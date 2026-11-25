即使沒有患上糖尿病，日常血糖亦可能在不經意間急劇波動。日本一名內科專科醫生親身佩戴「連續葡萄糖監測儀」（CGM）實測兩星期，結果發現不少日常飲食與生活習慣都會引發血糖急升，甚至顛覆一般人的控糖常識。



日本內科專科醫生山本康博在社交平台X發文分享，自己本身並無糖尿病，但為了觀察身體在不同情況下的血糖反應，決定連續兩星期佩戴CGM儀器，每隔5分鐘將數據傳送至手機進行記錄。經過兩星期的實測後，他總結出以下5個容易令血糖「默默飆升」的關鍵因素：

1. 麵包升糖幅度高於白飯

實測結果顯示，即使攝取相同份量的碳水化合物，麵包與白飯引起的血糖反應截然不同。山本康博指出，進食正常份量的白飯後，其血糖最高僅維持在130至140 mg/dL左右；惟進食麵包後，血糖卻會急升至150至160 mg/dL。他分析，這是由於大眾通常會單獨進食麵包，而食白飯時多數會搭配其他餸菜，膳食纖維及蛋白質有助減慢糖分吸收速度。

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2. 睡眠不足致翌日血糖急升

山本康博直言，實測中最令他感到驚訝的是睡眠對血糖的強烈影響。他發現，在睡眠不足的翌日，即使早餐進食完全相同的飯糰，血糖峰值亦會比睡眠充足時高出20 mg/dL，反映睡眠質素與時間直接影響身體代謝糖分的能力。

3. 壓力大令肝臟釋放葡萄糖

當工作繁忙或精神壓力沉重時，餐後血糖水平往往會明顯偏高。醫學原理上，壓力會促使體內分泌壓力荷爾蒙「皮質醇」，一方面刺激肝臟釋放儲存的葡萄糖，另一方面則會降低身體對胰島素的敏感度，導致血糖居高不下。

4. 早餐前空腹飲咖啡

不少香港上班族習慣朝早空腹飲一杯咖啡提神，但山本康博在實測中發現，於進食早餐前先飲咖啡，會令隨後的餐後血糖升幅變得更為顯著。

針對「空腹飲咖啡使血糖飆升」的現象，國際醫學界亦有嚴謹的臨床研究佐證。英國巴斯大學（University of Bath）營養、運動與代謝中心曾於權威期刊《英國營養學雜誌》發表研究，團隊針對受試者進行不同晨間飲品攝取模式對照測試，結果發現：在經歷睡眠中斷的夜晚後，若在進食早餐前先飲用一杯濃黑咖啡，人體隨後對碳水化合物早餐的血糖耐受反應會劇烈惡化，血糖峰值升幅高達約50%。研究學者指出，咖啡因在空腹狀態下會急速刺激腎上腺素與游離脂肪酸釋放，短暫阻斷骨骼肌攝取葡萄糖，因而建議上班族應先吃早餐或攝取蛋白質後才享用咖啡，以維持代謝系統平穩。

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5. 晚餐食同一套餐 血糖峰值高近一倍

進食時間同樣是影響血糖波動的關鍵。山本康博測試在早餐及晚餐時段，進食內容及分量完全相同的套餐，結果發現晚餐後的血糖峰值，竟然比早餐後高出接近一倍。

從人體內分泌及晝夜節律（Circadian Rhythms）的角度分析，晚餐後血糖升幅顯著高於早餐，與體內胰島素敏感度的自然週期密切相關。醫學研究指出，人體在早晨甦醒後，胰島β細胞的反應活性與周邊肌肉組織對胰島素的敏感度達到全天最高峰；而隨着夜間褪黑素（Melatonin）開始分泌，人體會逐漸進入休眠修復狀態，此時胰島素受體的反應能力大幅下降。若在晚間進食過量精緻碳水化合物，身體需要更長時間才能將血液中的葡萄糖轉移至細胞內利用，導致高血糖狀態在夜間持續滯留，長遠而言更會顯著加劇第二型糖尿病與脂肪肝的發病機率。