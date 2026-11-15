骨癌｜11歲男童喊腳痛當扭傷　確診骨腫瘤　拆解夜間劇痛4大症狀

不少正處於發育階段的青少年，關節疼痛常會被視作「生長痛」，但亦有可能是致命惡性腫瘤！骨肉瘤（Osteosarcoma）是青少年及兒童最常見的原發性惡性骨癌，早期表徵常與運動扭傷或骨骼生長劇痛混淆，導致逾半數個案求診時病情已步入中晚期，夜間持續疼痛及靜態下痛楚加劇，都是其中的關鍵警號，家長如發現發育期子女肢體有異常腫痛，切莫等閒視之，要及早求醫。



一名11歲男童每晚睡前經常向父母表示腿痛，其父起初以為兒子只是在打籃球時扭傷關節，未有深究，檢查後確診患上晚期骨腫瘤。（AI生成圖片）

誤當扭傷延醫兩月 11歲男童確診骨癌已肺轉移

據內地媒體《人民網》報道，一名11歲男童於晚上睡前經常向父母表示腿痛，其父起初以為兒子只是在打籃球時扭傷關節，未有深究。直到兩個月後，男童因雙腳劇痛難忍被送往醫院急診救治，詳細檢查後確診晚期骨腫瘤，且腫瘤細胞已出現肺部轉移。

中山大學附屬第一醫院骨腫瘤科主任沈靖南指出，不少家長常誤將腫瘤痛當成發育時期的生長痛或一般扭傷，錯失早期診斷與黃金切除時機。

初期多呈間歇性隱痛，其後迅速轉化為持續性劇烈疼痛。其顯著特徵是痛楚常於夜間入睡或安靜休息時加劇，活動時反而不明顯。（AI生成圖片）

如何分辨生長痛與骨肉瘤？

臨床上如何快速區分生長痛與骨肉瘤夜痛？生長痛常見於3至12歲發育期兒童，其特點是疼痛多呈雙側對稱發作，常見於小腿肚或膝蓋後方的關節窩，且多在白天過度活動後於傍晚出現痠痛，經過適當休息、熱敷或按摩後症狀通常迅速緩解，關節活動完全不受限，表面亦無任何紅腫硬塊。

相反，美國癌症協會（American Cancer Society: Osteosarcoma Overview） 與各大骨科中心指引明確指出，惡性骨肉瘤引起的疼痛具有高度單側固定性及持續惡化特徵，患者即使平躺休息或熟睡，深層骨骼仍會發出刺痛，甚至可能痛醒。若腫瘤處伴隨固定且無法推移的硬塊、皮膚表面發燙或微血管清晰可見，絕非一般骨骼生長痛，必須立即警惕骨骼腫瘤病變。

若腫瘤處伴隨固定且無法推移的硬塊、皮膚表面發燙或微血管清晰可見，絕非一般骨骼生長痛，必須立即警惕骨骼腫瘤病變。（AI生成圖片）

拆解骨癌4大症狀

骨肉瘤惡化速度極快，及早識別表徵至關重要，根據權威醫療組織美國癌症協會（American Cancer Society）的指引，骨癌常見臨床徵狀包括以下數項：

1.夜間持續劇痛（夜痛）：初期多呈間歇性隱痛，其後迅速轉化為持續性劇烈疼痛。其顯著特徵是痛楚常於夜間入睡或安靜休息時加劇，活動時反而不明顯；美國癌症協會指出，骨肉瘤最典型早期症狀為局部骨骼或關節隱痛，疼痛於夜間或活動時加劇，隨病情惡化疼痛會轉為持續性，約兩成患者初診時已出現肺部轉移。

2.深層固定腫塊與觸痛：患肢或足部骨骼表面摸到堅硬、位置固定且邊界模糊的腫塊，按壓時有明顯壓痛感。八成患者在疾病早期已可在肢體摸到腫塊。

3.局部皮溫升高及靜脈凸起：隨着腫瘤增大並壓迫周邊組織，腫塊表面皮膚溫度會異常發燙，周圍皮下靜脈亦會出現明顯擴張或凸起。

4.關節活動受阻與腫脹：腫瘤若鄰近關節部位，可引致局部明顯腫脹，並限制日常活動幅度，部分患者甚至會出現病理性骨折。

生長痛多見於學齡前兒童，疼痛多出現在黃昏且休息後能自行緩解，不會伴隨腫塊；若子女出現單側肢體固定腫脹或夜間痛醒，必須及早前往專科求醫。