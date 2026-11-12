紙飲管｜研究：全生命週期致癌污染高塑膠6倍 含化學物恐傷肝！

香港全面推行「走塑」後，買杯外賣凍檸茶或凍咖啡，大家最常遇到的尷尬情況，大概就是杯中飲料還剩下一半，但口中的紙飲管已經泡得軟爛變形，甚至喝出一股「紙皮味」。

不少人默默忍受這種糟糕口感，心想「算了吧，至少對地球好一點」。不過，用紙飲管真的比較環保和健康嗎？最近一項來自亞洲的評估報告，結論可能會打破許多人的既定印象。



生產到棄置全過程評估：紙飲管污染不減反增？

根據南韓媒體《The Korea Herald》報道，南韓氣候、能源及環境部（Ministry of Climate, Energy and Environment，前稱環境部）早前委託研究機構進行即棄飲管全生命週期評估，報告由南韓國會環境勞動委員會議員金為相（Kim Wi-sang，國民力量黨）披露，深入比較了四種市面常見的即棄飲管——傳統聚丙烯（PP）塑膠飲管、紙飲管、生物降解塑膠飲管，以及生物基聚乙烯（Bio-PE）飲管，追蹤其由原料採集、工廠製造到最終焚化與堆填的整體代價。

評估結果出人意表：

傳統塑膠在多數指標衝擊更小： 在涵蓋氣候變化、懸浮微粒等16項環境指標中，傳統塑膠飲管竟然在其中10項表現最佳。



紙飲管致癌污染高逾6倍： 紙飲管在「人體致癌毒性模擬指標」上是傳統塑膠的6.33倍，在加劇土壤與水源惡化的「環境酸化」指標上亦高出2.04倍。



植物提煉飲管表現更遜： 常被標榜為環保植物材質的Bio-PE飲管，其全生命週期致癌潛力甚至飆升至傳統塑膠的16.18倍，環境酸化影響亦高出5.9倍。



這項對比正好反映出，盲目以替代物料替換塑膠，往往只是將環境代價轉移至上游伐木、化學漂洗與運送燃燒的隱形排放之中。

當然，大家亦毋須過度恐慌，這絕非指用紙飲管喝幾口檸茶就會致癌。研究團隊特別強調，這項數據量度的是產品整個生命週期的宏觀污染負擔，而非飲用時的即時化學溶出。造紙過程涉及大量水電耗用、漂白及化學脫墨，加上紙製品重量遠高於塑膠，長途運輸的碳排放亦隨之增加；到了廢棄階段，紙飲管在焚化爐燃燒時產生的二次排放，同樣不容小覷。

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除了生產過程的碳足跡，紙飲管本身為了「防水防塌」，背後往往添加了防水塗層。

比利時安特衛普大學（University of Antwerp）團隊曾在學術期刊《Food Additives & Contaminants》發表檢測報告，研究人員抽檢了市面上39個品牌的各類飲管，其中紙飲管佔20個品牌，結果在近九成的紙飲管樣本中（即18款），驗出了被稱為「永久化學物」的含氟表面活性劑（PFAS）。

這類化學物質具備優異的防水防油特性，但在大自然與人體內極難分解。雖然日常透過飲管攝入的劑量微乎其微，短期內不致急性中毒，但長期在體內累積，仍可能對肝臟、免疫系統或荷爾蒙分泌帶來潛在干擾。原意是想避開塑膠微粒，結果反而可能遇上化學塗層，實在頗為諷刺。

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這項南韓評估出爐後，再度引發外界對禁塑政策的反思。其實，將塑膠飲管單純替換成紙飲管，往往只是把一種環境負擔轉移到另一個環節。研究團隊最後給出的務實建議，是餐飲業者改為「客人主動索取才提供即棄飲管」。

如果想喝得安心又兼顧環保，最直接的做法其實非常簡單——外賣點杯少甜凍飲時，不妨順口說一句「走飲管」，直接掀開杯蓋喝，既不用忍受紙漿爛在口裡的怪異口感，亦不用擔心化學塗層溶出的健康隱患，更能從源頭直接減少一件即棄垃圾。