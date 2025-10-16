健康飲食｜以為無糖就健康？研究:每日一罐汽水恐增６成肝病風險!

雖然已經踏入十月下旬，但氣溫依然未見轉涼，令不少人仍會選擇冰涼的罐裝飲品來消暑解渴。近年來，由於健康意識提高，許多人會選擇低糖或無糖汽水，認為這是更健康的替代品。然而，一項針對逾十萬人的大型研究卻發現：「無論是含糖或無糖汽水，每日飲用超過一罐，都可能顯著增加患上脂肪肝的風險，甚至與肝臟相關的死亡率有關！」



無糖汽水風險更高？驚人的研究發現

這項在歐洲胃腸病學會聯合會年度大會（UEG Week 2025）上公佈的研究，追蹤了超過 103,000 名英國居民的數據，旨在分析含糖飲品、低糖及無糖飲品與肝臟健康的關係。

研究人員聚焦於一種常見的肝臟疾病——代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD），俗稱「非酒精性脂肪肝」。這是一種與飲酒無關的肝臟脂肪積聚，若病情嚴重，可進一步惡化為更嚴重的肝病，甚至引發心血管疾病。

結果發現，每日飲用超過 330 克（大約一罐標準罐裝汽水）的參與者，無論選擇哪一類汽水，患上非酒精性脂肪肝的風險均顯著增加：

● 含糖汽水： 患非酒精性脂肪肝的風險增加約 50%。



● 低糖／無糖汽水： 患非酒精性脂肪肝的風險增加更高，約 60%。



更令人擔憂的是，研究進一步指出，低糖或無糖汽水與肝臟相關死亡率的風險增加有關，且飲用量越多，風險越高。相比之下，含糖汽水則沒有發現與肝臟相關死亡率有如此強烈的關聯。

肝病的５種徵兆（按圖看清👇👇👇）：

+ 7

相關文章：【脂肪肝】肥胖服過量止痛藥13類人屬高危 持續受損會致肝硬化

最佳解方：飲水代替汽水 降風險近 15%

面對含糖和無糖汽水都帶來的健康隱憂，研究人員也提供了最直接有效的解決方案：以清水取代汽水。

研究數據顯示，如果每天減少飲用 330克 任一類型的飲料（不論含糖與否），改以清水代替，有助於降低患上非酒精性脂肪肝的風險。其中，以清水替代含糖飲品的效果最為顯著，可令非酒精性脂肪肝風險降低 14.7%。

換言之，無論這些飲品標榜「零卡路里」還是「低糖」，它們所含的化學甜味劑或其他成份，可能對肝臟造成潛在負擔，並非真正的健康選擇。

研究披露後，有營養師就提醒，大眾不應被「零卡路里」等標籤誤導，最理想的飲品仍是純水。如果實在不想飲清水，亦可以考慮自家製的無糖花果茶，或者在清水加入天然水果切片，以確保最佳的健康成效。

7款不發胖飲料（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：健康飲品｜營養師推7款飲品清涼不發胖 1款含穀物香氣 首選2配料