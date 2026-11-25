不少注重養生的市民都習慣多吃深綠色蔬菜，甚至流行將生菜攪打成「綠拿鐵」（蔬果昔）飲用，以達致排毒效果。然而，台灣腎病科醫生洪永祥近日在社交平台發文提醒，部分深綠色蔬菜的草酸含量極高，若食用方式不當，隨時會對腎臟造成嚴重傷害，有腎結石體質的人士更須格外留神。



連飲10日生菠菜蔬果昔 腎小管遭結晶堵塞

洪永祥醫生引述2018年權威醫學期刊《美國腎臟病期刊》（American Journal of Kidney Diseases, AJKD）的一宗真實臨床病例。一名曾接受過胃繞道手術（Roux-en-Y gastric bypass）並近期剛完成抗生素療程的65歲女士為求養生排毒，連續10天大量飲用以生菠菜及高草酸蔬果打成的「綠拿鐵」，結果引發急性草酸鹽腎病變並演變成末期腎衰竭。

醫生為其進行腎臟活檢（抽取組織化驗）後，驚覺她體內佈滿密密麻麻、如碎玻璃般尖銳的草酸鈣結晶，並將腎小管徹底堵塞。最終她的腎功能無法逆轉，惡化至末期腎衰竭，被迫終身洗腎。

根據發表於《美國腎臟病期刊》（AJKD）的臨床病例報告，該名65歲女患者所經歷的並非單純飲食過量，而是典型的腸源性高草酸尿症（Enteric Hyperoxaluria）。醫學研究證實，凡曾接受過胃繞道手術或患有克隆氏症、慢性胰臟炎等吸收不良綜合症的人士，小腸無法完全吸收的游離脂肪酸會搶先與鈣離子結合，形成「皂化脂肪」；這導致腸道內缺乏足夠的游離鈣來中和草酸，迫使原本應隨糞便排出的草酸轉化為游離狀態，並在結腸被超量吸收進入血液。

若患者近期再接受過抗生素治療，體內專門分解草酸的腸道共生菌「產草酸甲酸桿菌」（Oxalobacter formigenes）遭到殲滅，草酸便會如山洪暴發般直撲腎臟，最終在腎小管內堆積形成無數如「碎玻璃」般尖銳的雙折射草酸鈣結晶，釀成不可逆轉的末期腎衰竭。

相關文章：日本醫生實測兩周揭5大「升糖陷阱」 食麵包比白飯更易超標？

shutterstock 圖片

醫生點名4款常見高草酸蔬菜：菠菜秋葵上榜

洪醫生解釋，臨床上約有八成腎結石屬於草酸鈣結石。根據2019年《美國生理學雜誌—腎臟生理學》的綜述研究指出，人體無法自行代謝草酸，經飲食攝取並由腸道吸收的草酸，必須全數交由腎臟過濾排出。一旦攝取過量導致尿液中的草酸濃度飆升，便會與尿鈣結合，在腎臟內形成劇痛的結石。

他特別點名4款港人日常常吃的蔬菜，均屬草酸含量極高的代表，包括：菠菜、紅菜頭、秋葵及莧菜。

shutterstock 圖片

醫生教3招科學食法 有效減少草酸吸收

有腎結石體質的人士是否從此要與這類營養豐富的蔬菜絕緣？洪醫生強調，只要掌握以下3個科學護腎食法，依然可以安心食用：

必須滾水汆水，切忌生吃或清蒸



根據2005年《農業與食品化學雜誌》的實驗研究，將蔬菜放入滾水中汆水，能有效溶出並去除高達30%至87%的可溶性草酸。因此，處理高草酸蔬菜時應避免生吃或僅作清蒸。

配搭高鈣食物同吃，助草酸隨糞便排出



不少腎結石患者誤以為要戒吃高鈣食物，其實適得其反。2002年《新英格蘭醫學雜誌》一項為期5年的臨床研究顯示，維持正常鈣質攝取反而能大幅降低草酸鈣結石的復發率。當鈣質與草酸同時進入腸道，兩者會率先結合並直接隨糞便排出體外，避免被吸收進入血液及加重腎臟負擔。因此，「菠菜炒豆腐」、配搭魚乾進食，或飯後飲用一杯牛奶，反而是最聰明的護腎配搭。

每日飲足清水，稀釋尿液濃度



每日應飲用足夠清水，建議飲水量為「體重（公斤）乘以30至40毫升」。確保每日有充足尿量以稀釋尿液，便能減低草酸鈣結晶在腎臟內沉積及變大的機會。

若養生人士仍希望透過「綠拿鐵」補充膳食纖維與抗氧化物，可靈活調整配方，以低草酸蔬菜全面替換菠菜與莧菜。例如：羽衣甘藍、羅馬生菜、西蘭花及翠玉瓜，這類蔬菜的草酸含量僅為菠菜的數十分之一，生打或微蒸均非常安全。此外，打汁時切忌使用高草酸堅果如杏仁、腰果，可改用南瓜籽或奇亞籽，並記得以無糖豆漿或低脂牛奶作為液體基底，既能享受綠拿鐵的營養好處，又能徹底封堵腎小管結石與沉積的風險。