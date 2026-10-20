內地「紅果短劇」App日均1.68億人狂煲 專家警告常看短劇恐變蠢

近年內地掀起一陣微短劇熱潮，憑着節奏極快、反轉不斷的劇情，成功吸引大批網民煲劇停不下來。字節跳動旗下的「紅果短劇」平台更異軍突起，活躍用戶人數高達1.68億，全面跑贏傳統四大影音平台。不過，有內地心理及醫學專家警告，長期觀看這類高刺激性的短劇，會出現「假性變蠢」的危機。



「微短劇」套路超洗腦 活躍用戶超越傳統影視平台

只需短短幾分鐘，就能享受劇情高潮迭起、大反轉的快感。「霸道總裁愛上我」、「窮小子逆襲大翻身」等套路，配合每幾十秒就出現一個懸念的伏筆，令大批觀眾直呼「根本停不下來」。根據中國互聯網數據監測機構 QuestMobile 2026年最新研究報告顯示，字節跳動旗下的「紅果短劇」獨立 App 每日活躍用戶數（DAU）在2026年7月已達到1.68億，按年暴漲107%，不僅單日平均使用時長突破125分鐘，更一舉超越了騰訊視頻、愛奇藝、優酷與芒果TV內地四大長影音平台的日活用戶總和（約1.55億）。

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「紅果短劇」網站截圖

醫生拆解「降智」危機：多巴胺透支致反應遲鈍

微短劇熱潮背後，大批網民反映睇劇後感覺思維變得遲鈍，引發大眾對「降智」現象的擔憂。對此，鄭州市第八人民醫院醫師閻琳明確指出，這並非大腦發生器質性病變的「真性變笨」，而是屬於「假性變笨」。

由於微短劇密集的反轉情節會持續刺激大腦分泌多巴胺，令大腦處於被動興奮及超負荷運轉的狀態。當身體產生疲勞感、多巴胺儲備被透支後，觀眾在處理日常生活和解決問題時就會容易感到疲憊。如果長期被這種高強度的娛樂侵蝕，人的專注力以及獨立思考能力都會出現明顯下降。

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「紅果短劇」AI劇集截圖

從神經生物學角度深入分析，頻繁追看微短劇所引發的「假性變笨」，本質上是大腦掌管自律與深度思考的前額葉皮質（Prefrontal Cortex, PFC）遭遇了「神經性疲憊」。臨床醫學研究證實，當大腦長期浸泡在微短劇創造的即時滿足與高頻反轉中時，負責傳遞獎賞訊號的多巴胺受體會啟動自我保護性下調機制；一旦多巴胺儲備被瞬間透支，神經系統便會陷入短暫的低反應期，導致個體在面對需要長時專注的日常工作與邏輯運算時，出現思維遲緩、注意力渙散及短暫失憶的腦霧表徵。

極端劇情如坐「情緒過山車」：皮質醇暴衝如何引爆自律神經失調與失眠？

從自主神經系統的生理調控機制來看，自律神經由掌管戰鬥與興奮的「交感神經」，以及負責修復與放鬆的「副交感神經」共同維持動態平衡。微短劇為了在極短時間內抓住眼球，高度依賴出軌、屈辱、扇耳光及天降復仇等極端情節，使觀眾的大腦陷入人為製造的情緒過山車（Emotional Rollercoaster）。

醫學臨床實證指出，這種高頻刺激猶如讓交感神經處於「長期猛踩油門、剎車失靈」的超負荷狀態，會促使腎上腺素與壓力荷爾蒙皮質醇持續分泌。長期處於這種高應激張力下，不僅會顯著拉低衡量自律神經彈性的核心生理指標——心率變異性（Heart Rate Variability, HRV），削弱心血管與免疫防線，更會直接引發夜間心悸、胸悶、睡眠結構片段化及無名焦慮等典型的自律神經紊亂病徵。

「紅果短劇」AI劇集截圖

微短劇如何釀成現實情感鈍化？

微短劇對大腦情感中樞的重塑，體現於神經遞質層面的情感鈍化（Emotional Blunting）。諾貝爾獎得主廷伯根提出的超常刺激（Supernormal Stimuli）理論與現代神經影像學證實，微短劇剔除了真實生活中必要的情感鋪墊與細節，僅提供高純度的濃縮「爽點」；當大腦頻繁接收超出自然閾值的多巴胺暴擊時，神經生物學家 Nora Volkow 的成癮腦影像學研究指出，神經元為了自我防禦避免過載，會被動減少大腦紋狀體中的「多巴胺D2受體」數量。

這種受體下調將大幅推高個體的快感閾值：一旦脫離演算法投餵的極端情節，回歸到平淡、節奏緩慢的現實世界時，神經系統便無法從正常的人際交往、工作成就或自然美景中激發足夠的化學反饋，使人逐漸喪失同理心、情緒表達平淡，甚至陷入對真實生活做什麼都提不起勁的慢性快感缺失。

健康追劇 5 大守則

25 分鐘番茄鐘守則



單次觀看不超過25–30分鐘：國家衞健委心理治療專家指出，成人的生理專注與神經耐受節奏約為25分鐘。微短劇密集轟炸遠超自然節奏，建議設定倒數計時鬧鐘，時間一到強制退出 App。此外，為了阻止毫無節制地看劇，建議進入短劇App或短影音平台設定，將「自動跳轉下一集」關閉。打破演算法製造的無縫沉浸感，讓每集結束後的黑屏成為理智回歸的「思考斷點」。

重置多巴胺閾值



追劇後預留5–10分鐘緩衝期：退出微短劇後切勿立即投入高專注工作。可透過深呼吸、站起來喝杯溫水、洗臉、整理桌面等低刺激活動，讓興奮的交感神經逐漸降溫。若當天看了微短劇，安排至少30分鐘進行需深度投入的活動（例如慢跑、閱讀紙質書、散步或烹飪），喚醒掌管自律與規劃的前額葉皮質。

睡前 60 分鐘設定「數碼宵禁」



睡眠障礙與自律神經失調多源自睡前追劇。睡前1小時停止觀看劇集，將手機放置在客廳或離床至少2米處充電，避免藍光摧毀褪黑激素，並防止半夜醒來隨手拿取手機引發失眠惡性循環。

落實「20/20/20」護眼法則



堅守 20/20/20 法則：每觀看20分鐘，視線必須移開螢幕，遠眺20英尺（約6米）外的遠方至少20秒，強制放鬆痙攣的睫狀肌。除此之外，關燈看手機會導致瞳孔在黑暗中持續放大，強光直射加劇黃斑部氧化應激，更有阻塞房水誘發急性青光眼的風險。室內環境光必須充足，且手機與眼睛保持至少35–40厘米距離。

「平視原則」保護頸椎健康



低頭60度等同頸椎扛27公斤重物；側臥看手機則會造成胸椎小關節紊亂與脊椎側彎。盡量在桌上使用手機支架，將螢幕抬高至與眼睛平齊，手肘靠在桌面上支撐，減輕斜方肌負擔。每看完一部或幾集，立刻做頸椎微運動，下巴平移後縮（像擠雙下巴），維持5秒，重複10次，矯正前傾頸椎並釋放枕下神經壓力。

微短劇固然為大眾提供了極速減壓的快餐式娛樂，但這場由演算法精心設計的多巴胺陷阱，正悄悄透支觀眾的腦力與身心健康。面對無孔不入的微短劇誘惑，我們必須重奪專注力的主導權。在享受劇情快感的同時，不妨嚴格落實上述的健康追劇守則，適時為大腦和身體按下暫停鍵。