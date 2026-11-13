腦瘤｜59歲男突癱瘓性情大變　腦藏4粒膠質瘤　醫拆解3大奪命警號

突然性情大變、步履不穩或說話含糊，未必單純是衰老或情緒問題，隨時是大腦發出的致命警號。腦膠質瘤作為最常見的原發性惡性腦腫瘤，具有高侵襲性及生長迅速的特點，往往在短時間內破壞神經系統。神經外科專科醫生提醒，腫瘤一旦侵犯大腦核心功能區，可導致失語甚至全身癱瘓，市民若察覺身體發出異常訊號切勿拖延，及早進行影像檢查與手術切除，是保留神經功能與延長存活期的關鍵。



腦膠質瘤作為最常見的原發性惡性腦腫瘤，具有高侵襲性及生長迅速的特點，往往在短時間內破壞神經系統。（AI生成圖片）

59歲男子突失禁偏癱 揭左右腦罕現4個膠質瘤

據內地媒體《中國新聞網》報道，一名向來健談的59歲男子王峰（化名），早前突然變得沉默寡言、反應遲鈍，隨後情況急轉直下，相繼出現小便失禁、說話前言不搭後語，甚至右半邊身體完全癱瘓無法動彈，起初被當地醫院診斷為「疑似膠質瘤」。他隨後轉往專科醫院詳細檢查，醫生赫然發現其左右大腦竟長出4個惡性膠質瘤，其中3個盤踞在主宰語言表達、邏輯思維與右側肢體運動的左側額葉，另有1個潛伏在主管情感、專注力與行為控制的右側額葉。面對多發性腫瘤位處雙側額葉功能區的凶險情況，醫療團隊在神經導航及術中電生理監測輔助下，歷經精細手術成功將4處腫瘤全數切除，保住其神經功能。

一名向來健談的59歲男子早前突然變得沉默寡言、反應遲鈍，甚至右半邊身體完全癱瘓無法動彈等症狀，醫院詳細檢查後發現其左右大腦竟長出4個惡性膠質瘤。（AI生成圖片）

病理解構：膠質瘤壓迫額葉致癱瘓

神經膠質瘤（Glioma）源自中樞神經系統的神經膠細胞，是成人最常見的原發性顱內惡性腫瘤。根據香港醫院管理局智友站臨床指引，膠質瘤可劃分為一至四級，其中最惡劣的第三及第四級（如膠質母細胞瘤）生長速度極快，具高度浸潤性樹根狀蔓延的特點，往往與正常腦組織邊界模糊。

台灣癌症基金會專科醫學資料亦指出，腦部受到堅硬頭骨保護，早期腫瘤不易察覺，但當腫瘤逐漸增大壓迫周邊組織或阻礙腦脊髓液循環時，便會誘發局部神經缺損或急性水腦症，因此在不可逆的神經功能徹底壞死前，進行高精準度影像診斷與顯微手術切除具有極高迫切性。

膠質瘤可劃分為一至四級，其中最惡劣的第三及第四級生長速度極快，具高度浸潤性樹根狀蔓延的特點，往往與正常腦組織邊界模糊。（AI生成圖片）

權威機構歸納三大典型警號

根據香港癌症基金會指引，腦腫瘤的典型病徵主要歸納為以下三大類：

1.顱內壓增高徵狀：持續且逐漸加劇的頭痛與頭暈，常伴隨無故噁心及噴射狀嘔吐。

2.神經運動與感官受損：單側肢體麻木無力、半身癱瘓、視力突然模糊，或出現突發性抽搐。

3.認知機能與性格突變：記憶力急劇衰退、說話口齒不清或理解困難，甚至性格暴躁或神智淡漠。

持續且逐漸加劇的頭痛與頭暈，常伴隨無故噁心及噴射狀嘔吐亦是腦瘤的症狀之一。

醫學界目前公認的明確致病風險因素，主要為頭頸部曾接受高劑量電離輻射（如過往曾接受放射治療）以及罕見的遺傳性基因綜合症；至於醃製食物與病毒感染目前在實證醫學中關聯度極微，不應混淆為主要致病因子。一旦確診膠質瘤，手術切除是首選方案且越早越好，術後普遍需結合放療、化療等綜合治療，全力延緩腫瘤復發。