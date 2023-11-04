高血脂｜偏瘦人士都可能患高血脂症！8大飲食禁忌要注意少吃這些

高血脂症是指總膽固醇、三酸甘油酯或低密度脂蛋白膽固醇濃度，高於正常值。血脂是人體血中的脂肪，包括：三酸甘油酯（TG）、高密度脂蛋白膽固醇（俗稱好的膽固醇）與低密度脂蛋白膽固醇（俗稱壞的膽固醇）組成的總膽固醇（TC）。



高血脂症有哪些症狀？

除了極少數的家族遺傳性高血脂症患者，其皮膚或皮下組織或肌腱出現黃色瘤或黃斑瘤，以及部分嚴重高三酸甘油酯血症患者，會併發急性胰臟炎外，一般高血脂症病患沒有任何明顯症狀。

相關文章：高血脂｜朝早起身頭暈午餐後睏倦 身體4異常症狀現象可能已中招👇👇👇

+ 9

血脂測量標準值怎麼看？

血脂標準值為血中的總膽固醇＜200mg/dL、三酸甘油酯濃度＜200mg/dL、高密度脂蛋白膽固醇濃度，男性＞40mg/dL、女性＞50mg/dL，以及低密度脂蛋白膽固醇濃度＜130mg/dL。若高密度脂蛋白膽固醇超過正常數值，並不算是高血脂症；但數值偏低，則增加心血管疾病的風險。

高血脂原因

高血脂症包含膽固醇及三酸甘油酯過高，是現代人常有的通病，不是只有肥胖的人才會有高血脂症，中等身材或偏瘦的人也可能，其發生原因分為先天性及後天性。

先天性原因為基因遺傳，家族性高膽固醇血症（Familial hypercholesterolemia, FH）是一種遺傳疾病，會造成血中非常高的膽固醇濃度，因基因改變造成肝臟無法正常移除膽固醇，並在年輕時會阻塞血管，男性55歲前及女性65歲前，會增加心血管疾病的風險。

後天性原因包括：飲食中攝取高油脂、高膽固醇食物（如內臟、蛋黃、海產等）、抽煙、年長者、肥胖、不運動者、酗酒、高血壓、糖尿病、腎臟病、肝病、甲狀腺功能異常、藥物副作用、男性≧45歲、女性≧55歲，或女性停經後沒有接受雌激素療法者。

高血脂飲食禁忌（按圖看清👇👇👇）

+ 5

1. 少吃甜食

糖可在肝臟中轉化為三酸甘油酯，使其濃度增高，應限制甜食的攝取，少吃精製糖類、含有蔗糖或果糖的飲料、水果罐頭等加糖製品。

2. 少吃高膽固醇食物

膽固醇含量高的食物，如內臟（腦、肝、腎等）、蟹黃、蝦卵、魚卵等。

3. 少吃油炸、油煎或油酥的食物

漢堡、炸雞等速食，以及糕餅類。

4. 選擇膽固醇含量低的食品

如蔬菜、豆製品、瘦肉、海蜇等，尤其是多吃含纖維素多的蔬菜，可以減少腸內膽固醇的吸收。

相關文章：三高飲食｜高血脂易糖尿病脂肪肝 降血脂7種食物杏仁日吃幾多？👇👇👇

+ 15

5. 烹調使用植物性油脂

煮菜用油宜選用植物性油脂，少用動物性油脂。

6. 攝取富含Omega-3脂肪酸魚類

如秋刀魚、三文魚、日本花鯖魚、鰻魚等。

7. 清淡烹調方式

多採用清蒸、水煮、涼拌、烤、燒、燉、滷等烹調方式。

8. 常吃富含纖維質的食物

未加工的豆類、蔬菜、水果及全穀類，尤其是燕麥。

相關文章：【血壓高】羅漢果茶減血糖枸杞茶降脂 5款茶降膽固醇預防高血壓👇👇👇

+ 13

高血脂一定要吃藥嗎？

高血脂症病患需長期追蹤，並控制血脂濃度，目的是減緩動脈硬化的進展、及降低發生心血管疾病的危險性，首先是非藥物治療，包含：飲食調整、戒煙、戒酒、適度運動、控制體重、減輕壓力等。

延伸閲讀：

睡很久還是累、動不動就發脾氣 原來他「男性更年期」！醫授「2對策」提升睪固酮濃度

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」