日常生活中偶爾感到肌肉痠痛或疲倦，不少人會以為只是工作勞累或缺乏運動所致，但背後可能隱藏著嚴重的自體免疫疾病危機。台灣一名46歲女子出現雙腿發軟、連洗頭及吞嚥都有困難，求醫後確診罕見自體免疫疾病「皮肌炎」。醫生提醒，皮肌炎若延誤診治，免疫系統除了攻擊肌肉與皮膚，更可能波及心肺等重要器官，甚至與惡性腫瘤風險相關，市民切勿掉以輕心。印度電影《我和我的冠軍女兒》飾演二女兒「芭碧塔」的印度童星蘇哈尼巴特納加亦因罹患罕病「皮肌炎」不幸過世，終年19歲。



印度電影《我和我的冠軍女兒》飾演二女兒「芭碧塔」的印度童星蘇哈尼巴特納加亦因罹患罕病「皮肌炎」不幸過世，得年19歲。（網上圖片）

46歲女雙腿發軟 確診罕見自體免疫疾病「皮肌炎」

據台灣媒體《Heho健康》報道，該名46歲蔡姓女子原本能輕鬆行上5層樓梯，但近日行至2樓已雙腿發軟，連從椅子站起亦十分吃力。她起初以為只是工作勞累及缺乏運動，未料情況急轉直下，其後連洗頭、吹頭都雙手痠軟，手指關節更冒出紫紅色皮疹。

亞洲大學附屬醫院風濕免疫科醫生黃柏豪表示，患者求診時自述大腿、臀部、肩膀及上臂逐漸無力，導致蹲下後難以站起，梳頭及晾衣服時雙手無法舉高，並伴隨持續疲倦、肌肉痠痛及進食易嗆。經臨床檢查，醫生發現其眼皮周圍有紫紅色皮疹，手指關節背面亦長出紅紫色丘疹。醫療團隊透過抽血檢驗肌肉酵素與肌炎特異性自體抗體，配合肌電圖、肌肉超聲波及磁力共振掃描（MRI）檢查後，最終確診為「皮肌炎」。患者接受類固醇、免疫調節藥物及物理治療（復康治療）兩周後，情況好轉並順利出院。

該名46歲蔡姓女子原本能輕鬆行上5層樓梯，但近日行至2樓已雙腿發軟，連從椅子站起亦十分吃力，最終確診為「皮肌炎」。（AI生成圖片）

皮肌炎及常見症狀

根據梅奧診所（Mayo Clinic）資料，皮肌炎（Dermatomyositis）是一種罕見的發炎性自體免疫疾病，成因是免疫系統異常攻擊自身肌肉組織與血管，引發持續發炎與肌無力，好發於青壯年及中年群組，且女性發病率高於男性。綜合醫學資料，皮肌炎有四大常見症狀：

1.對稱性近端肌肉無力： 大腿、臀部、肩膀與上臂等靠近軀幹的肌肉逐漸無力，導致行樓梯困難、蹲下難起身、從椅子站起需攙扶，甚至難以舉高雙手梳頭或晾衣服。



2.特徵性皮膚病變： 眼皮周圍出現紫紅色皮疹，手指關節背面長出紅紫色丘疹，部分患者面部、手肘、膝部及前胸後背亦會受影響。



3.肌肉痠痛與持續疲倦： 身體經常感到異常疲憊，並伴隨肌肉痠痛不適。



4.吞嚥與進食困難： 若食道或咽喉肌肉受累，患者在進食或飲水時容易出現吞嚥不順或頻繁嗆咳。



皮肌炎常見症狀包括眼皮周圍出現紫紅色皮疹，手指關節背面長出紅紫色丘疹，部分患者面部、手肘、膝部及前胸後背亦會受影響。（AI生成圖片）

併發癌症風險高 出現3大警號須立即求醫

黃柏豪醫生警告，皮肌炎若未及時控制發炎反應，免疫系統可能波及多個重要器官，例如引發間質性肺病導致嚴重呼吸衰竭，或因吞嚥困難引起吸入性肺炎；此外，成人皮肌炎患者合併惡性腫瘤的機率亦明顯高於一般人，必須提高警覺及定期篩查。醫生特別提醒，一旦出現以下3大危險警訊，代表病情可能已波及重要器官，務必盡快求醫：

1.呼吸喘與持續乾咳



2.吞嚥困難與飲水頻繁嗆咳



3.肌力快速惡化伴隨胸悶心悸

