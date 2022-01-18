蜜棗｜外形似青蘋果過年必食？4大營養含量高消水腫仲防心臟病

近期香港出現了不少貌似青蘋果的台灣蜜棗，原來它在每年12月至翌年2月也是當造期，更是台灣過年必備的水果。有營養師指，其實蜜棗有「年年好」的象徵，也富含營養，列底適合甚麼人吃？



台灣營養師高敏敏近日於facebook專頁分享吃蜜棗的好處，她指每次吃一份蜜棗即等於2顆共150g，而每份熱量只有62千卡，是相當健康的選擇。而一顆蜜棗就富含了4大營養。

▼蜜棗有幾好？（按圖看清👇👇👇）

維他命C ＝ 37.2mg



增強保護力、對抗壓力中；幫助體內膠原蛋白的合成，能改善缺鐵貧血以及縮短傷口修復時間。

葉酸＝ 6.6μg



製造紅血球的重要角色，也是懷孕必備營養之ㄧ。

鉀＝ 74mg



豐富的鉀可以排出多餘的鈉，還利尿消水腫、調節高血壓；

但要注意的是，蜜棗含鉀量偏高，建議腎臟病患者要控制攝取量。

膳食纖維＝ 1.6g



幫助腸蠕動，使排便順暢。

靚蜜棗有樣睇？

高敏敏續指，其實靠看外觀，也能分辨出質量好的蜜棗。

▼如何挑選蜜棗？（按圖看清👇👇👇）

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熟度



1.深綠色：尚未成熟，無光澤，代表不甜且帶有澀味

2.淡綠色：有光澤，代表蜜棗又香又甜，非常適合食用

3.乳黃色：過熟，口感較為鬆軟

外觀



1.果柄：凹處深、外型飽滿，無皺褶為佳

2.果尾：沒有變褐色時較佳

▼同場加映：士多啤梨有幾好？（按圖看清👇👇👇）：

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▼同場加映：水果進食時間﻿（點擊下圖看清👇👇👇）