飛蚊症｜常有小黑點白色物體干擾視線？飛蚊症年輕化全因這些習慣

眼前不時看到有小黑蚊或白色物體飛來飛去，干擾視線和生活品質，想消滅這些「飛蚊」，卻怎麼樣都消滅不了！



台灣眼科醫師朱智盟表示，飛蚊症原本是因老化引起，但隨著3C電子產品的普及，目前也愈來愈多年輕人患有飛蚊症。而以往的治療確實只能和它和平共處，幸好，如今已有新型雷射手術，患者有機會無須再忍耐眼前的飛蚊了。

眼前「飛蚊」到底是什麼？飛蚊症年輕化背後成因（點圖放大👇👇👇）

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為什麼眼前會出現這些飛行物阻擋視線呢？台灣眼科醫師朱智盟指出，飛蚊症的起因大部分是老化造成眼睛裡透明的玻璃體變得混濁。玻璃體是1種清澈的膠狀纖維，當玻璃體遭受氧化物自由基攻擊，也就是我們所說的老化時，膠狀纖維便會斷裂而產生各種形狀的混濁物。

此外，老化過程除了實際年齡的增長，若日常作息與飲食等生活習慣不佳，包括長時間盯著3C螢幕、在燈光不足的地方閱讀、營養不均衡等，也會使身體產生過多自由基而造成玻璃體的氧化傷害，這也就是為什麼現在的飛蚊症患者有愈來愈年輕的趨勢。

▼尤其以下幾類人更要特別留神，小心飛蚊來襲（按圖👇👇👇）：

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飛蚊症分2種 病理性飛蚊症僅佔1%

至於飛蚊症是否對人體有害？朱智盟分析，飛蚊症主要有兩種，生理性和病理性。雷射治療前需由眼科醫師點散瞳劑或眼科專用的超廣角照相機，檢查患者的眼球是否有裂孔，若檢查出裂孔，代表玻璃體或視網膜可能已有病變或損傷，是病理性飛蚊症，這時則需進行其他療程處理。病理性的飛蚊症其發生率僅1%左右。

飛蚊症雷射掃除眼前黑點 症狀改善近8成

若經檢查沒有裂孔，則為生理性飛蚊症，約佔所有飛蚊症發生率的99%。這時可由眼科醫師進一步使用超聲波掃描，確認「飛蚊」的位置不在視網膜或視神經周遭0.3cm，以及水晶體後囊周圍的0.3cm危險區域內，就能以YAG雅鉻雷射將大塊的玻璃體混濁物打碎或汽化。

雷射後，有些細碎的混濁物會被身體吸收，有些混濁物會因此飄到視線範圍之外，患者便會感覺視線變得清晰。每次雷射治療約10到15分鐘，共進行3次左右為1個完整療程，臨床改善率可達79%。

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應用同軸YAG雷射原理 可施打眼球後房改善飛蚊症

既然雷射就能改善眼中的黑影，為什麼以往只能採用消極治療呢？朱智盟進一步說明，以往眼科醫師不採用雷射改善生理性飛蚊症，是因為傳統的雷射儀器並非針對飛蚊症所開發，只能施打狹窄的眼球前房，因此貿然施做雷射療程恐會傷害到眼球組織造成白內障。而如今的雷射是應用同軸YAG雷射原理施打眼球後房，避開危險區域即可安全施打，且無任何傷口，日本、美國、澳洲、香港等地已有許多成功治療案例。

朱智盟提醒民眾，平時可多食用抗氧化的蔬果，或適時補充葉黃素，減少眼睛接觸藍光的時間，並留意防曬，進而預防飛蚊症產生。針對無法適應飛蚊症的患者，只要症狀明顯且不想繼續忍受眼前的飛蚊，經確認混濁物在安全區域內，就能放心施打雷射，不必再苦苦忍耐。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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