骨質疏鬆｜高齡婦女風險比男性高　維他命D不是攝取得多就好？

台灣長庚醫院婦產科陳芳萍醫生表示，根據統計，台灣婦女一生中有 1/3 機會會因骨鬆症發生脊椎、髖部、或腕部骨折；男性則有 1/5 的機會。



台灣在 2025 年將邁入超高齡社會，骨鬆症將是不可忽視的議題。女性一生中因骨質疏鬆症發生骨折機會達 1/3，男性則有 1/5 機會。然而骨質疏鬆症沒有明顯症狀，民眾多半無法察覺的狀況下，有輕微外力就有可能導致骨折。骨鬆症的治療是條漫長的路，傳統骨密度檢測在短時間內感受的治療成效低，容易降低持續治療的意願，一旦中斷治療，將提高骨折風險。

相較於傳統骨密度檢測儀器，透過新型 PINP(第一型前膠原蛋白氮端前胜鏈, N- terminal propeptide of type I procollagen) 及 ß-CTx (Beta 骨膠原蛋白碳末端肽鏈) 血液檢測可在短期內了解治療成效與必要性，降低因中斷治療而使骨鬆惡化的風險 。

相關文章：骨質疏鬆｜駝背、身高變矮疑中招？專家教預防骨質疏鬆4大重點

+ 16

台灣邁入高齡化社會，骨鬆問題將更嚴重

台灣長庚醫院婦產科陳芳萍醫生表示，根據統計，台灣婦女一生中有 1/3 機會會因骨鬆症發生脊椎、髖部、或腕部骨折；男性則有 1/5 的機會。而骨折後所引發的身體變化或嚴重疼痛，可能導致健康或機能變化、影響行動自主、甚或長期殘疾，進而影響生活健康品質，甚至死亡。

根據國際骨質疏鬆基金會(IOF)針對亞太地區所做的亞洲觀察報告(Asia-Pacific Regional Audit)及台灣地區流行病學資料估計，在台灣65歲以上長者人口將在 2025年增加為470 萬（佔總人口比率 20.1%），2050年會快速成長為746 萬（佔總人口比率36.6%），屬骨質疏鬆症高風險族群，骨鬆症問題將隨着超高齡社會來臨而更加嚴重。

骨鬆症是個「沉默的疾病」，患者多在發生骨折才意識到嚴重性，一旦骨折，不僅威脅健康，也增加家庭社會負擔，台灣近幾年失能人口不斷上升，與骨鬆、骨折有很大關係，尤其髖部骨折會嚴重影響生活，死亡率也較高。

相關文章：長者健康｜要行得走得不只要補鈣 配合這3種營養才能養骨養肌肉

檢測血中維他命D、副甲狀腺素，對骨鬆症高危險群的重要性

陳芳萍醫生說，父母曾發生髖骨骨折，以及長期不愛曬太陽，或有肝、腎疾病等，都是骨鬆症高危機群。要特別注意的是肝、腎病患者，維他命D的製造容易出問題，而臨床發現，維他命D的含量在骨骼健康上扮演了重要的角色，因此，骨鬆症高危險群除了傳統檢測外，也要監測刺激鈣質吸收與骨骼代謝的維他命D，以及調控體內鈣質含量與影響骨骼代謝速率的副甲狀腺素(iPTH)數值。此外，除了骨鬆高風險族群外，骨折患者也應檢測這兩項數值，主要是因骨折治療要達良好成效時，應排除或矯正常見的續發性骨折因素，例如:維他命D缺乏和副甲狀腺素功能亢進。

另有些人以為服用高量的維他命D，便可預防骨質疏鬆症或骨折，最新的國際文獻研究顯示:在體內含過量維他命D且接受醣皮質激素治療者，可能進一步引發繼發性的骨質疏鬆症 ，因此體內維他命D「過與不及」對骨質都不好。對高風險者而言，應如何適量補充維他命D，需要檢測體內維他命D含量才可因應。

相關文章：【骨骼健康】女士30歲起骨質密度降易骨折 強骨骼10大食物及宜忌

+ 7

新型 PINP、ß-CTx 血液檢測，了解治療與控制成效，提高持續治療意願

骨鬆症患者持續接受治療，是全世界很重視的課題，若中斷治療，就可能出現問題。讓人擔心的是骨鬆症不似高血壓、糖尿病，接受治療後只要測血壓、血糖就能看到成效，骨鬆症的治療是漫長，是一輩子的，治療後若以傳統 BMD 檢測，必須一至兩年後再檢測，才知道是否改善，因此容易降低患者持續治療的意願，降低治療的有效性，進而可能因中斷治療而惡化病症。

新型 PINP(第一型前膠原蛋白氮端前胜鏈)、ß-CTx(beta 骨膠原蛋白碳末端肽鏈) 等骨質疏鬆代謝因子(BTM)檢測，只要 3~6 個月就能知道控制成果，了解骨代謝有無改變，並判別是否單純骨鬆，還是有其他骨骼疾病造成，可以增加患者治療的信心及意願，也讓骨質疏鬆症得到最好的控制。

而在檢測上，建議能同時監測維他命D以及副甲狀腺素(iPTH)數值，以掌握更完善的數據，提升骨鬆症的風險評估準確性。

相關文章：蜜柑營養｜防骨質疏鬆血管硬化5好處 專家教日食幾多幾時食最好?

+ 25

+ 1

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】