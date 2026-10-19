胃癌｜60歲婦無胃痛竟確診早期癌症？醫生揭幽門螺旋桿菌是元兇

一名60歲婦人平時偶爾喝酒，平常也沒有特別明顯的胃部不適。近期接受健康檢查時，胃鏡卻發現胃部有胃潰瘍及胃炎，同時檢測出幽門螺旋桿菌感染。由於胃潰瘍外觀出現異常，後續病理化驗結果確認為分化不良腺癌，才發現原本以為單純的胃部問題，背後竟是胃癌。



台灣北投健康管理醫院副院長梁程超醫師表示，胃潰瘍並不等於胃癌，造成胃潰瘍的原因很多，其中幽門螺旋桿菌感染就是重要因素之一。然而，部分胃癌在早期也可能呈現類似潰瘍或發炎的外觀，因此當胃鏡發現可疑病灶時，是否需要切片，應由醫師依病灶外觀及臨床情況判斷，再透過病理檢查確認細胞是否出現癌變。

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胃癌早期往往缺乏典型症狀，可能只有上腹部不適、胃脹、消化不良、食慾下降等容易被忽略的表現，也有人完全沒有明顯症狀。因此，不能單純依靠「胃有沒有痛」來判斷胃部是否健康。

其中，幽門螺旋桿菌感染值得特別留意。長期感染可能造成慢性胃炎，並與胃黏膜萎縮、腸上皮化生及胃癌風險增加有關。幽門螺旋桿菌與胃癌關聯性相當的高，高達85~90%的胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌。若檢查確認感染，只要依照醫師指示完整服藥，第一線治療的整體除菌成功率高達90~95%以上。

梁程超提醒，胃鏡的價值不只是「看看有沒有胃潰瘍」，更重要的是能直接觀察胃部黏膜，遇到可疑病灶時進一步取樣，透過病理檢查釐清原因。根據台灣衛福部公布最新十大死亡癌症排行，胃癌位居第8位，早期胃癌（0期與1期）若能及早透過胃鏡發現並接受手術切除，5年存活率可高達90%以上。

除了胃部檢查，大腸鏡同樣是腸胃道健康評估的重要工具。透過腸胃鏡檢查，就可以分別檢視上、下消化道，及早發現息肉、潰瘍、發炎或腫瘤等異常。

梁程超提醒，沒有症狀不代表胃部一定沒有問題。尤其具有幽門螺旋桿菌感染、胃癌家族史、過去曾有胃部病變或其他風險因子的民眾，更應與醫師討論適合自己的胃鏡檢查與追蹤方式。及早發現異常、適時接受病理檢查，才能為後續治療與健康管理爭取更多時間。

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