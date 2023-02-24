頭痛｜經常偏頭痛誤以為患腦瘤？長期姿勢不良或造成神經壓迫

台灣藝人何妤玟偏頭痛問題日益嚴重，讓她一度自我懷疑是不是腦瘤，但經過詳細的檢查才發現因頸椎壓迫到神經才會造成頭痛、失眠、暈眩等情況。



台灣嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師邱孟祈解釋：「這被稱作『頸因性頭痛』臨床上並非少見，主要是長期姿勢不良造成的頸椎退化，頸部肌肉過於緊繃痙攣，常好發在低頭用電腦、低頭族、駝背等族群。」

怎麼判別「頭痛」是否為神經壓迫？（按圖看清👇👇👇）

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現代人長時間低頭使用電子產品，不自覺姿勢有問題，長時間慢性累積起來對頸椎產生壓迫，只是有時候身體僅用「頭痛」來表現，讓民眾誤以為只是單純偏頭痛，該怎樣知道自己頭痛是不是神經受到壓迫？

邱孟祈回應：「頸椎神經壓迫造成的頭痛，通常都是特殊位置，主要都是在人體的『後腦勺』，往往是頸部肌肉僵硬，一路牽引造成疼痛，少數患者會痛到頭部前方像是眉心、眼窩。」

此外，疼痛會因為突然轉動頸部或某個姿勢維持太久而加劇，單側頭部或臉部疼痛，頭痛也會因咳嗽、擤鼻涕、有力深呼吸而嚴重，症狀從數小時到數天，頸部僵直且持續悶痛。

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常見五大原因造成頸因性頭痛！

但偏頭痛的位置多數千奇百怪，也很難單靠位置來區分是否為神經壓迫，因此臨床醫師若是根據患者的主訴就會安排相關的檢查，包括X光檢查或是腦部MRI 。

臨床上常見造成頸因性頭痛，有以下五類原因：

1. 脊椎長期姿勢不良

2. 外力造成：跌倒、運動傷害、車禍

3. 頸椎狹窄症

4. 腫瘤

5. 枕頭支撐力不夠



特別是日常生活中有個民眾容易疏忽的地方，「枕頭」也是一大原因，邱孟祈解釋：「人一天當中有7-8個小時在睡覺，但睡眠時若枕頭沒有選好，高度、軟硬度會影響頸椎支撐，長期下來頸部肌肉過於緊繃痙攣，甚至一些乳酸物質的堆積所引起造成頸部性頭痛。」臨床上有些老人家都不睡枕頭，讓頸椎長時間沒有支持，病況就會更嚴重。

另外，如果是長時間因為工作性質需要低頭所引起的肩頸酸痛，必須想辦法改善不良的姿勢，以免一開始只是肌肉的症狀，最後惡化成頸椎椎骨的問題。邱孟祈坦言：「若一直沒有改善姿勢，調整不對的地方，就有可能壓破的神經範圍越來越大，嚴重也可能壓迫到手腳的神經系統讓四肢無力。」

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初期藥物加上復健、針灸就能緩解

且有問題的患者在日常生活中都要留意，因為已經有頸部的退化，不論是在運動、給人按摩都要很小，有可能在外力刺激下加重症狀。

邱孟祈提到：「在初期的頸因性頭痛可以單靠止痛藥、肌肉鬆弛劑來緩解症狀，同時也會搭配復健、針灸幫助改善。若是不適的程度已經讓頸部神經壓迫造成力氣不足、手腳會痛，就必須要需要開刀介入處理。」

其實會誘發頸因性頭痛不單單頸部神經或是骨刺，包括過於緊繃的枕下肌群筋膜、椎間盤突出，也都進而引發頸因性頭痛，最好的方式可以記錄自己頭痛的時間點、環境、疼痛持續時間，進而到診間與醫師進一步討論。

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