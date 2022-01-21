痛風｜好發腳關節處紅腫熱痛易發作　長期高尿酸增心肌梗塞風險

痛風一發作時，常常痛到讓人無法忍受，發作時讓人動彈不得。不過到底為什麼會痛風呢？



台灣雙和醫院風濕免疫科張又升醫師表示，痛風其實是尿酸過高，導致尿酸鹽晶體沉積在身體組織而形成紅、腫、熱、痛的發炎反應，應積極就診以減少相關併發症。

什麼是痛風？（按圖看清👇👇👇）

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痛風主要是因尿酸過高所致，但尿酸到底從何而來呢？台灣張又升醫師表示，尿酸主要由身體代謝而產生，其次是飲食中的普林，產生的尿酸主要從腎臟排出。然而，若腎臟排泄尿酸不足，加上飲食中攝取過量的普林，就會導致尿酸鹽晶體沉積體內而出現痛風的問題。

之所以稱為「痛風」，主要是當此病在急性發作時，來的像風一樣快，且痛到連風吹過患部都會難以忍受。台灣張又升醫師補充，其實這是因為尿酸鹽晶體引起免疫系統的發炎反應，尤其好發於腳關節處，如腳趾、腳踝、腳背等處，發作時患處會有紅、腫、熱、痛的不適反應，且可能一再反覆發作，讓患者困擾不已。

除了關節炎外，痛風病人的血中尿酸值和未來洗腎、腦中風、心肌梗塞及死亡率有很強的相關性，台灣張又升醫師提醒，患者應積極調整生活作息並接受治療，除可有效減少痛風發作外，更能有效降低洗腎、心血管疾病和死亡風險。

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