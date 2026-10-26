腦癌│壯年教授半身無力頭暈疑中風　腦腫瘤如棒球大　醫列6大警號

頭痛、頭暈是都市人常見的不適，但若伴隨肢體無力或記憶力衰退，隨時可能是惡性腦癌警號。腦癌（惡性腦膠質瘤）初期症狀往往較為隱蔽，但隨著腫瘤逐漸增大並壓迫腦部，患者會陸續出現以往未有的頭痛、頭暈、半側肢體無力、癲癇，甚至視力與記憶力衰退等表現，由於部分症狀與中風或一般偏頭痛極為相似，不少人容易忽視而延誤求診。台灣一名40多歲大學教授左側肢體無力、頭暈且走路踉蹌，求醫後發現其右腦枕葉區藏有一顆直徑達7厘米、體積如同棒球大小的腫瘤。神經外科醫生提醒，大眾若出現相關神經症狀，應提高警覺並儘快求醫檢查，以免錯失治療黃金期。



頭痛、頭暈是都市人常見的不適，但若伴隨肢體無力或記憶力衰退，隨時可能是惡性腦癌警號。（AI生成圖片）

40歲教授頭暈迷路 查出棒球大腦瘤

據台灣《中時新聞網》報道，一名40多歲的大學教授因難忍頭暈且走路踉蹌，在家人陪同下被送往急症室求診。該名教授當時伴隨左側肢體無力、走路不穩的現象，一度懷疑自己是腦中風。醫療團隊隨後為其安排電腦掃描（CT）等詳細檢查，赫然發現其右腦枕葉區藏有一顆直徑達7厘米、體積如同棒球大小的腫瘤，經手術切除組織樣本作病理檢查後，證實為第4期惡性腦膠質瘤。

收治該病人的高雄長庚醫院腦神經外科主治醫師袁俊文指出，患者在送到急症室前半年已陸續出現異常前兆，他早期頻繁出現頭痛、頭暈，視力與空間辨識能力顯著下降，甚至發生走錯研究室、散步回家卻誤入鄰居家中等，就是「有看沒有懂」的空間迷失狀況。此外，他的記憶力亦持續衰退，變得健忘且經常遺失隨身物品，且身體左側肢體力量相對較弱。雖然該教授隨後接受了腫瘤摘除手術、電療（放射治療）、化學治療及標靶藥物治療，但在與病魔抗爭約1年半後仍不幸離世。

台灣一名40多歲大學教授左側肢體無力、頭暈且走路踉蹌，求醫後發現其右腦枕葉區藏有一顆直徑達7厘米、體積如同棒球大小的腫瘤。（AI生成圖片）

奪命「腦瘤之王」：惡性膠質瘤侵襲性強難根除

根據Mayo Clinic惡性膠質瘤臨床醫學指引，膠質母細胞瘤（Glioblastoma,GBM）為最具侵襲性的原發性中樞神經系統惡性腫瘤，屬於世衛組織第4級（WHO Grade 4）。與一般實體器官腫瘤不同，膠質母細胞瘤具有如樹根深植泥土般的「微觀浸潤性」，其癌細胞會沿著神經纖維與微血管網絡廣泛穿透正常大腦白質，這也是手術切除極難徹底清除乾淨的主因。臨床文獻統計顯示，成人在常規手術、電療（放射治療）與替莫唑胺化療組合治療下，中位存活期平均約12至15個月，被國際醫學界稱為最棘手的「腦瘤之王」。

膠質母細胞瘤為最具侵襲性的原發性中樞神經系統惡性腫瘤，屬於世衛組織第4級。（AI生成圖片）

腦癌6大警號不可輕忽

美國國家腦腫瘤學會（NBTS）指出，若民眾出現以下6大警號，應提高警覺並及早向腦神經科或神經外科醫生求診：

1.持續性頭痛與頭暈：因腦壓升高引發，且頻率或疼痛程度漸進式加劇。

2.單側肢體無力：右腦受壓迫影響左側肢體，左腦受壓迫則影響右側肢體。

3.視力模糊與衰退：視野缺損或對空間方位辨識出現障礙。

4.記憶力衰退：短期記憶明顯變差，性格或認知功能發生改變。

若民眾出現持續性頭痛與頭暈、單側肢體無力、視力模糊與衰退、記憶力衰退應提高警覺並及早求診。（AI生成圖片）

5.癲癇發作：過去無癲癇病史者突然出現突發性抽搐或意識喪失。

6.步態不穩：平衡感喪失，走路時身體偏斜或踉蹌。

癲癇發作、步態不穩與平衡感喪失，導致走路時身體偏斜或踉蹌，亦可能是腦癌的前兆。（AI生成圖片）

醫生強調，初期腦癌的症狀看似輕微，但只要出現跨領域的神經功能異常組合，即應儘早進行影像學檢查，才能爭取早期控制與治療的時間。