急性肝衰竭！不喝酒39歲男現肝昏迷需換肝保命　拆解肝炎早期症狀

肝臟被譽為「沉默的器官」，早期病變往往毫無徵兆，一旦惡化成「暴發性肝炎」（急性肝衰竭），病情會在極短時間內急速惡化，隨時威脅生命。慢性乙型或丙型肝炎患者若忽略定期追蹤，或長期暴露於毒素環境，均有可能誘發急性肝衰竭，由於早期徵狀與一般疲勞或消化不良極為相似，市民必須提高警惕，切勿輕忽身體發出的警號。



肝臟被譽為「沉默的器官」，早期病變往往毫無徵兆，一旦惡化成暴發性肝炎，病情會在極短時間內急速惡化，隨時威脅生命。（AI生成圖片）

39歲男食慾不振 確診急性肝衰竭

據台灣《ETtoday新聞雲》報道，現年60歲的熊先生，年輕時曾驗出患有乙型肝炎，惟當時對疾病缺乏認識，並未定期追蹤與覆診，在他39歲那年，某天工作期間突然感到食慾不振、無法進食，遂前往急症室求醫，豈料即被診斷為極其危急的「急性肝衰竭」。

熊先生表示自己並無飲酒習慣，推測可能因身為慢性乙型肝炎帶病毒者，加上工作環境長期接觸重金屬等工業毒物，誘發急性肝衰竭，當時其病情迅速惡化，陷於反覆肝昏迷，甚至一度因無助而尋求偏方治療。幸運的是，他隨後等候到遺體器官捐贈（台灣稱大愛捐贈）之肝，醫療團隊耗時14小時完成「一肝二用」分割移植手術，成功將他救回，如今已陪伴家人度過20年。

現年60歲的熊先生，於39歲因食慾不振求醫，竟證實患上嚴重「急性肝衰竭」，需換肝保命。（AI生成圖片）

全港41萬人染乙肝 近4成不自知

根據香港衞生署發布的《病毒性肝炎主題性報告（2020-22年度人口健康調查）》新聞公報數據推算，全港目前約有5.6%、即約41萬人感染乙型肝炎病毒，在接受身體檢測結果呈陽性的參與者中，有近四成事前完全未意識到自己為慢性乙肝患者，且高達約七成從未就肝臟疾病進行定期醫療跟進。

報告特別指出，35至54歲青壯年族群的感染率最高，達8.4%，主因多數於1988年香港實施初生嬰兒普及乙型肝炎疫苗接種計劃前出生。不少患者平日沒有不適，自恃健壯而忽視常規篩檢，殊不知病毒潛伏體內，一旦遭遇免疫失衡、過勞或接觸毒素，隨時可能急速惡化為死亡率極高的暴發性肝炎（急性肝衰竭）。

不少患者平日毫無不適，自恃健壯而忽視常規篩檢，殊不知病毒潛伏體內，一旦遭遇免疫失衡、過勞或接觸毒素，隨時可能急速惡化為死亡率極高的急性肝衰竭。（AI生成圖片）

肝炎常見症狀

肝炎可由病毒感染、酒精、藥物或毒素等因素引致。根據香港衞生署衞生防護中心及醫院管理局資料，急性肝炎及急性肝衰竭常見症狀包括：

1.早期全身症狀：持續疲倦、發燒、肌肉痠痛及全身無力

2.消化系統不適：食慾不振、噁心、嘔吐、上腹部不適或脹痛

3.黃疸表現：皮膚及眼白明顯發黃（黃疸）

4.排泄物異常：小便呈深色（茶色尿）、大便顏色變淺或呈灰白色

5.嚴重併發症：腹水、凝血功能障礙，以及因血氨過高導致的肝性腦病變（肝昏迷）

市民應時刻留意身體狀況，如果持續出現以上症狀，應及早求醫。