長年頻繁漂染秀髮依然濃密？GD權志龍靠一杯養生茶護髮+消水腫

韓國天團 BIGBANG 隊長 G-Dragon（權志龍）向來是潮流指標，出道多年換過無數大膽髮色與造型，漂染燙髮可謂家常便飯。令人羨慕的是，他至今依然頂著一頭濃密豐盈的秀髮，絲毫不見髮際線後移或髮質受損的痕跡。他究竟有什麼護髮秘訣？其實他在節目受訪時，就曾大方分享過自己維持多年的生活習慣。



（截圖自網絡節目《Dex與Sana的冰箱採訪》）

這份養髮心得，源自他在 YouTube 節目《Dex與Sana的冰箱採訪》中被突擊檢查雪櫃的一幕。該節目最大的特色，是把嘉賓家裡的真實雪櫃搬到錄影棚，由主持人 Dex 與 TWICE 成員 Sana 當場翻找，挖掘明星私底下最真實的飲食面貌。就在這場毫無防備的搜查下，GD 平時默默飲用的養髮茶就這樣被翻了出來。

在這場「雪櫃突擊檢查」中，主持人在底層意外翻出一瓶深色茶飲。GD 隨即笑著坦白，自己私底下有個維持已久的早晨習慣——每天起床後不喝一般白開水，而是習慣喝自製的「黑豆茶」，更形容味道清爽順口，就像在喝大麥茶一樣。

主持人在節目中好奇追問這是否就是他髮量豐厚的秘密，GD 亦大方肯定黑豆茶的益處，並補充表示長期飲用黑豆水確實能促進腸胃消化，連帶皮膚狀態也有所改善。

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為什麼這杯黑豆茶能輔助養髮？

黑豆自古以來在中醫典籍與現代營養科學中均佔有重要一席。

翻查明代李時珍《本草綱目》及唐代《本草拾遺》的記載，黑大豆具備「補腎、滋陰、健脾、利水、活血解毒」之效，古籍更指其能「長肌膚，益顏色，填骨髓，長氣力」。而對照香港食物安全中心與美國農業部（USDA）食物營養數據庫的科研分析，黑豆的微量營養元素正好印證了這份傳統養生智慧：

滋養毛囊，減少脫髮



中醫學素有「腎藏精，其華在髮」及「髮為血之餘」的說法，毛髮的生長榮枯與腎氣和氣血充盈直接相關。從現代營養學分析，頭髮的主要構成成分是角蛋白。黑豆蘊含高達 36% 的優質植物性蛋白質，同時富含合成毛髮不可或缺的微量元素「鋅」與「鐵」，能為毛囊提供充足養分，有助強化髮根結構、減少異常脫髮。

排鈉消水腫，上鏡救星



不少人早晨起床都會面對水腫困擾。營養數據顯示，黑豆含有相當豐富的「鉀質」。以熱水燜泡黑豆時，水溶性的鉀離子會融入茶湯中。鉀質進入人體後，有助平衡細胞滲透壓，促使體內積存的多餘鈉離子隨尿液排出，發揮天然溫和的利尿消腫作用，對經常需要面對高清鏡頭的藝人而言更是消腫法寶。

高濃度抗氧化，延緩頭皮衰老



黑豆外皮之所以呈現深黑色，全因其表皮富含水溶性「花青素」及維他命 E。這些天然抗氧化成分能幫助人體中和游離基，減輕紫外線及化學染劑對頭皮毛囊細胞造成的氧化損傷，對保護頭皮環境及維持肌膚彈性亦有實質輔助。

烘焙浸泡只需15分鐘！3步驟自製權志龍同款黑豆茶

製作這款養髮茶完全不需要複雜技巧，材料也只需黑豆與熱水：

1. 洗淨並擦乾



挑選顆粒飽滿的黑豆（亦可選擇藥用價值較高的青仁黑豆或鼠目豆），以清水洗淨表面灰塵，隨後用廚房紙巾徹底擦乾水分。

2. 小火慢焙烘香



將擦乾的黑豆放入平底鑊中，無須加油，以慢火乾炒約 8 至 10 分鐘。待豆皮微微爆開、飄出陣陣焙炒豆香後便可熄火。這一步十分關鍵，烘焙程序除了能增添香氣，亦有助緩和黑豆本身的偏涼性質，較不傷脾胃。

3. 熱水燜泡即可飲用



取一湯匙炒香的黑豆（約 15 至 20 克）放入保溫杯，注入約 500 毫升滾水，蓋緊杯蓋燜泡 10 至 15 分鐘，一杯散發溫潤焙香的黑豆茶便告完成。飲用完畢後，泡軟的黑豆亦可直接吃掉，吸收當中的膳食纖維。

▼4種豆類的功效、禁忌（點擊下圖看清！👇👇👇）

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貼心提醒：3類人需要小心服用

黑豆水雖然性味甘平，但飲用時仍需留意個人體質：

脾胃易脹氣人士：生黑豆容易引起腹部脹氣，沖泡前必須徹底炒熟；平時容易消化不良或腹瀉者，飲用份量宜循序漸進。



特定慢性病患者注意：黑豆茶含有豐富鉀質及天然大豆異黃酮。患有慢性腎病、痛風，或是有荷爾蒙相關健康問題的人士，大量飲用前建議先諮詢家庭醫生或註冊中醫師的意見。



嚴重脫髮仍需就醫：食療茶飲適合作為日常保養與健康底質的調理。若頭皮已出現大範圍稀疏、斑禿或持續異常脫髮，應盡快向皮膚科專科醫生求診，對症下藥。

