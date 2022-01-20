心臟病｜盤點心肌梗塞9大前兆　3方法預防低鹽飲食、控制體重

冬天不時氣溫驟降，讓心肌梗塞總是來得又急又快，發作前可能會出現心絞痛、冒冷汗、嘔吐、頭暈等症狀。然而，有些人發病前症狀非常輕微，甚至幾乎沒有任何前兆，根據台灣衛生福利部國民健康署資料顯示，急性心肌梗塞不僅發生在老年人身上，近年來已逐漸開始年輕化。

撰文：連珮妤 資料查核：Hello醫師



台灣台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，年輕心肌梗塞有2大原因，一是抽煙，另一項則是高膽固醇血症，都是不生活習慣及飲食習慣造成，因此預防心肌梗塞實在刻不容緩！《Hello醫師》以下歸納出如何預防心肌梗塞的重點，一起守護您的心臟健康！

心肌梗塞前兆有哪些？（按圖👇👇👇）

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心肌梗塞會因性別差異等因素，在發作前產生不同的症狀，以下為心肌梗塞常出現的9項前兆：

- 胸痛（心絞痛）

- 呼吸急促、呼吸困難

- 噁心、嘔吐

- 心悸

- 出汗

- 焦慮

- 頭暈

- 心律不整

- 血壓下降



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預防心肌梗塞的3大方法

預防心肌梗塞的方法有很多，心肌梗塞高風險族群除了能透過調整日常飲食方式外，還能經由適度的運動來避免心肌梗塞發作，而運動和飲食幾大原則如下：

1. 預防心肌梗塞的飲食攻略

心肌梗塞高風險族群平常除了應清淡飲食、勿暴飲暴食外，最好能夠少量多餐，避免過度飽脹，同時注意以下飲食原則：

遠離高膽固醇飲食：如蛋黃、蟹黃及內臟類等含有高膽固醇的食物，容易使血管堵塞或狹窄，並產生動脈粥樣硬化，因而導致心肌梗塞或中風。

低鹽飲食：避免經常食用醃製及罐頭食品，例如：醃青瓜、番茄醬等，此類食物亦使水份滯留、血壓上升，增加心血管負擔。

避免攝取高脂肪食物：對於已有其他心血管疾病的患者，像是雞皮、鴨皮及肥肉等高脂肪食物，都應避免食用。

多攝取富含纖維素飲食：高纖維食物能幫助人體消化，保持排便通暢，免因用力排便，增加心臟負擔。

選用不飽和脂肪酸的食物及好油：攝取深海魚類，以及富含不飽和脂肪酸的油脂，包括黃豆油、花生油、沙律油、葵花油、橄欖油或芥花油等。

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2. 心肌梗塞高風險族群運動須知

規律運動可減少壓力，促進血液循環，並減少血栓形成，改善心肺功能，同時還能降低血中膽固醇及血脂肪，但在運動時仍須注意以下幾點：

- 運動可由每次5~15分鐘開始，再慢慢增加為30~60分鐘，一星期4~5次，可先從散步開始。

- 避免任何需要突然用力的運動，可選擇如步行、慢跑、騎單車或游泳。

- 運動前須先做5分鐘暖身運動。

- 安排適度的休閒活動，減少壓力。

- 禁止飯後或服藥一小時內運動，運動後1小時內暫勿洗澡。

- 避免在太熱或太冷的環境中活動，如三溫暖、溫泉等都不適合心臟病患者。

- 有任何不舒服，不要勉強運動。

- 運動前可事先含服1顆硝酸甘油錠，並隨身攜帶。

- 若有胸部不適、疲勞、呼吸困難、頭暈、步態不穩、心跳不規則或大於120次/分鐘，須立刻停止運動。運動後如出現不適，應立即停止活動、坐下休息；若未改善，儘快服用舌下硝酸甘油錠1顆，若連續服用3顆未能改善，則須由人陪同緊急就醫。

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3. 其他預防心肌梗塞的方法

- 控制體重

- 減輕壓力

- 少飲酒

- 戒煙

- 定時測量血壓

- 檢查膽固醇

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：如何預防心肌梗塞？運動減重、戒菸酒 這幾招做對了呷百二】

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