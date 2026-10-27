癌症早期不一定痛！32萬人研究揭出現一徵狀 近5%人半年內患癌

對不少港人來說，未曾節食及運動卻突然「無減自瘦」，或許會被視為意外收穫。然而，這種毫無徵兆的體重下滑，背後往往藏著不容忽視的健康危機。有醫生提醒，許多早期癌症未必會帶來顯著痛楚，導致不少人放鬆警惕；當中「非預期性體重下降」與「長期異常疲倦」，正是臨床上最常被大眾輕視的兩大癌症初期警號。



很多香港人習慣將「痛」視為睇醫生的指標，以為只要身體不痛就代表無大礙。但台灣醫生黃軒引述美國國家癌症研究所（NCI）的警告指出：「千萬不要等到身體出現劇痛才去求醫！不痛並不代表可以安心，痛楚與否亦不能用來評估癌症的分期。」

根據2024年發表於權威醫學期刊《英國醫學雜誌》（BMJ）的一項大型研究，研究人員追蹤了約32.6萬名因「非預期性體重下降」而求醫的成年人，結果發現一個令人震驚的數據——當中有高達4.8%的患者，在隨後的半年內被確診罹患癌症。

無緣無故變瘦可能出現在癌症的早期或晚期，因此單靠「瘦了多少」並不能判定病情深淺。最重要的原則是：只要在沒有減少食量、亦沒有增加運動量的前提下，體重持續減輕，就必須提高警覺，到診所作詳細身體檢查。

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診症時應主動向醫生提供「關鍵線索」

如果不幸遇到這種情況，求醫時切忌只跟醫生講「我最近瘦咗」。黃軒醫生建議，患者應該清晰向醫生提供以下資料，以協助準確診斷：

時間與幅度：在多短的時間內（例如一個月或半年內）無故減了多少公斤。

消化系統異樣：近期是否容易「吃幾口就飽」、出現吞嚥不順暢或困難。

排便習慣改變：是否有長期便秘、腹瀉或血便等情況。

其他症狀：例如持續發燒、夜間出汗等。

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「最近好攰」唔好當小事！可能是癌症初期訊號

除了體重暴跌，另一個極易被忽視的警號就是「異常疲倦」。

在香港這種高壓、長工時的生活環境下，大家習慣了口頭禪「最近好攰」。當身體發出疲倦訊號時，多數人第一時間都會推測是「工作太忙」、「壓力太大」、「睡眠不足」，或是「年紀大身體差」。這些解釋固然有機會成立，但亦很可能是癌症初期的掩飾。

黃軒醫生提醒，如果這種疲倦感在獲得充分休息後依然完全沒有改善，又或與以往工作後的疲勞有明顯分別，就不應再硬撐或當成普通體力透支，必須盡快安排身體檢查。