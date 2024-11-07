肝炎｜代謝異常脂肪肝恐致肝癌？醫教這樣做有助找出肝臟潛在病變

許多民眾都知道「肝炎、肝硬化、肝癌」3部曲，隨著肝炎治療藥物精進，挽救許多悲劇，但臨床醫師發現，最近幾年來，代謝性脂肪肝、酒精性肝病引發肝癌的個案明顯增加，提醒人們近期接受肝臟超聲波檢查，確認是否為脂肪肝，透過飲食、運動，降低致癌風險。



肝癌患者逐年增加 關鍵病因是脂肪肝

台灣每年新增1萬1000多名肝癌患者，死亡人數則達7000人，嚴重威脅台灣人健康。台灣肝病醫療策進會會長、台大醫院副院長高嘉宏表示，近年來台灣國健署推動的乙、丙型肝炎篩檢與治療計劃已收初步成效，肝癌的發生率有所下降，但肝癌死亡率依然高居不下，多年來位居癌症死亡原因第2名，這顯示在肝癌的防治上仍有不足之處。

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台大醫院內科部主治醫師蘇東弘指出，傳統肝癌病人主要以慢性肝病患者為主，其中約60%為乙型肝炎、30%是丙型肝炎，10%屬於酒精性肝病、代謝脂肪肝病等問題造成。隨著乙型與丙型肝炎的篩檢計劃推行，病毒性肝炎引發的肝癌比例逐年降低，然非病毒性肝癌則上升，根據統計，非乙非丙肝癌的比例近年來增加達兩倍。

高嘉宏強調，病毒性肝炎已不是問題，重點轉向為「非病毒性肝病」，尤其是酗酒、肥胖所造成的脂肪肝。

脂肪肝是什麼？（按圖👇👇👇）

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成人篩檢應納非病毒性肝病 有效發現病因提早治療

統計民眾體檢報告，約4成出現脂肪肝，長期下來可能引發肝臟發炎，進而惡化成肝癌。蘇東宏說，目前台灣國健署成人篩檢計劃涵蓋GPT、GOT等基礎肝功能檢查、病毒性肝炎篩檢，但尚未納入非病毒性肝病，這將成為未來肝癌防治中的重大漏洞。一般來說，代謝異常脂肪肝病程為2大階段：

▸階段1：利用超聲波檢查確認是否有脂肪肝，大部分民眾是在健檢時發現異常。

▸階段2：比對5項心臟代謝風險因子，包括，體重過重（BMI ≥ 23 kg/m2）、第2型糖尿病或糖尿病前期、高血壓、三酸甘油脂 ≥ 150 mg/dL、高密度膽固醇 ≤ 40 (M) or ≤ 50 (F) mg/dL。蘇東宏指出，符合其中1項，就屬於代謝異常脂肪肝。



蘇東弘提醒，超聲波檢查和血液檢驗為肝癌篩檢的重要方式，後者檢測特定生物標記，有助於找出肝臟潛在病變，建議高危險群患者定期接受檢查，以期提早發現異常，及時介入治療。

3種有效改善脂肪肝飲食法（按圖👇👇👇）

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目前建議高風險的酒精性、代謝性脂肪肝患者接受「腫瘤指標、腹部超聲波」等篩檢模式，先以超聲波確認患者罹患代謝性脂肪肝後，再以FIB-4指標（年齡、肝指數、血小板數據套入計算公式）確認肝纖維化、肝炎風險，高風險者再抽血檢測腫瘤標記「甲型胎兒蛋白（AFP）」，即可確認患者是否罹患肝癌。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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