老人痴呆｜行路步幅細患認知障礙風險高　一招自我檢測睇大小

隨着年紀漸長，走路的步伐也會越來越慢，甚至連步幅也變小。但有研究指，原來步幅越小，患老人痴呆的風險越高，有醫師提醒應及時留意並提醒自己要加大步伐。



東京都健康長壽醫療中心研究所協力研究員、國立環境研究所主任研究員谷口優指出，雙腳可以說是映出腦部的鏡子，腦部與腿部關係深遠。以65cm為界線，依據步幅大小不同，認知機能低下與失智症（認知症）風險有巨大差異。

+ 2

東京都健康長壽醫療中心研究所曾對超過6000位70歲以上的高齡者，進行平均2.7年的追蹤調查，並將他們其分為3組，包括步幅「狹窄」、「普通」及「開闊」。研究結果發現，相對於步幅「開闊的人」，步幅「狹窄的人」認知功能退化的風險高達3.4倍，而女性要特別注意，風險高達5.8倍。

另一篇以日本新瀉縣及群馬縣1000位65歲居民為對象，最長追蹤了4年的研究也發現，步幅「狹窄的人」認知機能降低的風險是步幅「開闊的人」的3.39倍。

步幅大小自我檢測

谷口優表示，隨著大腦變性，腦部運作出現障礙，維持大步幅會變得困難。然而，若能及早留意步幅變化，在腦部出現障礙前改善步幅，重新檢視生活習慣，就有可能維持並改善認知機能。

首先如何知道自己的步幅大或小？日本復健專科醫師安保雅博及物理治療師中山恭秀所著的《好好走路不會老》一書中曾指出自木檢測方法。

步幅計算公式：身高 x 0.45



若身高為160cm，步幅應以72cm為佳。

實際量測步幅時，可使用前腳腳底到後腳腳底，或前腳腳尖到後腳腳尖量測。



同場加映：▼健康步姿的9項要點（按圖👇👇👇）

+ 5

若要提醒自己加大步伐，谷口優建議，平時穿越斑馬線時，可以提醒自己盡量「不要踏到白線」，由於斑馬線有一定的寬度，如此一來即可加大步伐。他又指好的走路方式應像獅子一樣有自信。

獅子行路法要訣：

1. 視線保持水平

2. 背肌維持伸直

3. 手臂擺動大

4. 大腿、膝蓋上抬

5. 走路時腳踭著地，以腳趾根部踢出



相關文章：【快走好處】減肥降血脂防骨質疏鬆6大好處 頭望前腰背直免傷膝

+ 2

➤莊柏醫療-81項精選長者健康檢查 $2,600。