解6大功效 想護眼防癌點食最好？

效力曼城的挪威前鋒艾寧·夏蘭特（Erling Haaland）以極度自律的飲食與生活習慣聞名，其中他「隨身攜帶整條生紅蘿蔔當零食」的習慣多次被媒體與球迷捕捉。夏蘭特表示紅蘿蔔帶有自然的微甜，既能滿足口腹之慾，又能避免攝取加工過度的高糖分零食。



然而，不少人習慣將紅蘿蔔切絲生吃、做成沙律或是單純水煮，有營養師提醒，這樣的吃法可能會讓大部分的營養白白流失！研究指出，紅蘿蔔若能搭配「雞蛋」一起烹調，腸道對其核心營養素的吸收率將會大幅提升；而養成定期攝取紅蘿蔔的習慣，更與降低整體患癌風險密不可分。



夏蘭特隨身攜帶整條生紅蘿蔔當零食 (網上圖片)

台灣營養師老辜於Facebook指出，紅蘿蔔經加熱後植物細胞結構會被破壞，使類胡蘿蔔素更容易釋放；若搭配雞蛋烹調，利用蛋黃中的脂質與磷脂質，可促進脂溶性營養素形成微膠粒，大幅提升腸道吸收率。人體交叉試驗亦證實，紅蘿蔔搭配炒全蛋能顯著增加 α-與 β-胡蘿蔔素的餐後吸收。

老辜提到，在防癌效益方面，一項匯整 50 項前瞻性研究、涵蓋逾 5 萬名癌症個案的統合分析顯示，常攝取紅蘿蔔者整體患癌風險低約 10%。研究估計，每週攝取 5 份、每份 80 克紅蘿蔔，與癌症風險降低 20% 有關。

然而，老辜提醒，臨床試驗並未證實單純補充「β-胡蘿蔔素」具防癌功效，紅蘿蔔的健康價值應來自多種植化素的綜合作用。大眾應理性看待「攝取天然紅蘿蔔與較低患癌風險相關」，而非將其視為抗癌靈丹，關鍵仍在於維持多元且均衡的飲食習慣。

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紅蘿蔔 6 大功效

1. 護眼明目，預防夜盲症與乾眼症

β-胡蘿蔔素轉化為維生素 A 後，是合成視網膜感光物質（視紫質）的重要原料。

好處：能維持暗處視覺、改善夜盲症，並有助於滋潤眼球黏膜、緩解眼睛乾澀與疲勞。

2. 強化免疫防線，提升呼吸道抵抗力

維生素 A 是維持人體皮膚與呼吸道、腸道「黏膜組織」健康的核心營養素。

好處：減少病毒與細菌入侵的機會，同時調節免疫細胞功能。

3. 強效抗氧化，延緩衰老與保護皮膚

類胡蘿蔔素是強力的自由基清除劑。

好處：能降低體內氧化壓力、減緩細胞老化；維生素 A 也能促進皮膚細胞新陳代謝，維護肌膚光滑與彈性。

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4. 降低患癌風險

除了 β-胡蘿蔔素，紅蘿蔔富含的聚炔類化合物具有抗發炎與抑菌特性。

好處：研究顯示，日常規律攝取天然紅蘿蔔與較低的患癌率相關。

5. 促進腸道蠕動，穩定血糖與血壓

紅蘿蔔含有豐富的膳食纖維與微量元素鉀。

好處：水溶性與不可溶性膳食纖維能幫助排便、促進腸道益生菌生長，並能延緩血糖上升；微量元素鉀則有助於排出體內多餘的鈉，輔助維持血壓穩定。

6. 維護心血管健康

抗氧化物與膳食纖維相互配合。

好處：能抑制低密度脂蛋白（壞膽固醇）氧化，保護血管內皮細胞，減少心血管疾病的發生率。