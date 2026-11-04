血管狹窄食藥仲有救？特朗普同款藥研究：１年半疏通血管兩成

唔少人去醫院做心臟檢查，一收到電腦掃描報告，見到「冠狀動脈狹窄逾50%」，第一個反應往往嚇到面青：「血管塞到咁，係咪一世都無得救？係咪一定要即時通波仔？」



其實大家先唔需要太過灰心。台灣內分泌及糖尿病專科醫生蔡明劼日前在其社交平台 Facebook 專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，引述國際權威醫學期刊《JAMA Cardiology》最新刊登的一項名為「FLOWPROMOTE」的臨床研究，結果打破了一般人「血管狹窄就無法回頭」的迷思——只要用對降膽固醇策略，原本積聚在血管內的斑塊，真的有機會逐步縮細。

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Atorvastatin vs 雙聯極強化治療：特朗普同款處方成效拆解

這項研究找來了 104 位剛確診患有穩定冠心病、而且過去從未服用過他汀類（Statin）降膽固醇藥的病人。他們的冠狀動脈都已經出現超過五成的狹窄，並且經已影響心臟血流。

研究團隊將病人分成兩組，進行了為期一年半的追蹤：

常規強化治療組： 每日服用一種高劑量降膽固醇藥（阿托伐他汀 Atorvastatin 40mg）。



極強化治療組： 每日服用另一款強力降膽固醇藥，再配合阻截腸道吸收膽固醇的藥物（瑞舒伐他汀 Rosuvastatin 40mg ＋ 依澤替米貝 Ezetimibe 10mg）。



有趣的是，第二組採用的「雙管齊下（Rosuvastatin配合Ezetimibe）」組合，正好也是白宮過往公布特朗普日常服用的降脂護心組合。

壞膽固醇（LDL-C）暴跌65%：總斑塊體積縮小21.1%

經過 18 個月的藥物治療配合血管造影檢查，研究團隊發現了令人振奮的變化：

壞膽固醇見底： 服用「特朗普同款配方」的極強化組，體內的壞膽固醇（LDL-C）由原本平均 127.4 mg/dL 狂跌六成半，降至只有 42.5 mg/dL；而常規組亦跌了接近四成。



總斑塊體積縮小： 很多病人以為藥物只能控制指數，但掃描顯示，極強化組病人血管內的總斑塊體積平均減少了 21.1%，消退幅度顯著高於常規組的 13.6%。



「非鈣化軟斑塊」縮細 有效防範血管破裂、血栓

對心臟科醫生來說，斑塊縮小固然是好消息，但更關鍵的是「哪一種斑塊」變小了。

血管內的斑塊主要分兩種：一種是質地較硬的鈣化斑塊；另一種則是富含油脂、質地鬆軟的「非鈣化斑塊」。這種軟組織斑塊就像個薄皮肉包，外層容易破裂，一旦爆開便會瞬間形成血栓，引發急性心肌梗塞，隨時致命。

研究數據顯示，在接受極強化治療的組別中，高達 98% 的病人（52人中有51人）體內的非鈣化斑塊體積都縮小了，平均縮減接近三成。這代表最容易引爆心臟病發的危險定時炸彈，在強力控脂後被拆除了大半。

鈣化斑塊微升非惡化！專家解構動脈「結疤保護機制」

研究同時觀察到一個現象：隨著軟斑塊減少，病人的鈣化斑塊體積反而有些微上升。這是否代表病情惡化？

蔡明劼醫生解釋，這不一定代表血管正在變差，反而是血管朝穩定方向發展的修復過程。當藥物把斑塊內危險的油脂成分清走，血管壁會自我重組，斑塊變得鈣化、堅硬，過程就像傷口結疤一樣。斑塊雖然變硬了，但結構反而變得穩定，不再輕易剝落爆裂，心臟病發的風險自然大大減低。

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心臟專科警告：抽血驗身指數正常切勿停藥！

蔡明劼醫生強調，這項研究最重要的核心觀念，在於證明「積極降低壞膽固醇」絕非單純為了抽血驗身時「張成績表好睇」，而是確切能保護心臟和血管，降低未來中風或心肌梗塞的機率。

很多打工仔或退休街坊，見到指數回復正常、日常無心絞痛無氣促，就隨意自行減藥甚至停藥。但蔡醫生提醒，血管硬化不是一天造成的，改善也不會一夕之間完成。如果驗身發現血管有狹窄問題，最明智的做法是依照專科醫生指示規律服藥，切勿擅自停藥，讓血管有足夠時間「拆彈」修復。