天氣逐漸變冷，不少長者及久坐辦公室的上班族習慣在睡前以熱水浸腳暖身，誤以為水溫愈燙愈能促進血液循環。然而，本港急症室每逢氣溫驟降，往往接獲不少因熱水浸腳引致嚴重燙傷甚至暈厥的個案。這類看似日常的養生習慣，若水溫控制不當，隨時可能將雙腳推向組織壞死甚至截肢的邊緣。



天氣逐漸變冷，不少長者及久坐辦公室的上班族習慣在睡前以滾燙熱水浸腳暖身，誤以為水溫愈燙愈能促進血液循環。（AI生成圖片）

熱水擴張血管湧向下肢 長者突站起易誘發體位性低血壓

過熱的水溫會直接衝擊人體的循環調節系統，當雙腳浸入超過42°C的熱水中時，下肢微血管網會急劇擴張，血液在重力及高溫影響下迅速積聚於下肢靜脈。心臟功能健全的年輕人尚能透過加快心跳維持血壓，但對於血管硬化或患有高血壓的長者而言，回流心臟的血量會在短時間內銳減，心臟供血不及，腦部血液灌注量可在短時間內下降15%至20%。長者此時若突然站起，極易因體位性低血壓當場眼前一黑昏厥，在浴室跌倒骨折的意外屢見不鮮。美國國家醫學圖書館（PubMed）收錄的血流動力學研究亦指出，下肢受高溫刺激會引發劇烈的心血管代償反應，調節功能較弱的人士極易誘發循環衰竭。

當雙腳浸入超過42°C的熱水中時，下肢微血管網會急劇擴張，血液在重力及高溫影響下迅速積聚於下肢靜脈。（AI生成圖片）

糖尿患者神經遲緩失溫感 「微溫」錯覺致深二度燙傷

更嚴重的健康隱患則集中在糖尿病及周邊血管病變患者身上。香港衞生署長者健康服務編製的《糖尿病患者的足部護理》專訊指出，長期高血糖會損害患者末梢神經，引致足部感覺遲緩，對溫度的防禦反應顯著下降，加上血管硬化造成供血不良，大幅增加燙傷及組織壞死風險。臨床上常見患者自覺水溫只是微溫，但皮下組織早已在超過45°C的熱水中出現深二度燙傷。

美國疾病控制與預防中心（CDC）的糖尿病足部護理指引亦提出警告，周邊神經損傷患者切勿直接浸泡熱水，微小的燙傷水泡一旦併發細菌感染，極易惡化成深度潰瘍，若壞死無法控制，最終甚至須面臨截肢。此外，患有周邊動脈血管疾病或靜脈曲張的長者，若接觸過高熱源，亦會加重靜脈血管瓣膜負擔，令下肢腫脹與血液淤積進一步惡化。

患有周邊動脈血管疾病或靜脈曲張的長者，若接觸過高熱源，亦會加重靜脈血管瓣膜負擔，令下肢腫脹與血液淤積進一步惡化。（AI生成圖片）

防低溫燙傷及暈厥 日常浸腳必遵4大安全指標

為避免暖身不成反傷身，日常足部清潔與浸泡應遵循以下四項醫學指標：

1.水溫上限：維持在38°C至40°C之間，切勿盲目添加滾水。



2.水位高度：浸過腳踝以上約三指位置即可，無須浸至小腿。



為避免暖身不成反傷身，日常足部清潔與浸泡水溫維持在38°C至40°C之間，切勿盲目添加滾水。（AI生成圖片）

3.浸泡時間：以15至20分鐘為限，若額頭開始微微出汗便應停止。



4.測溫方法：神經感覺遲緩者切忌直接用腳試溫，應用水溫計測量，或由家人以手腕內側皮膚協助確認水溫。



浸泡期間若出現心悸、胸悶或頭暈，應立刻平臥並抬高下肢休息，若發現腳底發紅、起水泡或皮膚破損，切勿自行挑破，應盡快到急症室或專科門診求醫。