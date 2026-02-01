冬季養生｜天冷喝酒「驅寒」隨時失溫？營養師推介6大暖身食物

近日氣溫急降，寒風刺骨，相信有不少人即便留在家中也感到手腳冰冷，紛紛出動電熱毯、暖包，甚至穿上保暖內衣「打底」禦寒。除了外在保暖，許多人也會選擇透過飲食來暖身。



坊間流傳「喝酒能暖身」的說法，更有不少人喜歡在冬天小酌兩杯驅寒。然而，有營養師指出，這其實是很多常見的誤解！想真正從體內暖出來，不如多吃以下6種天然「產熱」食材。

拆解迷思：為何喝酒反變「失溫」？

電影情節中常出現主角在雪地喝酒取暖，現實中亦有不少人認為酒精下肚，身體就會發熱。早前，台灣營養師李宜樺在Facebook專頁「好食課」發文解釋，喝酒後確實會感到身體短暫變暖，原因是酒精會導致心跳加快及皮膚血管擴張。然而，這只是「假象」！

實際上，血管擴張同時會加速體表散熱，如果此時沒有做好保暖措施，身體內部的熱能反而流失得更快，容易導致核心體溫下降，甚至增加失溫風險。因此，大家千萬不要以喝酒作為禦寒手段。

營養師推介６大食材讓你冬天都「暖笠笠」

（圖片由AI生成）

想在冬天令身體自然產熱，李宜樺建議可從日常飲食入手，選擇能促進新陳代謝及血液循環的食物。以下6款食材，助你由內而外暖起來：

1. 生薑：驅寒首選



但古語有云：「冬吃蘿蔔夏吃薑」，其實冬天吃薑同樣有益。生薑含有薑醇及薑酚，能有效促進血液循環及提升新陳代謝。想暖身的話，喝一杯熱薑茶絕對比喝烈酒來得實際且有效。

2. 高蛋白食物：牛肉、海鮮



在三大營養素（碳水化合物、蛋白質、脂肪）中，蛋白質的「產熱效應」最高，這代表身體消化蛋白質時會消耗較多能量，進而產生熱能。

而像牛肉、海鮮、內臟類的食材，通常同時亦含有豐富的維生素B12與鐵質，可幫助促進血液循環，讓身體產生更多熱量

3. 大蒜：促進代謝



大蒜是廚房常見的辛香料，它不僅能殺菌，進食大蒜還能活化體內的「棕色脂肪」，有助促進新陳代謝，幫助身體產熱，改善冬天常見的手腳冰冷問題。

4. 綠茶：消脂兼暖身



綠茶中豐富的兒茶素不僅有助抗氧化，更能增加脂肪氧化並促進熱量消耗。冬天喝一杯熱綠茶，既能驅寒保暖，又能輔助健康管理。

5. 薑黃：活化甲狀腺



薑黃是咖喱的主要成份之一，其含有的薑黃素能活化甲狀腺功能，進而增加身體產熱能力以抵禦寒冷。冬天不妨多煮咖喱或飲用薑黃奶。

6. 肉桂：香氣暖心



肉桂獨特的香氣來自肉桂醛，這種成份有助促進血液循環。在冬日的咖啡、燕麥粥或燉肉料理中加入少許肉桂粉，既能增添風味，又能達到暖身效果。

