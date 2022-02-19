脫髮｜梳得頭多會脫髮？生髮水其實不「生髮」　破解掉髮5大迷思

洗頭時看著大把頭髮堵住排水孔，驚嘆於落髮數量多之餘，有時也令人擔心起自己這樣下去會不會遲早洗成光頭。不每天洗頭頭皮又油到不行，但又深信「每天洗頭會掉頭髮」之傳聞而煩惱不已。



但每天洗頭真的會掉頭髮嗎？有些大家深信不已的掉頭髮行為其實只是一些錯誤的認知。

掉髮的5個迷思（按圖👇👇👇）

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1. 每天洗頭導致掉髮？

洗頭會掉的頭髮，是「本來就要掉的」，我們從上述可以知道，毛髮有所謂的休止期，而洗頭時因為會清潔頭皮，容易將要掉落的頭髮順勢撥下，又能直觀看到自己頭髮在面前掉落，所以感覺好像是洗頭造成掉髮。

而有雄性禿的患者，不管男女都一樣，大多是油性頭皮，導致他們天天洗頭、甚至一天洗好幾次，所以感覺自己是因為洗頭才掉頭髮，但其實是「倒果為因」；其實只要不是用力抓頭皮、扯頭髮，都不會影響到健康的頭髮。

▼洗髮有甚麼要注意？（按圖👇👇👇）

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2. 常梳頭會掉髮？

梳頭髮會覺得容易掉髮，是因為頭髮會卡在梳子上，讓人感覺「好多」，但其實也跟洗頭一樣，只是比較容易被看到的掉髮而已，都是正常的代謝。只要不是梳子太密、或是梳頭時遇到打結的頭髮硬扯等外力影響，正常的梳頭也不會造成禿頭。

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3. 酸雨會導致掉髮？

一般的雨水PH值是5.6左右，酸雨定義為PH值小於5.0的雨水，也可能對皮膚、黏膜部位造成刺激跟過敏，但頭髮的毛囊是在皮膚底下，而皮膚本身就是弱酸性、也是第一層保護，這樣程度的雨水還不至於會傷害到皮膚底下的毛囊，除非跟建築物一樣24小時不停的在外面淋雨，時間拉長才有可能。

4. 常戴帽子、安全帽，讓頭髮不能呼吸空氣，所以導致掉髮？

頭髮會生長，是因為毛囊從血液中獲得氧氣與營養，所以改善頭皮的血液循環，的確可以減少掉髮的機率，但已經長出來的頭髮絕對不會「呼吸」，所以戴帽子造成的應該是悶熱導致頭皮發炎、髮質粗糙，並不是禿頭的問題。

5. 換了生髮洗頭水，就不會再掉髮？

洗頭水的功用是清潔頭皮與頭髮，當然有些洗頭水會添加藥性成分，能改善脂漏性皮膚炎、頭皮屑等，但對於「長頭髮」、改善「禿頭」，是沒有效的。當然治療雄性禿的時候，有人會使用生髮水，但生髮水並不是真的可以「生髮」，只是減緩掉髮的速度而已。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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